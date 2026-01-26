¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¡ß¤ë¤ë¤Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤ë¤ë¤Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡¡ËÜ½ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢ÉÕ¤¡ª
JTB¥°¥ëー¥×¤ÇÎ¹¹Ô¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§À¹ºê¹¨¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤ò2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ÎÐÀî¤æ¤¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§¡Ø¤ë¤ë¤Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤È¤Ï
¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤Ï¡¢ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤ò¸«¤ëÎÏ¤ò¤â¤Ä¾¯Ç¯¡¦²ÆÌÜµ®»Ö¤È¡¢¼«¾Î¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤äÍÅ¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°Èþ¤·¤¯Ñ³¤¤Êª¸ì¡£2008Ç¯¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é17Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢Ç®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤È¡¢Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª·§ËÜ¸©¿ÍµÈ¡¦µåËá¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡ÙÂè°ì´ü¤«¤éÂè¼·´ü¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¾¥·ー¥ó¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¤òÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿¹µ®¹°Áí´ÆÆÄ¤äÀ¼Í¥¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤µ¤ó¡¢°æ¾åÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÅ¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ÖÍÅÁíÍ÷¡×¤ä¡¢¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖÌ¾¥¨¥Ô¥½ー¥É²û¸ÅÏ¿¡×¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤·É½»æ¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÕÏ¿¡ª
É½»æ¤Ï¡¢¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿²ÆÌÜµ®»Ö¤È¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£ÇØ·Ê¤â»ïÌÌ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ëÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¾¾Ã«ÃªÅÄÅ¸Ë¾½ê¡×¡Ê·§ËÜ¸©µåËáÂ¼¡Ë¤ÎÀä·Ê¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÉÕÏ¿¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¿ÍµÈ¡¦µåËá¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ÃµË¬µÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤¬²¡¤»¤ë¡¢ËÜ½ñ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¼ç¤ÊÆÃ½¸ÆâÍÆ
¡Ú²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ÆþÌç¡Û
¡¦¿Í´Ö¡õÍÅ Áê´Ø¿Þ
¡¦²ÆÌÜµ®»Ö¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊâ¤ß
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¡¦¡ÎÁí´ÆÆÄ¡ÏÂç¿¹µ®¹°
¡¦¡ÎÀ¼Í¥¡Ï¿ÀÃ«¹À»Ë¡ß°æ¾åÏÂÉ§
¡Ú²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¤Î¡È±ï¡É¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¡Û
¡¦·§ËÜÁá¤ï¤«¤ê
¡¦¿ÍµÈ
¡¦µåËá
¡¦·§ËÜ¥¿¥¦¥ó¡¦±§¾ë
¡¦°¤ÁÉ
¡¦È¬Âå
¡ÚÍÅÁíÍ÷¡Û¡ÚÌ¾¥¨¥Ô¥½ー¥É²û¸ÅÏ¿¡Ûetc.
¢§¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú½ñ¡¡Ì¾¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù
¡ÚÄê¡¡²Á¡Û1760±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú»Å¡¡ÍÍ¡ÛABÈÇ¡ÊÅ·ÃÏ257mm¡ßº¸±¦210mm¡Ë¡¢
ËÜ»ï96£Ð¡Ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡Ë¡¢ÉÕÏ¿¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ÃµË¬µÇ°¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¡×
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈ¯¡¡¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼ÒJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
¡ÚÈÎ¡¡Çä¡ÛÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹
