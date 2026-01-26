1¥«·îÁ°¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç±Ñ¸¡¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄ¾Á°£±¥«·î¤Ç¼õ¤«¤ë ±Ñ¸¡¤Î¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¡¢2µé¡¦½à1µé¤ÎºÇ¿··¹¸þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²þÄû2ÈÇ¤¬2ºýÆ±»þÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ø²þÄû£²ÈÇ Ä¾Á°£±¥«·î¤Ç¼õ¤«¤ë ±Ñ¸¡£²µé¤Î¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÆ± ½à£±µé¤Î¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÉðÆ£°ìÌé¡¢¿¹ÅÄÅ´Ìé¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ¹
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö»î¸³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÀÜ¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂÐºö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼õ¸³¼Ô¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
1¡¥¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¡Ö¿··Á¼°¡ÊÍ×ÌóÌäÂê¡Ë¡×¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¡ª
2024Ç¯ÅÙ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿··Á¼°¡ÖÍ×ÌóÌäÂê¡×¤ÎÂÐºö¤ò¶¯²½¡£²áµîÌä4²óÊ¬¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÈÖ¤ÎÌäÂê¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂÀïÅª¤Ê±é½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥1¥«·î¤Ç4µ»Ç½¡ÊÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦Ä°¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡Ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª
±Ñ¸¡¹ç³Ê¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê4µ»Ç½¤ò1¥«·î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ø½¬¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆÈ³Ø¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¡ÊÌÌÀÜ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê±ÑºîÊ¸¡Ë¡×¤Î²òÀâ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥»ØÆ³·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃø¼Ô¿Ø¤Î²òÀâ¤Ç¡Ö¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤ï¤«¤ë¡ª
Ãø¼Ô¤ÏÉðÆ£°ìÌéÀèÀ¸¡¢¿¹ÅÄÅ´ÌéÀèÀ¸¡£¼õ¸³¼Ô¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ã±¤Ê¤ë²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥êー¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ø²þÄû£²ÈÇ¡¡Ä¾Á°£±¥«·î¤Ç¼õ¤«¤ë¡¡±Ñ¸¡£²µé¤Î¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÉðÆ£°ìÌé¡¢¿¹ÅÄÅ´Ìé
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
È½·¿¡§B5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§176¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607374-7
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000542/)
¡Ø²þÄû£²ÈÇ¡¡Ä¾Á°£±¥«·î¤Ç¼õ¤«¤ë¡¡±Ñ¸¡½à£±µé¤Î¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÉðÆ£°ìÌé¡¢¿¹ÅÄÅ´Ìé
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊËÜÂÎ1,700±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
È½·¿¡§B5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607373-0
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000541/)
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÉðÆ£ °ìÌé¡Ê¤à¤È¤¦ ¤«¤º¤ä¡Ë
Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¹Ö»Õ¡£¡Ö²»ÆÉ¥áー¥¿ー¡ÊR¡Ë¡×³«È¯¼Ô¡£Cambridge CELTA Pass Grade A¡ÊÁ´À¤³¦¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Î¾å°ÌÌó5¡ó¡Ë¡£±Ñ¸¡1µé¡£TOEIC990ÅÀËþÅÀ¡£TOEIC S&W³Æ200ÅÀËþÅÀ¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¹â¹»±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡£²þÄûÈÇ¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¤¥Á¤«¤éÃÃ¤¨¤ë±Ñ¸ìÄ¹Ê¸¡×¥·¥êー¥º¡ÊGakken¡Ë¡¢¡Ö±ÑÊ¸Â®ÆÉ¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¡Ê¶Í¸¶½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØÂç³ØÆþ»î 10Æü´Ö¤Ç±Ñ¸ìÄ¹Ê¸¤ÎÂ®ÆÉÎÏ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Û¤É¿È¤Ë¤Ä¤¯ËÜ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
Cambridge CELTA¤òÆüËÜ¼°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¼ø¶È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢´ë¶È¸¦½¤¡¦³Ø¹»¤Ç¤Î¹Ö±é¤âÂ¿¿ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¤Î±Ñ¸ì¹Ö»Õ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mutokazu.com/
²»ÆÉ¥áー¥¿ー¡§https://ondokumeter.jp/
¿¹ÅÄ Å´Ìé¡Ê¤â¤ê¤¿ ¤Æ¤Ä¤ä¡Ë
ÉðÅÄ½ÎEnglish CEO¡£ÉðÅÄ½ÎË½§¹»¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì¹»¡¢¹ñÎ©¹»¡¢ºí¾Â¹»¡¢Åì±À¹»¥ªー¥Êー¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉô±ÑÊÆÊ¸³ØÀì¹¶Â´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¸À¸ì³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë±Ñ¸ì¶µ¼øË¡TEFL¤ò¼èÆÀ¡£CELTA¼èÆÀ¡£TOEIC990ÅÀËþÅÀ¡Ê100²ó°Ê¾å¡Ë¡¢TOEIC S&W³Æ200ÅÀËþÅÀ¡¢±Ñ¸¡1µé¡¢TOEFL660ÅÀ¡¢TEAPËþÅÀ¡¢GTEC CBTËþÅÀ¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸±Ñ¸ì¸¡ÄêC2 Proficiency¼èÆÀ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°éÇ½ÎÏ¸¡Äê»î¸³¹ç³ÊÅù¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØTOEIC TEST Ã±¸ìÆÃµÞ ¿··Á¼°ÂÐºö¡Ù¡¢¡ØTOEIC L&R TEST¥Ñー¥È1 ¡¦2 ÆÃµÞ Æñ²½ÂÐºö¥É¥ê¥ë¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø990ÅÀÏ¢È¯¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡TOEIC¡ÊR¡ËL&R¥Æ¥¹¥È ÉÑ½Ð±ÑÃ±¸ì¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦Ãø½ñ¤Ë¡ØTOEIC TEST ÌÏ»îÆÃµÞ ¿··Á¼°ÂÐºö¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥Á¤«¤éÃÃ¤¨¤ë±Ñ¸ì¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¡ÊGakken¡Ë¡¢¡Ø1¥«·î¤Ç¹¶Î¬¡ª¡¡Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È±Ñ¸ì¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
X¡§@morite2toeic(https://x.com/morite2toeic)
YouTube¡§Morite2 English Channel(https://www.youtube.com/morite2channel)