2012Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ªË¢¡ß¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î2way¤Ç»È¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×*¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄ ÂçºÈ¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤ÎMALIA.¤¬´°Á´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒANELA BEAUTY¡Ê¥¢¥Í¥é¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¡Ó¤è¤ê¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×*¤·¼ê·Ú¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿ÍÆ´ï¤Ø¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Æ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤òÁýÎÌ¡£²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ç¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ªMALIA.BIRTHDAY SET 2026
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーMALIA.¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤òµÇ°¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
ÈÎÇäÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü(ÌÚ)12»þÈ¯Çä
ÈÎÇä²Á³Ê¡§MALIA.BIRTHDAY SET 2026 / \21,000¡Ê\30,250±ßÁêÅö¡Ë
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¢§
¡¦[ ¥¹¥¯¥é¥Ö ]¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¹¥¯¥é¥Ö¡¡1¸Ä
¡¦[ ¥Ç¥ê¥±¥¢¥½ー¥× ]¥Ç¥ê¥±ー¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¥½ー¥×¡¡1ËÜ
¡¦[ÈþÍÆ±Õ]¥×¥é¥ó¥Ñー¥»¥é¥à¥ê¥Ã¥Á¡¡1ËÜ
¡¦[¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯]¥â¥¤¥¹¥È¥Ñ¥ïー¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¡1È¢¡Ê5ËçÆþ¤ê¡Ë
¡¦[¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£]ANELA BEAUTY ¥Ü¥Ç¥£¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¡1¸Ä
¡¦[ÈóÇäÉÊ]ANELA BEAUTY ¥á¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á¡¡1¥»¥Ã¥È¡ÊS,M,L¡Ë
FRAGRANCE MASSAGE SCRUB/\3,960
DELICATE WHIP SOAP/\3,850
MOIST POWER FACE MASK (5ea)/ \1,980
PLUMPER SERUM RICH/ \19,800
ANELA BEAUTY ¥á¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á/S,M,L
ANELA BEAUTY ¥Ü¥Ç¥£¥¹¥Ý¥ó¥¸
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÜºÙ
Ë¢¡ß¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î2way¤Ç»È¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤·¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×*¹¡ª
FRAGRANCE MASSAGE SCRUB
350g / \3,960
2¼ïÎà¤Î¥½¥ë¥È*²¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ä¤¶¤é¤Ä¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¡£
ÊÝ¼¾À®Ê¬*³¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Ë¢Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤òÁýÎÌ¡£²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ç¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡ö²³¤±ö¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë *³²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
POINT01¡§2¼ïÎà¤Î¥½¥ë¥È*¤Ç¥½¥Õ¥È¤Ê¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò¼Â¸½
¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤»à³¤¤Î±ö¤ËÅ·Á³±ö¤ò²Ã¤¨¤¿2¼ïÎà¤Î¥½¥ë¥È*¤òºÎÍÑ¡£
È©Åö¤¿¤ê¤â¤è¤¯¡¢2¼ïÎà¤Î¥½¥ë¥È*¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤Î¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤¹¤Ù¤¹¤ÙÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*³¤±ö¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
POINT02¡§À®Ê¬ÄÉ²Ã¡õÊÝ¼¾ÎÏUP*¹¡ª¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤Ù¤¹¤ÙÈ©¤Ë
ÊÝ¼¾À®Ê¬*²¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÊÝ¼¾À®Ê¬*³¤È³Ñ¼Á¥±¥¢À®Ê¬*⁴¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÀö¤¤Î®¤·¤Ê¤¬¤é³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤ÎÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*¹Åö¼Ò½¾ÍèÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó ²¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á ³²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ç *⁴¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
