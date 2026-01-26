¥ìー¥¶ー¥Èー¥Ë¥ó¥°»Ü½Ñ¤ÈPCE¡¾DP(R)¡Ê¥Ôー¥¹ ¥Ç¥£ー¥Ôー¡ËÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¾Ú
¡¡¥Ýー¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»º¤òÃ´¤¦¥Ýー¥é²½À®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÊÒ¶Í¿ò¹Ô¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ýー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÂöËá¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Ýー¥é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¹ä¡Ë¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢ALOOP CLINIC & LAB¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢±¡Ä¹¡§»³ºê¸¦»Ö¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ìー¥¶ー¥Èー¥Ë¥ó¥°¡ÊLT¡Ë»Ü½Ñ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë°åÌôÉô³°ÉÊÍ¸úÀ®Ê¬ PCE¡¾DP(R)¡Ê¢¨2¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÎÍÍÑÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÎÈÃ¡Ê¢¨3¡Ë¤ËLT»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎPCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¥±¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢
£±. Ê£¹ç¥±¥¢¤ÇLT»Ü½ÑÃ±ÆÈ¤è¤ê¤â´ÎÈÃ¤Î²þÁ±¤¬¹â¤Þ¤ë
£². Ê£¹ç¥±¥¢¤ÇLT»Ü½ÑÃ±ÆÈ¤è¤ê¤â´ÎÈÃ¤Î²þÁ±¤¬Áá¤¯É½¤ì¤ë
¢¨1¡¡¥ìー¥¶ー¥Èー¥Ë¥ó¥°»Ü½Ñ¡§ ¥ìー¥¶ー¤òÈù¼å¤Ê¥Ñ¥ïー¤Ç¶Ñ°ì¤Ë¾È¼Í¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤ò½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯»Ü½ÑÊýË¡
¢¨2¡¡°åÌôÉô³°ÉÊÀ®Ê¬É½¼¨Ì¾¾Î¡¡¥Ç¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ëW¡£¡Ö¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡×¡ÖÈ©¤¢¤ì¤òËÉ¤°¡×¤Î2¼ï¤Î¸ú²Ì¸úÇ½¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤¬»Ô¾ì¤Ç¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈþÇò°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¢¨3¡¡ ´ÎÈÃ¡§ ¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ìÅù¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆËË¹ü¤Î¹â¤¤ÉôÊ¬¤Ëº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÉ½¤ì¤ë30～50Âå½÷À¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥·¥ß
LT»Ü½Ñ¤ÈPCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¥±¥¢¤Î°ÂÁ´À
¡¡¥·¥ß¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë´ÎÈÃ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿12½µ´Ö¤Î»î¸³¤Ç¡¢LT»Ü½Ñ¤ÈPCE¡¾DP(R)¤òÇÛ¹ç¤·¤¿À½ºÞ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¤ª¤è¤Ó´ÎÈÃ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô23Ì¾¤Ë¡¢2½µ´Ö¤´¤È¤Ë·×6²ó¤ÎLT»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ü½ÑÅöÆü¤ÎÌë¤ò½ü¤¡¢Ä«ÈÕ¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ç¡¢´é¤ÎÊÒÂ¦¤ËPCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¡ÊÊ£¹ç¥±¥¢¡Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤ÏPCE¡¾DP(R)¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½ºÞ¤òÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê»Ü½ÑÃ±ÆÈ¡Ë¡£»î¸³¸å¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢PCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÍ³²»ö¾Ý¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢°ÂÁ´¤ËÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
PCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢LT»Ü½Ñ¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬¥¢¥Ã¥×
¡¡°å»Õ¤Ë¤è¤ë´ÎÈÃ¤Î²þÁ±ÅÙÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢Ê£¹ç¥±¥¢¤Ï´ÎÈÃ¤Î²þÁ±¤¬Áá¤¯¡¢¸ú²Ì¤â¹â¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£µ¡´ï¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê¤Ç¤â¡¢Ê£¹ç¥±¥¢¤ÎÊý¤¬»Ü½ÑÃ±ÆÈ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥á¥é¥Ë¥ó¤¬¤è¤ê¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢Ê£¹ç¥±¥¢¤Ç¤Ï´ÎÈÃ¤¬¤è¤êÇö¤¯¡¢ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡ÊÊäÂ»ñÎÁ1¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë·ÐÉ½Èé¿åÊ¬¾ø»¶ÎÌ¡ÊTEWL¡Ë¤ÎÊÑ²½¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Ê£¹ç¥±¥¢¤¬¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÊäÂ»ñÎÁ2¡Ë¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥Ûー¥à¥±¥¢¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â°ÂÁ´¤Ç¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¥±¥¢ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ1¡Û ÂåÉ½Îã¤Î¼Ì¿¿
¡¡¿Þ3¤Ï¡¢º¸±¦È¾´é¼Ì¿¿¤ÈÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë²þÁ±ÅÙÉ¾²Á¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£»Ü½ÑÅöÆü¤ÎÌë¤ò½ü¤¡¢12½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¦Â¦¤ËPCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¡¢º¸Â¦¤Ë¥×¥é¥»¥ÜÀ½ºÞ¤òÄ«ÈÕÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£12½µ¸å¤Ë¤Ï»î¸³³«»ÏÆü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´ã¤Î²¼¤ä´é¤Î³°Â¦´ó¤ê¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë´ÎÈÃ¤¬¡¢Ê£¹ç¥±¥¢Â¦¤Ç¤Ï¤è¤êÇö¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ½ºÞ¤òº¸±¦¤É¤Á¤é¤ÎÈ¾´é¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¡¦°å»Õ¡¦Â¬Äê¼Ô¤Ë¤ÏÉú¤»¤Æ¥é¥ó¥À¥à¤ËÀßÄê¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ2¡Û Ê£¹ç¥±¥¢¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼ÍÞÀ©¸ú²Ì
