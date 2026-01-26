¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¤â¤Á¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤¤â¤Á¡×― ç±¸¶ÉÂ´µ¼Ô¤Î¡È¸ÉÎ©¡É¤Ë½ª»ßÉä¤ò¡£¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤ò²õ¤¹¡Ö´µ¼ÔÎÏ¡×¤È¡Ö¶¦Æ±°Õ»×·èÄê¡ÊSDM¡Ë¡×¤È¤Ï ―
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íç±¸¶ÉÂPR¶¨²ñ¥ß¥é¥¤¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§²¼Ûê ¿¿Ìð¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢2025Ç¯7·î3ÆüÀßÎ©¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢»¥ËÚ»Ô¥¨¥ë¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¾®»ùç±¸¶ÉÂ¤Î²ñ¡ÊÂåÉ½¡§¤µ¤¯¤Þ ¤·¤Û¤³¡¢2021Ç¯12·î25ÆüÀßÎ©¡¢°Ê²¼¡ÖÆ±²ñ¡×¡Ë¼çºÅ¤Î4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¤â¤Á¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤¤â¤Á¡Ù¤Ë¡¢¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¡¦°åÎÅ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡ÖËÜ²»¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Íý»ö¤Î²¼Ûê¼«¿È¤â¡¢Â¿È¯·ì´É±êÀÆù²ê¼ð¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ç±¸¶ÉÂ¤Ï¡¢ÉÂÂÖ¤ä¼£ÎÅË¡¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¡¦°å»Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ö¤Ë¡ÖÇ§¼±¤Î¥º¥ì¡×¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥º¥ì¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤òÀ¸¤ß¡¢´µ¼Ô¤ò¿¼¤¤¡È¸ÉÎ©¡É¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤È¡Ö»ëÅÀ¡×¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡ÒÊ¹¤¯»þ´Ö¡Ó¤È¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤¬¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ç±¸¶ÉÂ¤È¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¸ÉÎ©¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¸°¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö´µ¼ÔÎÏ¡Ê¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¥·¥§¥¢¥É¡¦¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÊSDM¡¿¶¦Æ±°Õ»×·èÄê¡Ë¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î³Ø¤Ó¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥³«²ñ°§»¢
¡ÚÉÂµ¤¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿É¤¤»þ¤Ë¡Ö¿É¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Æ±²ñ¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ°ìÏºÀèÀ¸¡Ê»ÔÎ©Èþ±´ÉÂ±¡¡Ë¤è¤ê°§»¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÀèÀ¸¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤éç±¸¶ÉÂ¿ÇÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ëÂ¦¡¦¤µ¤ì¤ëÂ¦ÁÐÊý¤Î¶ìÏ«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¾®»ù´ü¡¦»×½Õ´ü¤Î´µ¼Ô¤¬¡Ö¼þ°Ï¤È°ã¤¦¼«Ê¬¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ä¤Ä¤é¤µ¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿É¤¤»þ¤Ë¡Ø¿É¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤¹Í¦µ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô²ÈÂ²¡¢¤È¤ê¤ï¤±Î¾¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÀÕ¤á¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â´õË¾¤ò¼º¤ï¤º¡¢³§¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥Âè1ÉôーÊ¹¤¯»þ´Öー
¡Ú°åÎÅ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¨¤ë"¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ"¡Û
Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£ÂÙÀ¬ÀèÀ¸¡ÊËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ç¤¢¤ê°åÎÅ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¡ÊMSW¡Ë¤È¤·¤Æ21Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³ÅÄ½ã°ì»á¡Ê¤Ô¤ê¤«¤ì¤é¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»öÌ³½êÂåÉ½¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö´µ¼ÔÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö°å»Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Æ£ÀèÀ¸¤Ï¼¡¤Î4ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1.¿ÇÎÅ»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤äÀìÌç°åÉÔÂ¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÆþÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹½Â¤Åª¡¦´Ä¶ÅªÍ×°ø¡£
2.°å»Õ¤¬¡Ö°å³ØÅª°Û¾ï¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë°ìÊý¡¢´µ¼Ô¤Ï¡ÖÀ¸³èÁ´ÂÎ¡×¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÇ§¼±¤Î¥º¥ì¡£
3.´µ¼ÔÂ¦¤Î±óÎ¸¤äÉÔ°Â¡¢°åÎÅ¼ÔÂ¦¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤äÇ³¤¨¿Ô¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ÎÊÉ¡£
4.ÀìÌçÍÑ¸ì¤äÍý²òÎÏ¤Îº¹¤Ë¤è¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡£
º´Æ£ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÉ¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¡¢°å»Õ¤¬ÉÂµ¤¤Î¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´µ¼Ô¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂÐÏÃ¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Î°åÎÅ¤Î½ÅÍ×¤Ê³µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥§¥¢¥É¡¦¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÊSDM¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£°å»Õ¤¬°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´õË¾¤òÂº½Å¤·¡¢ÂÐÅù¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´µ¼Ô¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë"´µ¼ÔÎÏ"¡Û
