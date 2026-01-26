¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÎ©Àî Åìµþ¡Û¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥±ー¥¡×¤ò1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÎ©Àî Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡°ËÆ£¼÷¾Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAll Day Dining ¼ÓÅô¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î21¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¤Î¤Ò¤·Ìß¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥±ー¥¡×¤òÈÎÇä¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Êº×¤ê¥±ー¥ ¥¤¥áー¥¸
¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥±ー¥¾ÜºÙ¡§https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/event/hinamatsuri_cake_2026/(https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/event/hinamatsuri_cake_2026/)
¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Ë¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤Ò¤·Ìß¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥¤Ï3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢çõ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¡¢¶ì¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿ËõÃã¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢¤ª»ÒÍÍ¤âÂç¹¥¤¤ÊÀ¸¥¯¥êー¥à¤È¹ñ»º¤Îçõ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦¤ªÆâÎ¢ÍÍ¤È¤ª¿÷ÍÍ¤ä¡¢Çß¡¢¤Ü¤ó¤Ü¤ê¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤¬¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤áºÙ¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥êー¥à¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥±ー¥¤ÏÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÎ©Àî Åìµþ¡Ö¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥±ー¥¡×³µÍ×
Í½Ìó¼õÉÕ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨¤ª¼õ¼è´õË¾Æü3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
¼õ¤±ÅÏ¤·¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10:30～21:00
²Á³Ê¡¦¥µ¥¤¥º¡§4,000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡¿Ìó11cmÊÕ
¢¨One Harmony ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²ñ°÷¤ÏÉ½µ²Á³Ê¤«¤é10¡óOFF
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÎ©Àî Åìµþ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAll Day Dining ¼ÓÅô¡×¡Ê1³¬¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¡ãWEB¡ähttps://x.gd/ZHmz8
¡ãÅÅÏÃ¡ä 042-503-9100¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖAll Day Dining ¼ÓÅô¡×¡Ê6:45～21:00¡Ë
¢¨One Harmony¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥é ¥Ë¥Ã¥³ー ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Î²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÎ©Àî Åìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔÂ¿ËàÃÏ¶èºÇÂç¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ëJRÎ©Àî±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡£2015Ç¯11·î11Æü³«¶È¡¢2025Ç¯11·î¤Ç³«¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎµÒ¼¼100¼¼¤Î¤Û¤«¡¢Ä«¿©¤«¤é¥Ç¥£¥Êー¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÂç¾®7¤Ä¤Î±ã²ñ¾ì¡¢½À¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¥Á¥ã¥Ú¥ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³ÌÚ¤ä¼«Á³¤ÎÀÐ¤Î²¹¤«¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¾å¼Á¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢©190-0022 ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¶ÓÄ®£±ÃúÌÜ£±£²-£±
TEL¡§042-521-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR Î©Àî±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡¿Â¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ë Î©ÀîÆî±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp