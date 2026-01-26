¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAGREEGATE TECH¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËAI SaaS¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÎ© ÏÂµ×¡¢¥°¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAGREEGATE TECH¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËAI SaaS¤Î¦ÂÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëIT¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ò½¸·ë¤·¡¢´ë¶È¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÖDX¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÈDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡¡ÖAGREEGATE TECH¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤ò¼´¤Ë¡¢È¼Áö·¿¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à·¿¤Î»ö¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ê¥½ー¥¹Äó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÄó°Æ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎBtoC¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤äDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¶È»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¼Á¤Î¹â¤¤¤´Äó°Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AI¤¬¿Íºà¾ðÊó¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦AI SaaS¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤ÏAI¤¬¿Íºà¾ðÊó²òÀÏ¤«¤é¿Íºà¤È°Æ·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê¸½ºß³«È¯Ãæ¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§¡ÖAGREEGATE TECH¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È(https://agreegate-tech.jp/partner/1)
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÇØ·Ê
¡¡¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥°¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢IT¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤ÊITÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤«¤é³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢¥°¥íー¥¹»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬DX¿ä¿Ê¤äIT¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ËÜÍèÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½½Ê¬¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢Éý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡¡AI¤¬½Ö»þ¤Ë¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ä¶¯¤ß¤òÃê½Ð¤·¡¢¿äÁ¦¾õºîÀ®¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÎÂ°¿Í²½¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íºà¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ÈÄó°ÆÆâÍÆ¤ÎºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢Äó°Æ¤Î¼Á¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£AI¼«Æ°²òÀÏµ¡Ç½¤Î3¤Ä¤Î¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー
£±.¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ä¶¯¤ß¤Î²Ä»ë²½¡§¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤ò¼«Æ°¹½Â¤²½
AI¤¬¥¹¥¥ë¥·ー¥ÈÁ´ÂÎ¤«¤é¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ä¶¯¤ß¤ò¼«Æ°Ãê½Ð¤·¡¢Äó°Æ¤Ë¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë·Á¼°¤ÇÀ°Íý¡¦Äó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ê¸¤òÆÉ¤à¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢Äó°Æ½àÈ÷¤Î¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£².¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤òÉ¸½à²½¡§AI¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§»ö¹à¤Î¼«Æ°À¸À®
IT¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¤ä¶È³¦·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Êý¤Ç¤â¡¢AI¤¬¼«Æ°À¸À®¤·¤¿³ÎÇ§»ö¹à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃ´Åö¼Ô¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Î¾¦ÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.Äó°ÆÎÏ¥¢¥Ã¥×¡§¿äÁ¦¾õ¡Ê¥µ¥Þ¥êー¥·ー¥È¡Ë¤Î¼«Æ°À¸À®
Äó°ÆÆâÍÆ¤È¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ä¶¯¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿äÁ¦¾õ¤ò¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ÁÊµáÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À®ÌóÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê¸½ºß³«È¯Ãæ¡Ë
AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¡§ºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤È°Æ·ï¤ò¼«Æ°¤Ç¥ì¥³¥á¥ó¥É
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¡ÖAGREEGATE TECH¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Íºà¤È°Æ·ï¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤Ç¾È¹ç¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹©¿ô¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í´Ö¤Î²ðºß¤À¤±¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://gree-x.com
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂÎ© ÏÂµ×
ÀßÎ©¡§2007Ç¯3·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-11-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥²ー¥È¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥°¥êー¥¨¥Ã¥¯¥¹¹ÊóÃ´Åö¡§µÜÀî¡Ê¤ß¤ä¤¬¤ï¡Ë
TEL¡§03-5770-9547¡¡E-mail : pr@gree-x.com