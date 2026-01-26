¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡×ÊüÁ÷µÇ°¡ªJOYSOUND¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢ENHYPEN¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦ENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤·¤¿7¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡×¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ENHYPEN¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Ê¬¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡ØJOYSOUND¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ß¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡×¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖJOYSOUND X1¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÆ³Æþ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖOne In A Billion¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÝÂê¶Ê¤òÁª¶Ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¯¤¸¤ÇENHYPEN¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Ê¬¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢JOYSOUND¡ß¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡× ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤ò10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¯¤¸¤Ë¤ÏËèÆü¡¢1¶Ê¤Ë¤Ä¤1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡×¤ÈJOYSOUND¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡¡JOYSOUND¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ß¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡×¡¡³µÍ×¡¡¡á¡á¡á
¢¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë11:00¡¡～¡¡2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¢¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX
¢¡»²²ÃÊýË¡¡§ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÆ³Æþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²ÝÂê¶Ê¤òÍ½Ìó¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²¼¤µ¤¤¡£
¢¨1¶Ê¤Ë¤Ä¤1Æü1²ó±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÝÂê¶Ê¡Û¡¡One In A Billion¡¿Fatal Trouble¡¿CRIMINAL LOVE
¢¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§
¡ÔA¾Þ¡ÕENHYPEN¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Ê¬¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¡Ä1Ì¾ÍÍ
¡ÔB¾Þ¡ÕJOYSOUND¡ß¥¢¥Ë¥á¡ÖDARK MOON -¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-¡× ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¡Ä10Ì¾ÍÍ
¢¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/campaign/1447/index
¢¦¡Ø¥¥ç¥¯¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ù¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp