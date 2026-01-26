¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡ÛÎò»Ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Çð¤Îµ²±¡£¡×¤ò³«ºÅ
Çð»ÔÌò½ê
ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÎò»Ë¼Ì¿¿Å¸¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÇð¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²û¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¡¢½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ëÊý¤â¡¢
Îò»Ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Çð¤Îµ²±¡£¡×HP :
https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/rekishi/rekishisyasinten.html
³«ºÅ´ü´Ö
³«ºÅ¾ì½ê
Å¸¼¨»ñÎÁ¡Ê°ìÎã¡Ë
ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÎò»Ë¼Ì¿¿Å¸¡ª
º£Ç¯¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Çð¤Îµ²±¡£¡×¤ò¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇð»ÔÌ±¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê²ì¾Â¤Î²û¤«¤·¤¤É÷·Ê¤ä³ýÉø²°º¬¡¢Á÷¤êÂç»Õ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ËÂ©¤Å¤¯ÅÁÅý¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÇð¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ê²ì¾Â¡¢³ýÉø²°º¬¡¢Á÷¤êÂç»Õ¤ÎÉ÷·Ê――
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ëÇð¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¡¢½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ëÊý¤â¡¢
¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÇð¤Î¸¶É÷·Ê¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇð¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤°¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îò»Ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Çð¤Îµ²±¡£¡×HP :
https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/rekishi/rekishisyasinten.html
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡¡10»þ～18»þ
¢¨½éÆü¤Î¤ßÀµ¸á¤«¤é
³«ºÅ¾ì½ê
¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÇð¡¡Çð»ÔÌ±¥®¥ã¥é¥êー
¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð1ÃúÌÜ7ÈÖ1-301¹æ¡¡DayOne¥¿¥ïー3³¬¡Ë
Å¸¼¨»ñÎÁ¡Ê°ìÎã¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Çð»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñÀ¸³¶³Ø½¬ÉôÊ¸²½²Ý¡¡»Ô»ËÊÔ¤µ¤óÃ´Åö
ÅÅÏÃ¡§04-7191-7414