¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û´ë¶È¤ò¼é¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
µÞÁý¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÇ¿·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¶·â¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ä¼è°úÀè¤ò´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊËÉ¸æÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ºKPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤êÁÈ¿¥Åª¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤è¤ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥ÀーSIer¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/331_1_9b119d4d68d82a8d9acd800e4857a548.jpg?v=202601261151 ]
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
11¡§00～11¡§05
¤´°§»¢
11¡§05～11¡§25
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¡§µÞÁý¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤È´ë¶È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý
¹Ö»Õ¡§KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ñー¥È¥Êー Àî¹ç ·ÃÌ¦¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡»÷Ä» ¤Ò¤È¤ß
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤È¼çÍ×¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÀ°Íý¤·¡¢´ë¶È¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ËÉ¸æ¤Î½ÅÍ×À¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥Åª¤ÊÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¦ÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
11¡§25～11¡§50
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ²òÀâ¤ÈCTC¤¬¤ª´«¤á¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¹Ö»Õ¡§°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉô¼çÇ¤¡¡ÃÝÅÄ ¶ÇÉ§»á
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢·Ð»º¾Ê¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë³ÆÂÐ¾Ý¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó/¥µー¥Ó¥¹¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
11¡§50～12¡§00
¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
https://kpmg.com/jp/ja/home/events/2026/01/20260213-supply-chain.html
¢¨´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÀ©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÆ±¶È¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢KPMG¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê»ö¶ÈÊÑ³×¡Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¡õ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î3Ê¬Ìî¤«¤é´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬ºöÄê¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¶âÍ»¡¢ÊÝ¸±¡¢À½Â¤¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢À½Ìô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤ËÂÐ¤·¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£