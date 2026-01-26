¡Ú¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û2/25¡Ê¿å¡Ë¥¹¥·¥íー¤â¼ÂÁ©¡ªWasabi¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡í¥Çー¥¿Áý¡ß¥³¥¹¥È¡í¤ÎÎ¾Î©½Ñ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ø¥¹¥·¥íー¤â¼ÂÁ©¡ªWasabi¤Ç²ò·è¤¹¤ë"¥Çー¥¿Áý¡ß¥³¥¹¥È"¤ÎÎ¾Î©½Ñ¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤à :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/dataexplosion
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡15¡§00～15¡§30
²ñ¡¡¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¤ª¿½¹þ¼Ô¤Î¤ß¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê¡¡°÷¡§50Ì¾
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µー¥Ð¤ÎÍÆÎÌÉ¯Ç÷¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥³¥¹¥È¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¡ãÆâÍÆ¡ä
DX»þÂå¡¢´ë¶È¤¬°·¤¦¥Çー¥¿ÎÌ¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µー¥Ð¤ÎÈîÂç²½¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÉ¯Ç÷¡¢¤½¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ÎÊÝ´É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÖWasabi¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÈÊÝÂ¸ÎÌ¤ÎÁý²Ã¡É¤È¡È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡É¤È¤¤¤¦Î¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥·¥íー¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOOD & LIFE COMPANIESÍÍ¤¬Ç¯´ÖÌó10²¯·ï¤â¤Î¥Çー¥¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î6Æü¤Ë¡ÖÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯NEXT´ØÀ¾¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
>>¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/dataexplosion