ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤«¤é¥³ー¥Òー»º¶È¤Î²ÝÂê¤Þ¤Ç¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë UCC¤Î¥³ー¥ÒーÀ¸»º¹ñ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±Ãµµæ³Ø½¬¶µºà¤Ë

UCC¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÅç ¾»º´Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖUCC¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ´äÀ¥ ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ù¥Í¥Ã¥»¡×¡Ë¤È¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤ÈÆüËÜ¤ÎÌò³ä¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿Ãµµæ³Ø½¬¶µºà¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¸þ¤±ICT³Ø½¬¥½¥Õ¥È¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UCC¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¥³ー¥Òー¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥³ー¥Òー¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢UCC¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ø¿Ë¤òÀ©Äê¤·¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤Î¼õ¹Ö¼Ô¿ô30Ëü¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼¡À¤Âå¶µ°é¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡Ö¿Ê¸¦¥¼¥ß¡×¡Ö¤³¤É¤â¤Á¤ã¤ì¤ó¤¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌ¿®¶µ°é¤ä¡¢³Ø¹»¸þ¤±¤ÎÌÏµ¼»î¸³¤Ê¤É¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤ÈÆüËÜ¤ÎÌò³ä¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿Ãµµæ³Ø½¬¶µºà¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»10,200¹»¡¦360Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬³èÍÑ¤¹¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¸þ¤±ICT³Ø½¬¥½¥Õ¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¡×¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ãæ³Ø¹»¸þ¤±ICT³Ø½¬¥½¥Õ¥È¤ËUCC¤ÎÃµµæ³Ø½¬¶µºà¤òÅ¸³«
¥Ù¥Í¥Ã¥»¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¾®Ãæ³Ø¹»¸þ¤±ICT³Ø½¬¥½¥Õ¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¡×¤Î¿·¶µºà ¡Ö¥ª¥¯¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë¡ª´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/fansite/kigyou_collabo/index.html)¡× ¤Ë¡¢UCC¤ÎÃµµæ³Ø½¬¶µºà¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç³Ø¤ÖÆâÍÆ¤È¼Â¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ä»Å»ö¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢Ãµµæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤ÈÆüËÜ¤ÎÌò³ä¡¡-ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë2050Ç¯ÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦UCC¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é³Ø¤Ö-
¡¡ÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë´Ä¶¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÊë¤é¤·¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ï¿©ÉÊ¼«µëÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿©¤ÙÊª¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶µºà¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ©ÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤È¤¤¤¦°û¤ßÊª¤«¤é¡¢¥³ー¥ÒーÀ¸»º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢UCC¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î2¤Ä¤ÎÀ¸»º¹ñ¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÎã¤Ë¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»º¹ñ¤Î²ÝÂê¤¬±ó¤¯¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶▷ UCCÃµµæ³Ø½¬¶µºà ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/fansite/kigyou_collabo/case/ucc/)
UCC¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³ー¥Òー¤¬ÈþÌ£¤·¤¯°û¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
UCC¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UCC¥°¥ëー¥×¤Ï1933Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¸»º¹ñ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤«¤é¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢ßäÀù²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¡¢¶µ°é¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëÆÈ¼«¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3,980²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ËÌÊÆ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÄ´Ã£¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î´Ì¥³ー¥Òー¤Î³«È¯¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡ÖUCC¥³ー¥Òー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ä¥³ー¥Òー¤ÎÃÎ¤ò·Ñ¾µ¡¦ÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖUCC¥³ー¥ÒーÇîÊª´Û¡×¤Î±¿±Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¡È°û¤à¡É¤«¤é¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤Ø¿Ê²½¤·¤¿¡ØYOINED¡Ù¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¿åÁÇßäÀù¥³ー¥Òー¡×¤ÎÎÌ»º³«»Ï¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¤È¤Ï¡©
¾®Ãæ³Ø¹»¸þ¤±¤Î ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¿ICT¤ò»È¤Ã¤¿³Ø½¬»Ù±ç¥½¥Õ¥È¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ø¤Ö¡×¡Ü¡Ö¼«Ê¬¤Ç³Ø¤Ö¡×Î¾Êý¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤äÉ¾²Á¤ò¥Çー¥¿¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10,200¹»¡¦360Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶▷ ¡Ö¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/index.html)
¥ª¥¯¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥¹¤È¤Ï¡©
¡Ö¥ß¥é¥¤¥·ー¥É¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¨Æ¯³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢È¯É½»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¤«¤é°Õ¸«¤Î¶¦Í¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤Î³Ø¤Ó¡Ê¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë + ¥¯¥é¥¹¤ÇÂÐÏÃ¡Ë¤ò£±¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÀ¸Â¦¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤äÉ¾²Á¡¢È¯É½½àÈ÷¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▶▷ ¡Ö¥ª¥¯¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥¹¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/products/okulinkplus/index.html)
´ØÏ¢URL
▶▷¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¶µ°é|¿Í¡¹¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò|UCC¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ | UCC¾åÅçàÝàê(https://www.ucc.co.jp/company/sustainability/people/education/index.html)