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÈ©¤¢¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢PCE-DP(R)¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ëÈ©¤¢¤ìËÉ»ß¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼ÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ4¤Ï¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÈéÉæ¤«¤é¤Î¿åÊ¬¾ø»¶ÎÌ¡Ê·ÐÉ½Èé¿åÊ¬¾ø»¶ÎÌ: TEWL¡Ë¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤Ç¤¹¡£TEWL¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÈéÉæ¤«¤é¤Î¿åÊ¬¾ø»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£12½µ¸å¡¢PCE¡¾DP(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤òÅÉÉÛ¤·¤¿Â¦¤Ç¤Ï»Ü½ÑÃ±ÆÈ¤è¤ê¤âTEWL¤¬Áý²Ã¤»¤º¡¢Ê£¹ç¥±¥¢¤¬¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ3¡Û ALOOP CLINIC & LAB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ALOOP CLINIC & LAB¡Ê¥¢¥ëー¥× ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¥¢¥ó¥É ¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¤«¤é¤â¡¢ÈþÍÆ¤«¤é¤â¡¢ºÇÅ¬²ò¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2023Ç¯12·î2Æü¤Ë¶äºÂ°ìÃúÌÜ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ²Ê°å¤È¤·¤ÆÉÒ´¶È©¤äÈéÉæ¼À´µ¤ËÄ¹Ç¯¸þ¤¹ç¤¤Î×¾²¸¦µæ¤òÂè°ìÀþ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿»³ºê¸¦»Ö°å»Õ¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¡¢ÈéÉæ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯ÈþÍÆ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤é¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤È¤Î¸¦µæÄó·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢±¡Æâ¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¥é¥Ü¤ÏÈ©ÍýÏÀ¸¦µæ¤ä²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ALOOP CLINIC & LAB
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-7-7 ¥Ýー¥é¶äºÂ¥Ó¥ë4³¬
https://aloop.clinic
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0120-506-182
¿ÇÎÅ»þ´Ö
¡Î·î/¿å/¶â/ÅÚ/Æü¡Ï 11:00-20:00
¡Î²Ð/ÌÚ¡Ï 10:00-18:00
¡ÎµÙ¿Ç¡Ï Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÉÔÄêµÙ
¡Ò»²¹Í¥ê¥êー¥¹¡Ó
¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¡×¡ß¡Ö°åÌôÉô³°ÉÊÍ¸úÀ®Ê¬¡×¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÎÈÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ìー¥¶ー¥Èー¥Ë¥ó¥°»Ü½Ñ¤È¥ë¥·¥Îー¥ë(R)¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥ë¥·¥Îー¥ë(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Ç°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¡×¡Ê2024Ç¯5·î15Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20240515_2.pdf
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥ë¥·¥Îー¥ë(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Ç¥á¥é¥Ë¥óÎÌ¤Î¸º¾¯¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×¡Ê2024Ç¯8·î22Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20240822_2.pdf
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥ë¥·¥Îー¥ë(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¥±¥¢¤Î°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¡×¡Ê2024Ç¯11·î11Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20241111_2.pdf
ÌÓ·ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ëー¥É¥ëRF»Ü½Ñ¤ÈPCE-DP(R)¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢
²¼µ¤Î¥ê¥êー¥¹Ãæ¤Ç¤ÏPCE-DP(R)¤ò°åÌôÉô³°ÉÊÀ®Ê¬¥Ç¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ëW¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥Ç¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ëWÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Ç°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¡×¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20250331.pdf
- ¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ëW¤ÏÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Ç³ÑÁØ¿åÊ¬ÎÌ¤ÈÈéÉæ¤ÎÃÆÎÏÀ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×¡Ê2025Ç¯7·î30Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20250730.pdf
¤¿¤ë¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëHIFU»Ü½Ñ¤È°åÌôÉô³°ÉÊÍ¸úÀ®Ê¬¥Ëー¥ë¥ï¥ó(R)¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥Ëー¥ë¥ï¥ó(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤Ç°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¡×¡Ê2024Ç¯5·î15Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20240515_1.pdf
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥Ëー¥ë¥ï¥ó(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÊ£¹ç¥±¥¢¤ÇÈéÉæÃÆÎÏÀ¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×¡Ê2024Ç¯8·î22Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20240822_1.pdf
- ¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ»Ü½Ñ¤È¥Ëー¥ë¥ï¥ó(R)ÇÛ¹çÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¥±¥¢¤Î°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¡×¡Ê2024Ç¯11·î11Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20241111_1.pdf