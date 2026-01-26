JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢ÂæÏÑiSTART-TEK¤ÈÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìøß· ¹§¾´¡¢°Ê²¼¡ÖJ¾¦¥¨¥ì¡×¡Ë¤Ï¡¢¼ÖºÜ¥°¥ìー¥É¤Î¥á¥â¥ê¥Æ¥¹¥È¢¨1¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ú¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¢¨2¤Î¶È³¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëiSTART-TEK Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑ¡¢¼ÒÄ¹¡§JJ Lai»á¡¢°Ê²¼¡ÖiSTART-TEK¡×¡Ë¤ÈÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢J¾¦¥¨¥ì¤Ï¡¢AI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¤äHPC¢¨£³¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢ÂçÍÆÎÌ¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉSoC¢¨£´ ³«È¯´ë¶È¤ä¡¢¼ÖºÜ¥°¥ìー¥É¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ³«È¯´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢iSTART-TEK¤Î³×¿·Åª¤Ê¡ÖÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´Æ»ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¡¡ÈùºÙ¥×¥í¥»¥¹¡¦ÂçÍÆÎÌ¥á¥â¥ê»þÂå¤Î¡ÖÉÊ¼Á¤È¥³¥¹¥È¡×¤ÎÊÉ
À¸À®AI¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢SoC¤Î¥á¥â¥êÅëºÜÎÌ¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ½Â¤ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ÎÄã²¼¡×¤ä¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î¡Ö·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥À¥¦¥ó¡×¤¬½ÅÂç¤Ê·Ð±Ä¡¦ÉÊ¼Á²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ISO 26262(µ¡Ç½°ÂÁ´µ¬³Ê)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥â¥ê¤ÎÊÝ¸î¤¬ºÇ½ÅÍ×¹àÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J¾¦¥¨¥ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ½Â¤»þ¤ÎÊâÎ±¤Þ¤êºÇÂç²½¡×¤È¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¼«¸Ê½¤Éü¡×¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëiSTART-TEK¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ³«È¯¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/information/agent-with-istart-tek/
¢£ iSTART-TEK¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
1. ÊâÎ±¤Þ¤êºÇÂç²½¤È»Ô¾ìÉÔÎÉ¥¼¥í¤Ø¤ÎÄ©Àï
ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬ÈùºÙ¤Ê¥á¥â¥ê·ç´Ù¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡½Ð¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ê¥Ú¥¢²óÏ©¤ò¼«Æ°À¸À®¡£ÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¥Á¥Ã¥×¤ÎÇÑ´þ¥í¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´Æ»ë¤È¼«¸Ê¼£Ìþ
À½Â¤»þ¤«¤é¥µー¥Ðー¡¦¼ÖÎ¾¤Ç¤Î²ÔÆ¯Ãæ¤Þ¤Ç¡¢¥á¥â¥ê¾õÂÖ¤ò¾ï»þ´Æ»ë¡£·ÐÇ¯Îô²½¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê¸Î¾ã¤ò¼«Î§Åª¤Ë¸¡ÃÎ¡¦½¤Éü¡ÊÎßÀÑ½¤Éü¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àÈ¯À¸¤òÍÞ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
3. AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀß·×¼«Æ°²½¤È´ü´ÖÃ»½Ì
ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÀ¸À®µ»½Ñ¤ÈAI»Ù±çµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥á¥â¥ê¥Æ¥¹¥ÈÀß·×¤ò¼«Æ°²½¡£³«È¯¥ê¥½ー¥¹¤ò¥³¥¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¡¢À½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÅêÆþ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
4. ¼¡À¤ÂåÉÔ´øÈ¯À¥á¥â¥ê¡¦eFlash¤Ø¤ÎÂÐ±þ
AI¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åù¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤àMRAM¤äeFlash¢¨£µ ¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¥á¥â¥ê¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¹â¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥Çー¥¿ÊÝ»ýÀÇ½¤È¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Î¾¼Ò¥³¥á¥ó¥È
J¾¦¥¨¥ì ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ìøß· ¹§¾´
¡ÖiSTART-TEK¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£J¾¦¥¨¥ì¤ÎÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
iSTART-TEK ¼ÒÄ¹ JJ Lai»á
¡ÖJFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤ª¤±¤ëÍË¾¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
[ÍÑ¸ì²òÀâ]
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/104445/table/38_1_0d746f2a4a7aca32c384822e40171027.jpg?v=202601261151 ]
¢£ iSTART-TEK Inc. ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ iSTART-TEK Inc.
ÂåÉ½¼Ô JJ Lai
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¼ÖºÜ¥°¥ìー¥É¤Î¥á¥â¥ê¥Æ¥¹¥È¡¦¥ê¥Ú¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯
URL¡§https://www.istart-tek.com/en/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ó
JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò DS±Ä¶ÈËÜÉô ¡¡¢Í¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï(https://semicon.jfe-shoji-ele.co.jp/iq-form)¤³¤Á¤é(https://semicon.jfe-shoji-ele.co.jp/iq-form)
¡Ò¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Ó
JFE¾¦»ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼¡¡¢Í¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/contact/%e7%b7%8f%e5%90%88/)