¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õ¡¦¼«Á³¤òÅý¹ç¤·¤¿»ö¶È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥¯¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãー¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÂ»¼º¤Ë¤è¤ëÅý¹çÅª¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤Î¸½¾ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¡§Áð¸¶À¸ÂÖ·Ï¤«¤é¤Î²¸·Ã¤ò¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ø¤Î²ðÆþ¤ÏÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¾å¤Î100Ëü¼ï¤â¤ÎÌîÀ¸À¸Êª¤òÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Áð¸¶¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌîÀ¸À¸Êª¤ò¤Ï¤°¤¯¤àÀ¸ÂÖ·Ï¤Ç¡¢ËÒÃÜ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇÀ»ºÊª¡¢ÃºÁÇÃùÎ±¡¢ÅÚ¾í¤Î¿¯¿©ËÉ»ß¤Ê¤É¤Î¡Ö²¸·Ã¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÇÀÃÏÅ¾´¹¤äÅÔ»Ô²½¤Ê¤É¤Î³«È¯°µ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁð¸¶À¸ÂÖ·Ï¤Î¾Ã¼º¤Ï¡¢Áð¸¶¤¬Í¤¹¤ë¡ÖÊ£¹çÅª¤Ê¼«Á³»ñËÜ¡×¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áð¸¶¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤ò»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢2030Ç¯¡Ö¼«Á³ºÆ¶½¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡×¡¢2050Ç¯¡Ö¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö°á¡¦¿©¡¦½»¡×¤¬°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤Î»ºÊª¡Ê¥³¥â¥Ç¥¤¥Æ¥¤¡Ë¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥¤¥Ö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶ÈÊÑ³×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤Î½ÅÍ×¥³¥â¥Ç¥¤¥Æ¥¤¤Ç¤¢¤ëÆ°ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¥ä¥®¤ä¥Ò¥Ä¥¸¤Ê¤É¤ÎËÒÃÜ¡ÊÊüËÒ¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüËÒ¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎË¤«¤ÊÁð¸¶À¸ÂÖ·Ï¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁð¸¶¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬Îô²½¤¹¤ë¤È¡¢ÊüËÒ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°áÎà¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÎÀ¸»º¤¬»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸õ¡¦¼«Á³´ØÏ¢¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢º£²óÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹âµé¸¶ÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥«¥·¥ß¥¢¤ÎÀ¸»º¤¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÁð¸¶À¸ÂÖ·Ï¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤òÄêÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ÈÀ¸Êª¼ïÊ¬ÉÛ¥â¥Ç¥ë¤òÅý¹ç¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¼«Á³²Ä»ë²½¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢Áð¸¶¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ä¿¢Êª¼ïÂ¿ÍÍÀ¤ÎÆ°ÅªÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°²¼¤ÎÁð¸¶À¸ÂÖ·Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬±þÅª¤ÊÊüËÒ´ÉÍý¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥«¥·¥ß¥¢Ä´Ã£¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¸¦µæÀ®²Ì
±ÒÀ±¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ÈÀ¸ÊªÊ¬ÉÛ¥â¥Ç¥ë¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢Áð¸¶¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤È¿¢ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÄ¹´üÊÑÆ°¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁðÃÏ¤Èº½Çù¡¦ÄãÌÚÃÏ¤Î¶³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄêÎÌÅª¤Ë²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¹ß¿åÎÌ400mm°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1ha¤¢¤¿¤ê10Æ¬Ì¤Ëþ¤ÎÊüËÒÌ©ÅÙ¤¬¡¢Áð¸¶À¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝÁ´¤ÈÍøÍÑ¤ÎÎ¾Î©¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¼¨º¶
£±¡Ëµ¤¸õ¡¦¼«Á³´ØÏ¢¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½
¸¶ºàÎÁ¶¡µë¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄêÎÌ¤·¡¢Ä´Ã£¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ø¤Î±þÍÑ²ÄÇ½À¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿Ù²½
·Ð¸³Â§¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÄêÎÌÅª»ØÉ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´Ã£ÀèÁªÄê¤äÀ¸»º·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¹âÅÙ²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡££³¡Ë ESG¡¦TNFDÂÐ±þ¤Î¶¯²½
¼«Á³»ñËÜ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤È±Æ¶Á¤òÄêÎÌÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³«¼¨¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¥¢¤È¤¤¤¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤òÆ±»þ¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿À¸»º¡¦Ä´Ã£¥â¥Ç¥ë¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÄó°Æ¤·¤¿²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤¬¾Íè¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯É½ÏÀÊ¸
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛA pathway to biodiversity-friendly, sustainable cashmere production under climate change
¡ÚÃø¼Ô¡ÛYasuhiro Kubota, Takayuki Shiono, Kenji Watanabe,Buntarou Kusumoto, Shogo Ikari
¡Ú»¨»ï¡ÛGlobal Ecology and Conservation
¡ÚDOI¡Ûhttps://doi.org/10.1016/j.gecco.2026.e04069(https://doi.org/10.1016/j.gecco.2026.e04069%E2%80%8B%E2%80%8B)
¡ÚURL¡Ûhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989426000181
