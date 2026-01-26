¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖVoiceSnap¡×¿·¥Ðー¥¸¥ç¥óÄó¶¡³«»Ï
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÆØ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖVoiceSnap¡×¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò2026Ç¯1·î27Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
VoiceSnap¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ë¤Ï¡¢NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Î²»À¼²òÀÏµ»½Ñ¤ÎÃßÀÑ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¥»¥¥å¥¢¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ò¼Â¸½¤·¤¿DX²½»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤Î¸·³Ê¤Ê´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢²»À¼¥Çー¥¿¤ò³°Éô¤Î¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ËÁ÷¿®¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óµÄ»öÏ¿ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë²ñµÄµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤¬¡¢DX²½¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
VoiceSnap¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤»¤º¡¢LLM¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¥íー¥«¥ëLLM¤òÀ½ÉÊÆâ¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤ÎÊÄ¤¸¤¿´Ä¶¤ÇÂÐÏÃÆâÍÆ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÍ×Ìó½èÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¼ÒÆâÍÑ¸ì¤òµºÜ¤¹¤ë¼½ñµ¡Ç½¤ò¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬²èÌÌ¾å¤Î´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç¼«Í³¤ËÅÐÏ¿¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆÃÄ¹
¡Ê£±¡Ë ¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶ÂÐ±þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³ÉÔÍ×¤Î¥íー¥«¥ëLLM¤ò³èÍÑ¤·¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤ÇÁ´¤Æ¤Î½èÍý¤ò´°·ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°·¤¦¸·³Ê¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ò»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³°Éô¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤«¤éÍ×Ìó¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×ºî¶È¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤Îºî¶È¤òºÇÂç75¡ó(*1)¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç
½¾Íè¤Î²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ë¤è¤ë½èÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½èÍý¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°·¤¦µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¿Ê¹Ô¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥È²½¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤··ë²Ì¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²ñµÄ¤Î¹ç´Ö¤ä½ªÎ»¸å¤ËÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¸ÀÆâÍÆ¤ÎÀµ³Î¤Ê³ÎÇ§¤äÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÂ®¤ä¤«¤ËÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¡¦½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¶È³¦¡¦¶È¼ïÆÃÍ¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¼½ñµ¡Ç½¤È²ñµÄÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿¼½ñ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤«¤éÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¼ÒÆâÍÑ¸ì¤ò¼½ñ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼½ñ¤ò²ñµÄÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸íÊÑ´¹¤ò¸º¤é¤·¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ÊÊ¸»úµ¯¤³¤·¤äÍ×Ìó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¡ÖVoiceSnap¡×¤ò²ñµÄ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AIµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¹âÅÙ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àè¿Êµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Çー¥¿¤«¤é²ÁÃÍ¤¢¤ëÆ¶»¡¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ä°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê
ÍøÍÑ´Ä¶¤ä¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÀÜÂ³¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¥íー¥«¥ëLLM¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢¡ÖVoiceSnap¡×¤È¤Ï
VoiceSnap¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¦²»À¼¡¦²èÁü¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ä¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÌÌ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î²èÌÌ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤ÇÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤ò´ÉÍý¤·¡¢²èÌÌ¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¡¦¸¡º÷¡¦ºÆÀ¸¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìó¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AIÊ¸»úµ¯¤³¤·ÍÑ¤È¡¢¹©»öÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ÎÅÀ¸¡µÏ¿¤ä¤ÎÄ¢É¼¥Çー¥¿¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¡¢»öÌ³½ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¸½¾ìDXÍÑ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ»þ¤Ë¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Êhttps://www.ntt-tx.co.jp/products/voicesnap/¡Ë
¢¢¡¡ÍÑ¸ì²òÀâ¡¦Ãí¼á
*1¡§Åö¼Ò¸¡¾Ú·ë²Ì
*¡ÖVoiceSnap¡×¤ÏNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¡¦²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â¤·¤¯¤ÏÁÈ¿¥¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£