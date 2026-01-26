¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤»ß¤à¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¡ÖSassy¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¤¬10¼þÇ¯¡ª Îß·×170ËüÉôÆÍÇË¤·¤¿¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¡íËâË¡¤Î³¨ËÜ¡í¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë´©¹Ô¤Î¡ÖSassy¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê´Æ½¤¡§Sassy/DADWAY¡¢Ê¸¡¦³¨¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§£Ì£á £Ú£Ï£Ï¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö10¸Ä¤Î¥Ë¥åー¥¹¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ë¥åー¥¹1¡¡2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ö0ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¨¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë³¨ËÜ(¥Ïー¥È)
¤³¤Î³¨ËÜ¤ò¸«¤¿»þ¤ÎÌ¼¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó(¥Ïー¥È)
¿Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤ë³¨ËÜ¡£
ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ä¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
À®Ä¹¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢»×¤¤½Ð¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡ª
ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
――µÆÃÏ°¡Èþ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¥Ë¥åー¥¹2¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡ª ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ø³«
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´é¡Ù¤¬Âç¹¥¤¡£Sassy¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢¤É¤Î¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¯Ã£ÅÓÃæ¤Î»ëÎÏ¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¶¯¤¤ÇÛ¿§¡£¤³¤ì¤é¤Î¹©É×¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡×
――¾¾ÃæÎè»ÒÀèÀ¸¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥Ü5.0¡Ë
¡ãÈ¯Ã£Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¾¾ÃæÀèÀ¸¤Ë¡¢Sassy¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÁª¤ÓÊý¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ä
¢£¡Ö¤Ê¤¼ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï³¨ËÜ¤Çµã¤»ß¤à¡© È¯Ã£¤ÎÀìÌç²È¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡×
¢£¡ÖÈ¯Ã£¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡¢0ºÐ¤«¤é1ºÐ¤Þ¤Ç¤Î³¨ËÜÁª¤Ó¡×
¥Ë¥åー¥¹3¡¡¤·¤«¤±³¨ËÜ¤Î¿·´©¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
¢£¡ØSassy¤Î¤·¤«¤±¤¨¤Û¤ó¡¡¤Ð¤¢¡ª¡Ù¡Ú2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë´©¹ÔÍ½Äê¡Û
¥¥é¥¥é¸÷¤ëÂç¤¤Ê¡Ö¶À¡×¥·ー¥È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¯¤®¤Å¤±¡ª¡¡»ØÀè¤«¤éÇ¾¤ò°é¤à¡¢Sassy¤ÎÂç¿Íµ¤¤·¤«¤±³¨ËÜÂè2ÃÆ¡£
¡ØSassy¤Î¤·¤«¤±¤¨¤Û¤ó ¤Ð¤¢¡ª¡Ù
´Æ½¤¡§Sassy/DADWAY
Ê¸¡¦³¨¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§£Ì£á £Ú£Ï£Ï
Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊËÜÂÎ1,600±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§17.5cm¡ß17.5cm
¥Úー¥¸¿ô¡§8¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-116650-5
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¢£¡ØSassy¤Î¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤¨¤Û¤ó¡¡¤Ý¤±¤Ã¤È¡¡¤â¤°¤â¤°¡Ù¡Ê2026Ç¯4·î´©¹ÔÍ½Äê¡Ë
¤ª¤Ç¤«¤±¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖSassy¤Î¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤¨¤Û¤ó¡¡¤Ý¤±¤Ã¤È¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¤¿¤Ù¤â¤Î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤â¤°¤â¤°¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¿©°é¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Ë¥åー¥¹4¡¡Sassy10¼þÇ¯µÇ°¥³ー¥Êー¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¡ª
¤«¤ï¤¤¤¤¥¬ー¥é¥ó¥É¤äPOP¤ÇSassy¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆÃÀß¥³ー¥Êー¤ò¡¢½ñÅ¹¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¹5～10
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÆ°²è¤ä¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
°¦¤µ¤ì¤Æ10¼þÇ¯¡ª ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈËâË¡¤Î³¨ËÜ¡É!!¡¡³¨ËÜ¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÌ¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿©¤¤¤Ä¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿!!¡¡
¤á¤¯¤ë¥Úー¥¸¡¢¥Úー¥¸¤ËÈ¿±þ¤·¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤ÆÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£Âçµã¤¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¤°¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¥Ô¥¿¥ê¤Èµã¤»ß¤ß½ÏÆÉ¡Ê¡©¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö0ºÐ4¥ö·î¤ÎÂ©»Ò¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢»î¤·ÆÉ¤ß¥³ー¥Êー¤Ç¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤Î³¨ËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤È¼ª¤¬¤È¤Æ¤â»É·ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯¾Ð¤¤¡¢Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂ©»Ò¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³¨ËÜ¤òÃµ¤·¤Ë½ñÅ¹¤Ø¹Ô¤¡¢¤É¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤«Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤ÎËÜ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤È¤Æ¤âÌÜ¤ò¤Ò¤¡¢Ê¸¤â·«¤êÊÖ¤·¤Ç³Ð¤¨¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¡ª Â¨¹ØÆþ¤·¤Æ¼«Âð¤Øµ¢¤ê¡¢ÁáÂ®Â©»Ò¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡£¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ê¸¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡¢ÌÜ¤â¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÆ°¤«¤·¡¢Á´¿È¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿Æ°¤«¤·À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£»ä¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ç¼¡¤Î¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢§¡ÖSassy¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é
