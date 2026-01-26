ÏÃÂê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä¶Àäµ»¹ª¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯ ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×
¡¡Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤ÎÃÏ²¼³¹¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ènorico»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥Á¥ç¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¡¢Ã¯¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤«¤ò¥Ïー¥È¥·ー¥ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅ½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à´ë²è¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ènorico»á¤¬Çò¤¤¥×¥ìー¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»Ã¸¤À¤±¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¥¯¥¸¥é¥Ñー¥¯¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡norico»á¤ÎÄ¶Àäµ»¹ª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Á´¶¤ä±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥È¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
norico»á¤Ë¤è¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥ÈºîÉÊÎã
¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡× ³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～22:00
¢£²ñ¾ì¡§¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯Æâ ¥¯¥¸¥é¥Ñー¥¯¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀéÆüÁ°1ÃúÌÜ¡Ë
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://namba-times.jp/#chocolate_event
¢£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ènorico»á¤ò¾·¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥ÈÅ¸
CHOCOLATE ART LIVE PAINTING¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥¢ー¥È ¥é¥¤¥Ö ¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»Ã¸¤À¤±¤Ç¿ÍÊª¤ä²Ö¡¢Êª¸ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦norico»á¤ò¾·¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙ¤ä¼ê¤ÎÆ°¤¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¼Á´¶¤ä±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¥¯¥¸¥é¥Ñー¥¯¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～15:00
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥ÈÅ¸
norico»á¤Ë¤è¤ë¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¡×¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò´ü´ÖÃæÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
norico»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ©ºî²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍ¾¾ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä»îºîÍÑ¤ÎºàÎÁ¤òºÆ³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç»Ã¸¤À¤±¤Ç¿ÍÊª¤ä²Ö¡¢Êª¸ì¤òÉÁ¤¯ÆÈ¼«¤Îµ»Ë¡¤ò³ÎÎ©¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ëÉ½¸½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë±é½Ð¤«¤é´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢¡ÈÑ³¤¤½Ö´Ö¤òµ²±¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢ー¥È¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉ½¸½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿©¤Ù¤ëÍÑÅÓ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¿·ÉÊ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Ûº£²ó¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ ¡ÈÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë»þ´Ö¡É ¤ò³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ä¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶öÁ³¤ÈÉ¬Á³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤òºî¤ëÆÃÊÌ¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¤Ë¹¤¬¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë
´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤ÎÄêÈÖ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»É÷¤Î´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²ÈÂ²¡¦Í§Ã£¡¦Îø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ïー¥È¥·ー¥ë¤ÇÅêÉ¼¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢Ã¯¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¤ó¡©¡×
ÅêÉ¼¥Ñ¥Í¥ë¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢Ã¯¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¤ó¡©¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡× ¡Ö²ÈÂ²¤Ë¡× ¡Ö¿ä¤·¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ë¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ã¯¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤«¡¢¥Ïー¥È¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢Ã¯¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¤ó¡©¡×ÅêÉ¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¢£¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤ÎÆÃ½¸¡×¡ª
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤ÎÆÃ½¸¡×
¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¡Ö¥«¥Õ¥§/¥°¥ë¥á¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤´¾Ò²ð¡£Áê¼ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯³µÍ×
Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤ò´ð¼´¤ËÅìÀ¾±äÄ¹715m¤Ë¤ª¤è¤Ö¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯¤Ï¡¢ÅìÃ¼¤Îºæ¶ÚÀþÆüËÜ¶¶±Ø¤«¤éÀ¾¤Ï»Í¤Ä¶¶Àþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥êー¥È¡£ËÌÄÌ¤êÆîÄÌ¤ê¤Î2ËÜ¤ÎÄÌÏ©¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿³¹¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤Ë¶èÊ¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥¸¥é¥Ñー¥¯¡×¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñー¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹¾ì¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤ê¶õ´Ö¡×¤Ç¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÈÖ³¹¤Î¡Ö¥¢ー¥È¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤Ï¥·¥«¥´Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ºîÉÊ¤ÎÊ£À½Æ«ÈÄ²è¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥«¥´¥®¥ã¥é¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±¿±Ä¡§ÂçºåÃÏ²¼³¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó200Å¹¡¡
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§ÊªÈÎÅ¹¡¡10:00～21:00¡¢°û¿©Å¹¡¡10:00～22:00
¢£¿äÄêÍè³¹¼Ô¿ô¡§160,000¿Í¡ÊÆü¡Ë
¢£¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§
Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦»Í¤Ä¶¶Àþ¡¦ÀéÆüÁ°Àþ¤Ê¤ó¤Ð±ØÄ¾·ë
Osaka MetroÀéÆüÁ°Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþÆüËÜ¶¶±ØÄ¾·ë
¶áÅ´ÂçºåÀþ/ºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþÂçºåÆñÇÈ±ØµÚ¤ÓÆüËÜ¶¶±ØÄ¾·ë
¢£µ¬ÌÏ¡§Á´Ä¹ Ìó715£í¡¢ÁíÌÌÀÑ 37,881Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢±Ä¶ÈÌÌÀÑ15,447Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¢££È£Ð¡§https://walk.osaka-chikagai.jp/