Â³¤¤¤Æ»³ÅÄ»á¤Ï¡¢ËýÀ¼À´µ¤¬Áý¤¨°åÎÅ¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´µ¼Ô¤¬¼õ¤±¿È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö´µ¼ÔÎÏ¡×¤È¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬¼£ÎÅ¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤¹°åÎÅ¼Ô¤Î»Ù±ç¤¬Áê¸ß¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¹â¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼ÔÎÏ¤Ï¡¢£±.¾ðÊóÍý²òÎÏ¡¢£².°Õ»×·èÄêÎÏ¡¢£³.¼«¸Ê´ÉÍýÎÏ¡¢£´.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤Î4¤Ä¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö°å»ÕÇ¤¤»¡×¤«¤é¡¢Áê¸ßÍý²ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢QOL¸þ¾å¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°å»Õ¤ÏÊ¬ÀÏ·¿¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¶¦´¶Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¾ð¤â´Þ¤á¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê½õ¸À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥Âè2Éôー¹Í¤¨¤ë»þ´Öー
¡Ú¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¡Û
Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢²¼Ûê¤ò´Þ¤àç±¸¶ÉÂ´µ¼Ô3Ì¾¤ÈÆ±²ñ¤Î¤µ¤¯¤Þ»á¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Ûê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ç¼£°å¤ËÁ´¤Æ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¡¢¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬É¬Í×¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î´µ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖËýÀ¼À´µ¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÉÂµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¶¦Í¡£Éü¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿´µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÁ¤¨Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ´¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥Äー¥ë"¥Þ¥¤¥ì¥Ýー¥È"¡Û
ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±²ñ¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥ì¥Ýー¥È¡×¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Äー¥ë¤Ï¡¢ÇÛÎ¸»ö¹à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Ö¾Íè¤Î´õË¾¡×¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ´¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤Ï¡È²æËý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁªÂò¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£
¥Þ¥¤¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢SDM¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¼Ò²ñ¤Ø
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Î¼çÂÎÀ¤È°åÎÅ¼Ô¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬¡¢¸ÉÎ©¤òËÉ¤®¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°åÎÅ¤ÈÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íç±¸¶ÉÂPR¶¨²ñ¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢ç±¸¶ÉÂ¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´µ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ø¤Ó¤ÈÂÐÏÃ¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢º£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¾®»ùç±¸¶ÉÂ¤Î²ñ¡¢ÂåÉ½¤µ¤¯¤Þ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Æüº¢¡¢²ñ¤Î¸òÎ®²ñ¤ä¥é¥¤¥ó¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢³°Íè¼õ¿Ç»þ¤ÎÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎË¾¤àÆü¡¹¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡»¡»¤·¤¿¤¤¡¢¡»¡»¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¼£ÎÅ¤ÎÌÜÉ¸¤ò°åÎÅ¼Ô¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¼«¸Ê³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤â¶ì¼ê¤Ê¤³¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁüÎÏ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤´Ä¶¡¢´Ø·¸¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Ê¤éÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íç±¸¶ÉÂPR¶¨²ñ¥ß¥é¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íç±¸¶ÉÂPR¶¨²ñ¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æç±¸¶ÉÂ¤«¤â¡©¤È¸À¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ç±¸¶ÉÂ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ÈÁá´ü¿ÇÃÇ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎQOL¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î3Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ç±¸¶ÉÂ¤Î·¼È¯µÚ¤ÓÉáµÚ¡¢Ä´ºº¸¦µæµÚ¤Ó¾ðÊóÄó¶¡¡¢´µ¼Ô¡¦¿ÆÂ²¤Î¸òÎ®¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¸¦½¤²ñ¡¦¹Ö±é²ñ³«ºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ ç±¸¶ÉÂPR¶¨²ñ¥ß¥é¥¤(https://kougen-mirai.com/)
¡ÚËÌ³¤Æ»¾®»ùç±¸¶ÉÂ¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÌ³¤Æ»¾®»ùç±¸¶ÉÂ¤Î²ñ¤Ï¡¢¾®»ùç±¸¶ÉÂ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÀµ¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³èÆ°Â¥¿Ê½õÀ®¶â¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¤ä³Ø½¬²ñ¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ ËÌ³¤Æ»¾®»ùç±¸¶ÉÂ¤Î²ñ(https://www.h-syonikogen.com/)
