²Æì¤Î³¤¤ÈÍ¼ÍÛ¤òË¾¤à¡ÖExecutive Lounge¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢µÒ¼¼¤Ç³Ú¤·¤à¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥Æ¥¤¤òÄó°Æ¡£¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¡Û
²ÆìÍ¿ô¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡¦»ÄÇÈÌ¨¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼êÄÍ ½©·¼¡Ë¤Ï¡¢²Æì¤Î³¤¤ÈÍ¼ÍÛ¤òË¾¤à¡ÖExecutive Lounge¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡×¤Ç³Ú¤·¤à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥ÄÉÕ¤¥×¥é¥ó¤È¡¢µÒ¼¼¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÌ£¤ï¤¦¥×¥é¥ó¤Î2¼ï¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÆü¾ï¤Î»þ´Ö¤ÈÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö2¤Ä¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1¡¢³¤¤òË¾¤à¡ÖExecutive Lounge¡×¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥ÄÉÕ¤¥×¥é¥ó
»ÄÇÈ¤Î³¤¤ò²«¶â¤ËÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤ë
Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á¡ºÙ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¿´Ìö¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤«¤é²Æì¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡ÖExecutive Lounge¡×¤Ç¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï2¼ïÎà¡£¤Ò¤È»®ÌÜ¤Ï¡¢»ÄÇÈÌ¨¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤¤¥Éー¥à·¿¤Î°»ºÙ¹©¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¤¤¤Á¤´¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢ÌÜ¤ÈÀå¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Executive Lounge¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤ò¤è¤êÁÛ¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÉÊ¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¾å¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Éー¥à·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶ー¥È¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
2Ì¾¤Ç1¥»¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä½÷»ÒÎ¹¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñÏÃ¤âÃÆ¤à³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥Æ¥£ー¥Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥â¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥ì¥¸¥§¡¦ZANPA¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¸¥§¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢Ìë¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ë¶õ¤Î¿§¤ä¡¢»ÄÇÈ¤Î³¤¤ò²«¶â¤ËÀ÷¤á¤Ê¤¬¤é¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ËÄó¶¡¡£ÈóÆü¾ï¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ò¤È»þ¤òËÂ¤°½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥é¥ó³µÍ×¡Û
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥ÈÄó¶¡¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬ Executive Lounge
¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥ÈÄó¶¡»þ´Ö¡§15:00～17:00
ÎÁ¶â¡§18,670±ß～¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¤ß¡¢2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡Ë
¢¨2Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×ÉÕ¤¥×¥é¥ó
²Æì¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢ÀÄ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊµÒ¼¼
¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÇÂç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òµÒ¼¼¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ëËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢²Æì¡¦°Ë¹¾Åç»º¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥à¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍÎ¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤ªÉô²°¤ËÆÏ¤±¤ë¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡Ê¥Ïー¥Õ¥Ü¥È¥ë¡Ë¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤ª¼ò¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±ü¿¼¤¯Í¾±¤¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï6Î³Æþ¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅþÃå»þ¤ä¿©¸å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§15,250±ß～¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¤ß¡¢2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡Ë
¢¨2Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Î¤¿¤á¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÄÇÈ¤Î³¤¤¬´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¥ê¥¾ー¥È´¶°î¤ì¤ë¥×ー¥ë¥¨¥ê¥¢
²Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥Ë¥åー¤âÊÂ¤Ö
²ÆìÍ¿ô¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡Ö»ÄÇÈÌ¨¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¡£²Æì¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥×ー¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÏÄÌÇ¯±Ä¶È¤Î¤¿¤á¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¡¢²Æì»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤¤òÄ¯¤á¤ëÅ¸Ë¾É÷Ï¤¤Ç¤ÎÅòÍá¤ß¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¸Þ´¶¤Ç²Æì¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©904-0328 ²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼»ú±§ºÂ1575ÈÖÃÏ
¡ÚTEL¡Û03-6627-4738¡ÊÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¡1Çñ 29,500±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¡¡¢¨°ìÉô¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÏÍÎÁ¡£¥é¥ó¥Á¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó70Ê¬
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈË°¤¯¤Ê¤È¯¸«¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ
¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ìó 20 Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½
ºß¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ´À¤³¦¤ÇÌó 80 ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é
¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Þ¥¤¥½ー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É
¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¡¦¥É¡¦¥Ñ¥é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤
¥í¡¦ ¥ê¥ª¥»¥ó¥È¥í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖProudly Local～¤½¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È
¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ËÉº¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
¸Þ´¶¤Ç¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´·½¬¤Ë¿¼¤¯¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥å
ー¥ë¤Ï¡¢110 ¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë 5,700 °Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×
¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦
¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à ALL¡Ê¥ªー¥ë¡Ë¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥³ー¤Ï¡¢À¤³¦ 110 ¥ö¹ñ¤Ç 5,700 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¸¥Ç¥ó
¥¹¡¢10,000 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ðー»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë
ー¥×¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ßー¤Þ¤ÇÌó 45 ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë Ennismore
¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÇÂ¿ÍÍ¤«¤Ä´°Á´¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹
¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ALL ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºßÃæ¤½¤·¤ÆÂÚºß¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¢¥³ー¥°¥ëー¥×
¤¬¤ªÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¥á¥ó¥Ðー¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó¥í¥¤¥ä
¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Äー¥ê¥º¥à¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê
´Ä¶ÊÝ¸î¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Êñ³çÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³
¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1967 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥³ー¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥æ
ー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊISIN ¥³ー¥É¡§FR0000120404¡Ë¤ª¤è¤Ó OTC »Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー
¥É¡§ACCYY¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï https://group.accor.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
