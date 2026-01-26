¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¿¶ÉÕ²È RYON¡¦RYON¼çºÅ¡ªÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô¤Ç£²£°Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶Á¤«¤»¤¿ÁÛ¤¤¡£¶ðÂô¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Vol.1
RYON¡¦RYON / Photo by Miyahara Muga
2025Ç¯12·î21Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¡¦¶ðÂô¡£
ÀÅ¤«¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ë½»Âð³¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡ÈÇ®¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶ðÂô¥Ñー¥¯¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ÎÂÎ²¹¤¬¼¡¡¹¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È³¹¤Î¸ÝÆ°¡É¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¶ðÂô¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿¶ÉÕ²È¡¢RYON¡¦RYON¡ÊÌîÂ¼ÎÃ»Ò¡Ë¤È¡¢¼çºË¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª--studio WOO by R2¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¶ðÂô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÉ½¸½¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¶ðÂô¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢
- ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿É½¸½¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë
- ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë
- »Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç´¶À¤¬Æ°¤¯ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢RYON¡¦RYON¤È¶ðÂô¤³¤â¤ì¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ðÂô¤Ë¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸òÎ®¡¦È¯¿®¤ò¤¹¤ë¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¡É¤ò¡¢RYON¡¦RYON¤Ï¸«²á¤´¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª(https://www.instagram.com/woobyr2_dance)ÀßÎ©1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¡È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÏÈ¡É¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢É½¸½¤ò³¹¤Ø³«¤¯¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±é½Ð¡¢¿¶ÉÕ¡¢¿Ê¹Ô´ÉÍý¡¢MC¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌò³ä¤ò¼«¿È¤ÇÃ´¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿ー¡¿ Photo by Takamitsu Sakamoto
¶ðÂô¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤¿RYON¡¦RYON¤È¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーR1kuto¡¿Photo by Takamitsu Sakamoto
¢£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏÁíÀª20Ì¾¡£
ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²»¤¬¡¢¾ÈÌÀ¤¬¡¢Çï¼ê¤¬¡¢
¡Özawazawa¡×¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤ò°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
studio WOO by R2¤ÎÊÝ°é±à»ù¤«¤é5Ç¯À¸¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¿Í¤¿¤Á¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ÑµÒ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤¿¿Í¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¾Ð¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢RYON¡¦RYON¤Èstudio WOO by R2¤¬·Ç¤²¤ëÍýÇ°--
¡ÈÉ½¸½¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤«¤é¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ø¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
⸻
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¦Meik¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡Ë
¡¦Lui. + asa
¡¦Natsuko + Honoka
¡¦¤Î¤ï¤ì
¡¦studio WOO by R2
ÅöÆü¤ÏËþÀÊ¡£Âç¼ê²»³Ú»öÌ³½ê¤Ê¤É¤â´ÑÍ÷¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¡È¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î´ë²è¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤È¶¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ê¸²½¤Î²ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÅ¤«¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Meik
Lui. + asa
Natsuko + Honoka
¤Î¤ï¤ì
studio WOO by R2
studio WOO by R2
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§Meik¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÃÊ³¬¡¢¤¤¤äÆóÃÊ³¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈMeik¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥× J¡ùDee¡ÇZ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ14ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹¤²¡¢³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤È¼ÂÎÏ¤ò·È¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¡ÈÀ¸¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤è¤ê¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ØÎ©¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¡£
Meik¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢RYON¡¦RYON¤ÈÆ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¡£
¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯»²²Ã¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÍ§¾ð¤äµÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ø¡ÈÉ½¸½¤ÎÅÚ¾í¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡É
¤½¤Î°Õ»Ö¤¬¡¢Èà½÷¤ò¤³¤Î¾ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ù
¤ÈRYON¡¦RYON¤Ï¸ì¤ë¡£
Meik¡ÃPOWERPLAY MUSIC½êÂ°¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é: https://meik.tokyo
¤½¤·¤ÆMeik¤Ï¡¢Ç®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÓÃæ¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Õ¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢studio WOO by R2¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖRYON¡¦RYON¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¬¤ºÌ¤Íè¤Ø·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
⸻
ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡È±þ±ç¡É¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ÚÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ëRYON¡¦RYON¤ÎÆ·¤Ë¤âÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
Çï¼ê¤¬ÌÄ¤ë¡£¶õµ¤¤¬¿Ì¤¨¤ë¡£
¤¿¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡Ã£¤â¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¡£
²ñ¾ì¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡ÖTiming¡×¤ÎÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
RYON¡¦RYON¤ästudio WOO by R2¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡£
¢£¼çºÅ¡§RYON¡¦RYON¡ÊÌîÂ¼ÎÃ»Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RYON¡¦RYON¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï²Ú¤ä¤«¤À¡£
°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢Ãæ»³½¨À¬(·É¾ÎÎ¬)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢TV¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤äËÌ´ØÅìºÇÂç¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç¿³ºº°÷¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô1²¯5000Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥é¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó ～¥ï¥ë¥¥åー¥ì¤Î¿³È½～¡Ù¤Ï¸½ºß¤âºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤À¤¬Èà½÷¤Ïº£¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¡È¼«Ê¬¤Î¼ÂÀÓ¡É¤À¤±¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»Ù±ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÀÐ´¬»Ù±ç¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÍý»ö¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¶µ°é¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤â´Þ¤á¡¢RYON¡¦RYON¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï
¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢É½¸½¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¡¢Ì¤Íè¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡×
¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¡£
RYON¡¦RYON¡Ã2024Ç¯¤Ë¿¼Âô¤Ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò³«Àß¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼ã¼ê°éÀ®¡¦Ê¸²½³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
studio WOO by R2¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¥¥Ã¥º¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¼è¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¼Ò²ñ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÆþ¸ý¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
RYON¡¦RYON¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥¢ー¥È¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¸òÎ®¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ø¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ù¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
AI¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø¿Í´ÖÎÏ¡Ù¡¦¡Ø¸ÄÀ¡Ù¡¦¡Ø¿®Íê´Ø·¸¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò¼«Á³¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ØÊ¸²½¤ÎÅÚ¾í¤Å¤¯¤ê¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
RYON¡¦RYON ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§R1kuto¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢
RYON¡¦RYON¤«¤é¿®Íê¤â¹â¤¤¥À¥ó¥µー¡¦¿¶ÉÕ²È¤ÎR1kuto¡Ê¥ê¥¯¥È¡Ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÈà¤òÊé¤¦¥À¥ó¥µーÃ£¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµå³«ËëÀï¤ÎÅìµþ¥Éー¥àOP¥¢¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤ò²£ÃÇÅª¤ËÃ´¤¤¡¢
±ÇÁü¡¦ÉñÂæ¡¦¥é¥¤¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ç¡È¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡É¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£
Èà¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ðÂô¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¡¢¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢
±é¼Ô¤È´ÑµÒ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯--
¤½¤Î¡ÈÆü¾ï¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÈóÆü¾ï¡É¤ò¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½Ð¸½¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R1kuto¡ÃNHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡¢¥Ú¥×¥·¥³ー¥é¡¢Y¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¦CM±é½Ð¤Ë¤âÂ¿¿ô´Ø¤ï¤ê¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ðÂô¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤ä¡ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢É½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡È¸«¤ë¡É¡È»²²Ã¤¹¤ë¡É¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¯¤«¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Õ¤ÈÂ¤ò»ß¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È±é¼Ô¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯―――¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈÆü¾ï¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÈóÆü¾ï¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ðÂô¤È¤¤¤¦³¹¤È¤½¤³¤Ë½¸¤¦Êý¡¹¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MC¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡Û ¶ðÂô¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Vol.1
¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û ¶ðÂô¥Ñー¥¯¥¯¥©ー¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾åÇÏ3ÃúÌÜ18-7¡ËÃÏ²¼1³¬¡Özawazawa¡×
¡ÚÆâÍÆ¡Û ¥À¥ó¥¹¡¦²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¤ÎÈ¯É½¡¿ÃÏ°è¸òÎ®
¡Ú¼çºÅ¡Û RYON¡¦RYON¡¿³ô¼°²ñ¼ÒR2 CREATIVE¡¿¶ðÂô¤³¤â¤ì¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸
¶ðÂô¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢
³¹¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢
¤½¤·¤Æ¡¢¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸ò¤ï¤ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶ðÂô¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤ÎÀ»ÃÏ¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÉ½¸½¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÂè°ìÊâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒR2 CREATIVE
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡RYON¡¦RYON¡ÊÌîÂ¼ÎÃ»Ò¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¡¿¼ã¼ê°éÀ®¡¦¶µ°é»ö¶È¡¡¤Û¤«
±¿±Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡§studio WOO by R2¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¿¼Âô5-1-24 STEINS GATE102)
studio WOO by R2 ÆâÁõ
¹¹²ÈÑàÅÍ(Saraie Oto) / Photo by Takamitsu Sakamoto
WOO¥¥Ã¥º (¾å¤«¤éSHINO, YACHIYO, SANA) / Photo by RYON¡¦RYON
WOO¥¥Ã¥º (¾å¤«¤éSANA, SHINO, YACHIYO, CHIBIKANO) / Photo by RYON¡¦RYON
WOO¥¥Ã¥º / Photo by RYON¡¦RYON