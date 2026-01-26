ÊÆ¹ñºß½»¹Ö»Õ¤¬ÍèÆüÅÐÃÅ¡ª¡Ö²¤ÊÆ¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーºÇÁ°Àþ ～AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤éPQC¤Þ¤Ç～¡×¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê | ¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾®À¾ ÏË¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:30～12:30¤Ë¡¢²¤ÊÆ¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ãÊÆ¹ñºß½»¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÍèÆü³«ºÅ¡ä²¤ÊÆ¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーºÇÁ°Àþ ～AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤éPQC¤Þ¤Ç～¡×¤ò²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥µー¥Á¸¦µæ½ê ÂåÉ½¤Î ÀÄÌÚ Éð »á ¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ»öÎã¤«¤éÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¡ÊPQC¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤äÍÂ¶â¥Èー¥¯¥ó¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢²¤ÊÆ¼çÍ×¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤àºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥«ー¡×¤È¤·¤ÆÆâÉô¶ÈÌ³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÆ°¤¤ä¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ°Å¹æµ»½Ñ¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¦IT´ë¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ê¤É¡¢¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤ÇÀïÎ¬ºöÄê¤äºÇ¿·Æ°¸þ¤ÎÍý²ò¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃ´Åö¼Ô¤ËºÇÁ°Àþ¤ÎÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏÊÆ¹ñºß½»¤Î¹Ö»Õ¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤Î¹Ö±éÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢
ÊÆ¹ñºß½»¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¥Ç¥â¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¢§¥×¥í¥°¥é¥à£±¡¥¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡Ê£±¡Ë2026Ç¯¤ÎÃíÌÜÅÀ
¡Ê£²¡Ë¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±¶È³¦Æ°¸þ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
£²¡¥AI¤ÎÆ°¸þ
¡Ê£±¡ËAI¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤«¡©»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤«¡©
¡Ê£²¡Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤ÎÆ°¸þ
¡Ê£³¡ËAI¥ê¥¢¥ë¥Ç¥â
£³¡¥ÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡Ê£±¡ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦PQC
¡Ê£²¡Ë¥¯¥é¥¦¥ÉÆ°¸þ
¡Ê£³¡Ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡Ê£´¡Ë¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¦ÍÂ¶â¥Èー¥¯¥ó
¡Ê£µ¡Ë¥·¥¹¥Æ¥àÆâÀ½²½¤ÎÆ°¸þ
£´¡¥¶âÍ»¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ê£±¡ËFinovate
¡Ê£²¡ËMoney20/20
¡Ê£³¡ËAI Summit NY
£µ¡¥¼Áµ¿±þÅú
¢¨¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÏºÇ¿·Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
