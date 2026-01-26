ÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡¦É¸½à²½¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡× ¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó´ðÈ×µ»½Ñ¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤ò´°Î»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëValue Financial Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àé½©¾»¹¯¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëÂåÍýÅ¹¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö³º¥µー¥Ó¥¹¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö½Ð´ê¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§Â°¿ÍÅª¤Ê»ÙÅ¹·Ð±Ä¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê
¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¿Íºà¹½À®¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢
»ÙÅ¹¤´¤È¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤
À®²Ì¤äÉÊ¼Á¤¬Â°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¹¥»öÎã¤¬²£Å¸³«¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ò´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»ÙÅ¹·Ð±Ä¤ò²Ä»ë²½¡¦É¸½à²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡×¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡×¤Î³µÍ×
¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡×¤Ï¡¢»ÙÅ¹¤´¤È¤Î
¿Íºà¹½À®
±Ä¶ÈÆÃÀ
¸ÜµÒÂ°À
ÃÏ°è¡¦»Ô¾ì´Ä¶
¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÅý¹çÅª¤ËÀ°Íý¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢·Ð±Ä¾õ¶·¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
»ÙÅ¹´Ö¤ÎÁêÂÐÉ¾²Á¡ÊÊÐº¹ÃÍ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë»ÙÅ¹¤Î¹¥»öÎã¤òÃê½Ð¡¦¶¦Í¤·¡¢
¡Ö»ÙÅ¹ÉÊ¼Á¤ÎÉ¸½à²½¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡×¡ÖÁ´ÂÎ¿å½à¤ÎÄì¾å¤²¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦É¸ÅÐÏ¿¡¦ÆÃµö½Ð´ê¤Î°ÕµÁ
º£²ó¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡×¤ÏÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆÃµö½Ð´ê¤Ç¤Ï¡¢
»ÙÅ¹ÆÃÀ¤È»Ô¾ì´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼¡¤Î°ì¼ê¤òÆ³¤¯È½ÃÇ»Ù±ç¤Î¹Í¤¨Êý¤È»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎÅªºâ»º¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â°¿ÍÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¶¦ÄÌ¤Î»ØÉ¸¤È¸À¸ì¤ÇÂª¤¨¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î³Æ±Ä¶È»ÙÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÄó¶¡¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³ÆµòÅÀ¤¬»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦É¸ÅÐÏ¿¡¦ÆÃµö½Ð´ê¤Î³µÍ×
¡Ú¾¦É¸ÅÐÏ¿¡Û
ÅÐÏ¿¾¦É¸¡§ÂåÍýÅ¹·Ð±Ä¥«¥ë¥Æ
¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÈÖ¹æ¡§¾¦´ê2025-031082
ÅÐÏ¿ººÄêÆü¡§2025Ç¯10·î6Æü
¸¢Íø¼Ô¡§Value Financial Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
»ØÄêÌòÌ³¶èÊ¬¡§Âè35Îà¡¢Âè36Îà
¡ÚÆÃµö½Ð´ê¡Û
ÆÃµö½Ð´êÈÖ¹æ¡§ÆÃ´ê2025-262037
½Ð´êÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü
È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¾¦ºàÄó°Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¾¦ºàÄó°ÆÊýË¡¡¢µÚ¤Ó¾¦ºàÄó°Æ¥×¥í¥°¥é¥à
½Ð´ê¿Í¡§Value Financial Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Value Financial Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1ÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ Ê¿ÉÙ¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Àé½© ¾»¹¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶âÍ»ÂåÍýÅ¹¡ÊÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô¡¦¶ä¹ÔÅù¤ÎÃç²ð¶ÈÌ³¡Ë¡¢M&A»Ù±ç¡¢³¤³°»ö¶È³«È¯ ¤Û¤«
URL¡§https://valuegroup.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¡Ë
Value Financial Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-3518-9677
Email¡§vacontact@vagt.jp
¢¨ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¹Êó°¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò
Áí¹ç¶âÍ»ÂåÍýÅ¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
URL¡§https://www.value-agent.co.jp/index.html
¢§ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÊý¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
URL¡§https://www.value-agent.co.jp/value-agent_lp/
TEL¡§03-3233-2700
Email¡§vacontact@vagt.jp