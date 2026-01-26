¤ª¤ä¤¹¤ß³¨ËÜ¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó¡Ù10ËüÉôÆÍÇË¤Ë³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÅþÃå¡£ÆÃÀß¥Úー¥¸¤âËÜÆü2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤¬´©¹Ô¤¹¤ë³¨ËÜ¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó¡Ù¡Êºî¡¦³¨¡¿¤¿¤Ê¤«¤·¤ó¡Ë¤¬¡¢Îß·×10ËüÉôÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì²¤½¤¦¤Ë¤¢¤¯¤Ó¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥ß¥éー¸ú²Ì¡¢ÌÜ¤ÈÇ¾¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¹õ¤¤ÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢ÆýÍÄ»ù¤Î¿çÌ²Æ³Æþ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¡£2019Ç¯4·î¤Î´©¹ÔÄ¾¸å¤«¤é¡¢¡Ö¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¸ý¥³¥ß¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âè12²óMOE³¨ËÜ²°¤µ¤óÂç¾Þ2019¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¾ÞÂè3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ì²¤ê¤ÎÀìÌç²È¤¬¿äÁ¦¡ª
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÅ¸³«¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡£
Í¥¤·¤¤³¨¤ËÂç¿Í¤ÏÌþ¤µ¤ì¡¢¹õÇØ·Ê¤À¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¸«¤ä¤¹¤¤¡£
½¢¿²Á°¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³¨ËÜ¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¡ØÌ²¤½¤¦¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤ª¤ä¤¹¤ß¥âー¥É¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Î¸å¡¢¿²¼¼¤ÎÅÅµ¤¤ò¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤Ë¾Ã¤½¤¦¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
――¿¹ÅÄ ËãÎ¤»ÒÀèÀ¸¡Ê°å»Õ¡¿¾®»ù¥¹¥êー¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
¢§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö
https://yomeruba.com/plus/edu/entry-144398.html
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
ºî²È¡¦¤¿¤Ê¤«¤·¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡¢³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤óÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://yomeruba.com/plus/news/entry-144393.html
¢£³Æ³¦¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ÎÀ¼¡¢Â³¡¹¡ª
¡ÖÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤ëÄ¾Á°¤Î¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤°Â¿´´¶¡£
¤È¤í¤ó¤È²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤¢¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Úー¥¸¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì²µ¤¤òÍ¶¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ì²¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÅ¨¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤ä¤¹¤ß³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£¡×
――¤¢¤µ¤Î¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¡ÊÀ¼Í¥¡¿¥Ê¥ìー¥¿ー¡¿ºî²È¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ì²¤ë»þ¡¢
¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤ë¿Í¤«¤é
ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é
°ìÀ¸¡¢¼ª¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê
¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤È
¤·¤ó¤µ¤ó¤Î³¨¤«¤éÅÁ¤ï¤ë²¹¤â¤ê¤¬¡×
――ÏÂÀô¸µ×½¤µ¤ó¡Ê¶¸¸À»Õ¡¦ÏÂÀôÎ®Æó½½À¤½¡²È¡Ë
¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤¯¿²¤Ê¤¤²ø½ÃË½¤ì¤ë¤ªµÙ¤ß¥¿¥¤¥à¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥È¥²¥È¥²¤·¤Á¤ã¤¦¤½¤ó¤ÊÌë¤Ç¤â
¤·¤ó¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¤ò¤Ò¤é¤¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢
¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌ²¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
――¤ª¤ª¤Î¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¡Ê³¨ËÜºî²È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÌ²¤¯¤Ê¤ë
¿Æ»Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë³¨ËÜ¡×
――ÃæÀîµ®Íº¤µ¤ó¡Ê³¨ËÜºî²È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
¡Ö¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ó¤µ¤ó¤Î³¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«²¹¤«¤¤ÎÞ¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆOFF¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥Ã¤ÈÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ï¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó¡Ù¤òÌ¼¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡£¾Ð¡×
――¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¤µ¤ó¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
¢§ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª12Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤Î´¶ÁÛ
¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤é¿²¼¼¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¥¢¥Ôー¥ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥àー¥º¤Ë¤Í¤ó¤Í¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê2ºÐÃË¤Î»Ò¤Î¥Ñ¥Ñ¡Ë
¹õ¤¤ÇØ·Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î³¨¤Ê¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÜ¤¬Èè¤ì¤º¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤âË°¤¤º¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2ºÐ½÷¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤é¿²¤è¤¦¤Í¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤«¤éËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÅµ¤¤ò¾Ã¤¹¤ÈÁÇÄ¾¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¬¿²¼¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¡×¤È¤»¤¬¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê1ºÐÃË¤Î»Ò¤Î¥Ñ¥Ñ¡Ë
¢£Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª
¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¡Ù¡Ê²¾¡Ë
¡Ø¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó¡Ù¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤ÊÔ¤È¤Ê¤ë³¨ËÜ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¤Ï2026Ç¯½©º¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤¿¤Ê¤«¤·¤ó
1979Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£²è²È¡¢³¨ËÜºî²È¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¤Î¤¢¤ëÌÀÀÐ¤Î³¤¤Îº½¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤Î²èË¡¤ÇÉÁ¤¯¡£³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¡¢¹¹ð¡¢Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¡£2005Ç¯¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Æ½é¤Î³¨ËÜºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø¥¬¥Þ²¦»ÒVS¥¶¥ê¥¬¥ËËâ¿Í¡ÖPaco～¥Ñ¥³¤ÈËâË¡¤Î³¨ËÜ～¡×¤è¤ê¡Ù¡Ø¤¦¤¿¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ê¤È¡¡¤¦¤¿¤ò¤¿¤Ù¤¿¤Í¤³¡Ù¡ÊµáÎ¶Æ²¡Ë¡Ø¥¯ー¥¯ー¥°ー¥°ー¡Ù¡Ê¤¢¤«¤Í½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤Í¤à¤Í¤à¤´¤í¤ó
ºî¡¦³¨¡§¤¿¤Ê¤«¤·¤ó
Äê²Á¡§1,210±ß¡ÊËÜÂÎ1,100±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2019Ç¯4·î18Æü
ÂÐ¾Ý¡§0ºÐ¤«¤é
»ÅÍÍ¡§174¡ß174mm¡¿32¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-107884-6
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA»ùÆ¸½ñ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥è¥á¥ë¥Ð¡×½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/321810000499.html)