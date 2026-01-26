±þÊçÁ´ºîÉÊ¤ò¡ÈÌµÎÁ¾å±Ç¡É¡ª²¹Àô³¹5²ñ¾ì¤Ç²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à»²²Ã·¿±Ç²èº×
¤¢¤ï¤é»Ô¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤Ï¡¢²¹Àô³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»²²Ã·¿±Ç²èº×¡ÖÂè11²ó¤¢¤ï¤éÅò¤±¤à¤ê±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿±þÊç¿ô²áµîºÇÂ¿¤Î¼«¼çÀ©ºîÃ»ÊÔ±Ç²è¤ÎÁ´ºîÉÊ¡Ê92ºîÉÊ¡Ë¤ò¡¢¤¢¤ï¤é²¹Àô³¹¤Î5²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤¹¤ë¡È»²²Ã·¿¡É¤Î±Ç²èº×¤Ç¤¹¡£3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¶É÷Áñ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ø¾ÞºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤âÍ½Äê¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾å±Çµ¡ºà¡¦²»¶ÁÅù¤Î½¼¼Â¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿±þÊçÃ»ÊÔ±Ç²è¤ÎÁ´ºîÉÊ¤òÌµÎÁ¾å±Ç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¾å±Ç´Ä¶¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ä»ëÄ°ÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°SNS¤ª¤è¤Ó¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±Ç²èº×¤ÎÆÃÄ§¢þ²áµîºÇÂ¿¤ÎºîÉÊ¿ô―±þÊçºîÉÊ¤ò¡ÖÁ´ºî¡×¾å±Ç¤¹¤ëÄ©Àï
Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼«¼çÀ©ºîÃ»ÊÔ±Ç²è¤Î±þÊçºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë°ìµó¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹´Û¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡È²¹ÀôÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¡É¡Ê±Ç²è¤ò¸«¤Æ²¹Àô¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢þ´ÑµÒ¤¬¿³ºº°÷―Íè¾ì¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤¹¤ë»²²Ã·¿±Ç²èº×¤Ç¤¹¡£
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÀ¶É÷Áñ¤Ë¤Æ¼ø¾Þ¼°¤â³«ºÅ¤·¡¢¼ø¾ÞºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ²¹Àô¡ß±Ç²è¤Î²óÍ·À--Î¹´Û¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É²¹Àô³¹5²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç
Î¹´Û¤«¤é¸ø¶¦»ÜÀß¤Þ¤Ç¡¢²¹Àô³¹¤ÎÊ£¿ô²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¾å±ÇºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷¤È±Ç²è´Õ¾Þ¤ò°ìÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¾å±Ç¡¦ÅêÉ¼¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～21:00
²ñ¾ì¡§¤ß¤Î¤äÂÙÊ¿³Õ¡¢Ä¹Ã«ÀîÎ¹´Û¡¢Èþ¾¾¡¢²Ö¤Î½ÉÊ¡¼÷¡¢¥»¥ó¥È¥Ô¥¢¤¢¤ï¤é
¡Ú¼ø¾Þ¼°¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§13:30～16:30
²ñ¾ì¡§À¶É÷Áñ
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
¢¦URL
https://awara.info/film/
¢¦Æó¼¡¸µ¥³ー¥É
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±Ç²èº×¤Î¡ÖÌµÎÁ¾å±Ç¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢ºîÉÊ´Õ¾Þ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï200Ëü±ß¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹ÔÀ¯Êä½õ¶â¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¤ä¡¢ÀßÈ÷¹¹¿·¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
1. ±þÊç¡ÈÁ´ºîÉÊ¡É¤ÎÌµÎÁ¾å±Ç¤ò°Ý»ý
2. ¾å±Çµ¡ºà¡¦²»¶Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀßÈ÷¤Î¼Á¸þ¾å
3. ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡×¤ÎÆ³Æþ
¢¦URL
https://camp-fire.jp/projects/913788/view
¢¦Æó¼¡¸µ¥³ー¥É
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤¢¤ï¤é»Ô´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý
ÅÅÏÃ¡§0776-73-8029
¡Ú¤¢¤ï¤é»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÌÎ¦¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¤¢¤ï¤é»Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´óÉí¤Ï²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤ï¤é²¹Àô½ÉÇñ·ô¡ÊÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡Ë
- ±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¦¤Î¤É¤°¤í´³Êª¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤¤Î³¤¤Î¹¬
- Ê¡°æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡×¤äÃÏ¼ò
- ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡Ê¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥¤¥«¡¦³Á¡Ë¤ä²¡¤·¼÷»Ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÆé¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÌÎ¦¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¡É¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ï¤é»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#%283%29%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)