POINT03¡§¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¹ÚÁÇ*¹¤Ç³Ñ¼Á¥±¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ä¥Ü¥¯¥µÀ®Ê¬*²¤ÇÈ©¹Ó¤ìÍ½ËÉ¤â
½¾ÍèÉÊ¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¹ÚÁÇ*¹¤ò¿·¤¿¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥á¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò¥±¥¢¡£
¶Ñ°ì¤Ê¥¥áºÙ¤ä¤«¤ÊÈ©¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¶¤é¤Ä¤¡¦¤¯¤¹¤ß*³¡¦´¥Áç¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¥Ä¥Ü¥¯¥µ*²¤Ï¥Ïー¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥»¥¥»¥Ä¥½¥¦¡ÊÀÑÀãÁð¡ËÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¡£
ÊÝ¼¾¡¦³Ñ¼Á¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¹Ó¤ì¤Þ¤ÇËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
*¹¥Ñ¥Ñ¥¤¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë ²¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë ³¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë
POINT04¡§¥¹¥¯¥é¥Öµ¡Ç½¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¤ÎÀö¾ôÎÏ¡õË¢Î©¤ÁÎÏ¤âUP*¹
½¾ÍèÉÊ¤«¤éÀö¾ôÀ®Ê¬*²¤ÎÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¡¢È©¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤òËº¤ì¤º¤ä¤µ¤·¤¤Àö¤¤¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Àö¾ôÎÏ¤ÈË¢Î©¤ÁÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×*¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2way¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¯¥é¥Ö¤òË¢Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¤â¡ª
¤¼¤Ò¿·´¶³Ð¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤â¤Ã¤Á¤êË¢¤òÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¹Åö¼Ò½¾ÍèÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó ²¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥á¥Á¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó£Î£á¡¢¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó¡Ê£Ã£±£´-£±£¶¡Ë¥¹¥ë¥Û¥ó»À£Î£á¡¢¥³¥«¥ß¥É¥×¥í¥Ô¥ë¥Ù¥¿¥¤¥ó¡¢¡Ê¥é¥¦¥ê¥ë¡¿¥ß¥ê¥¹¥Á¥ë¡Ë¥°¥ê¥³ー¥ë¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¨ー¥Æ¥ë
BRAND CONCEPT
True beauty begins with self-confidence.
And love - is always the answer.
¿¿¤ÎÈþ¤Ï¡¢¼«¿®¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤½¤ÎÅú¤¨¡£
BRAND DIRECTOR
MALIA. (¥Þ¥ê¥¢¡Ë
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·Ð±Ä¼Ô¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£4»ù¤ÎÊì¡£Â¹¤¬2¿Í¡£
MALIA. (¥Þ¥ê¥¢) ¤È¤·¤Æ15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2019Ç¯12·î¹æ¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷À»ï¡ØDomani¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¡ÖÊì¡×¡Ö°ì¿Í¤Î½÷À¡×¤È¤¤¤¦Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤ÏÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¡ÖAnela Inc.¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹¥µ¥í¥ó¡ÈMoalani(¥â¥¢¥é¥Ë)¡ÉÂ¾¡¢Â¿¿ô¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈAnela Beauty¡É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ANELAONLINE¤È¤·¤ÆEC»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£
2022Ç¯¤Ë»°ÃË¤Î¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ÎÅÔ»ÔDubai¤Ø°Ü½»¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖAnela Holdings¡×¤Ø¤È²ñ¼Ò¤ò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²½¤·¡¢Dubai¤Ë¤â²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
2024Ç¯3·î¡¢¿·ÊÝ ¿¿Î¤Í¤È¤·¤Æ¡Ø¤³¤É¤â¤â¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë °é»ù°é¼«ÏÀ¡Ù¡Ê1760±ß¡¿A-Works¡Ë¤òÈ¯Çä¡£Ìö¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
▶¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/official.malia/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/523_1_dfc3de11e9a4b22215134b31049a4519.jpg?v=202601261151 ]
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ANELAONLINE
URL¡§https://anela.online/
E-MAIL¡§info@anela.online
TEL¡§03-6910-5085