¡Ú0120¡¦0570ÈÖ¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Û0570ÈÖ¹æ¤ÇÎ¥¤ì¤ë¸ÜµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¡£96¡ó¤¬ÍÎÁ¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤â¡Ö¤«¤±ÊüÂêÂÐ¾Ý³°¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹²Ý¶â¡É¤¬Í×°ø¤«¡£
9Ç¯Ï¢Â³ ¹ñÆâ¥·¥§¥¢Âè£±°Ì¡Ê¢¨1)¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿ CTI /¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö BIZTEL¡Ê¥Ó¥º¥Æ¥ë¡Ë ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ¸µ¼£¡¢°Ê²¼ ¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ20～69ºÐ¤Î°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ë´ë¶È¤ØÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¡Ö0120¡¦0570ÈÖ¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ø¥Þー¥Æ¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾ 2025 Ç¯ÅÙÈÇ ¥¯¥é¥¦¥É·¿CRM»Ô¾ìÊÔ ¡ÊÂè9ÈÇ¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¡£
¢£ Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥áー¥ë¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÏÃÎÁ¤òÃå¿®Â¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö0120¡×¤È¡¢È¯¿®¼ÔÂ¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö0570¡×¤ÎÈÖ¹æ¤¬¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¡Ö0120¡×¡Ö0570¡×ÈÖ¹æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤äÍøÍÑ·Ð¸³¡¢¤ª¤è¤ÓÅö³ºÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Î¡ÖÈÖ¹æÀß·×¡×¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Î°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¼çÂÎ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë- 2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§20～69ºÐ ÃË½÷¡ÊÀÇ¯ÂåÊÌ¶ÑÅù³äÉÕ¤Ë¤Æ²ó¼ý¡Ë
Ä´ººÂÐ¾ÝÃÏ°è¡¡¡§Á´¹ñ
²óÅú¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§600
¢¨ ¥°¥é¥ÕÆâ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¾®¿ôÅÀÂè°ì°Ì¤Þ¤Ç¤òÉ½µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±°ì¼°²óÅú¤Î¹ç·×¤¬100.0¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
£±.Ç§ÃÎ¤ÏÆ±Åù¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤Ï¿¿µÕ¡£ÈÖ¹æÀß·×¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿´ë¶È¤Ø¤Î°õ¾Ý
¡¦0120¡¦0570ÈÖ¹æ¤È¤â¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤Ï7³äÄ¶¤¨¤È¹â¤¤¿å½à¡£
¡¦0120ÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒÇÛÎ¸¡×¤ä¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Ìó6³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡¦°ìÊý¡¢0570ÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¡×¤ä¡Ö¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸ÉÔÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ë
¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬6³ä¤È¡¢ÈÖ¹æÀß·×¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÉ¾²Á¤ËÌÀ³Î¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
£².ÁÛÄêÄ¶¤¨¤ÎÀÁµá³Û¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢9³ä°Ê¾å¤¬È¯¿®¼Ô²Ý¶â¤òÇ§¼±
¡¦0570ÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄÌÏÃÎÁ¤¬¹â¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï76.4¡ó¡£
¡¦¤½¤Î¤¦¤Á¡¢95.9¡ó¤¬¡Ö0570ÈÖ¹æ¡áÈ¯¿®Â¦¤¬ÄÌÏÃÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦0570ÈÖ¹æ¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊÄÌÏÃÎÁ¶â¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍøÍÑ»þ¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£
£³.6³ä°Ê¾å¤¬¡È0570ÈÖ¹æ¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤òí´í°¤¹¤ë¡É¤È²óÅú¡£
0570ÈÖ¹æ¤ÎºÎÍÑ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¼êÃÊ¤ÎÍÑ°Õ¡×¡Ö¸ÜµÒÇÛÎ¸¡×¡ÖºÎÍÑÇØ·Ê¤Î¹çÍýÀ¡×¤¬¸°
¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤¬0570ÈÖ¹æ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢57.2¡ó¤¬¡ÖÂ¾¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¼êÃÊ¤òÃµ¤¹¡×¡¢7.3¡ó¤¬¡ÖÌä
¤¤¹ç¤ï¤»¼«ÂÎ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡¦¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÌó6³ä¤¬0570ÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤»¤º¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢0570ÈÖ¹æ¤Î¤ß¤ÎÁë¸ýÀß·×¤Ï¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤òÊ¬´ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦0570ÈÖ¹æ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°¼Á¥¯¥ìー¥à¤Ø¤ÎÂÐºö¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÆþÅÅ¿ô¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑÇØ·Ê¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï0570ÈÖ¹æ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ
£±.¡§Ç§ÃÎ¤ÏÆ±Åù¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤Ï¿¿µÕ¡£ÈÖ¹æÀß·×¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿´ë¶È¤Ø¤Î°õ¾Ý
0120¡¦0570¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÈÖ¹æ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢0120ÈÖ¹æ¤Ç¤Ï89.7¡ó¡¢0570ÈÖ¹æ¤Ç¤Ï74.0¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â7³äÄ¶¤¨¤È¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢0120ÈÖ¹æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤¬ÄÌÏÃÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¡Ö¸ÜµÒÇÛÎ¸¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Öµ¤·Ú¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¸ÜµÒÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢20Âå～30Âå¤Ç¤Ï30～50¡óÂæ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢50～60Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â8³ä¤ËÇ÷¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯ÎðÁØ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É0120ÈÖ¹æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢0570ÈÖ¹æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¸ÜµÒÇÛÎ¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Î¾ÈÖ¹æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÈÖ¹æ¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö´ë¶È¤¬¥³¥¹¥È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢´ë¶ÈÉ¾²Á¤Ëº¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£².¡§ÁÛÄêÄ¶¤¨¤ÎÀÁµá³Û¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢9³ä°Ê¾å¤¬È¯¿®¼Ô²Ý¶â¤òÇ§¼±
0570ÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢76.4¡ó¤¬¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄÌÏÃÎÁ¤¬¹â¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£0570ÈÖ¹æÍøÍÑ¸å¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÄÌÏÃÎÁ¤ÎÀÁµá¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢0570ÈÖ¹æ¤¬¤«¤±ÊüÂê¥×¥é¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤âÄÌÏÃÎÁ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÈÖ¹æ¤ÎÆÃÀ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÄÌÏÃÎÁ¤ÎÀÁµá¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢95.9¡ó¤È¤¤¤¦°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬¡Ö0570ÈÖ¹æ¤ÏÈ¯¿®¼Ô¤¬ÄÌÏÃÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÄÌÏÃÎÁÀÁµá¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¤È¼Â´¶¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡¢0570ÈÖ¹æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ÎÍ×°ø¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¡¢0570ÈÖ¹æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÌó7³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬0570ÈÖ¹æ¤ÎÂ¸ºß¤äÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡È¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´´¶¡É¤Þ¤Ç¤ÏÀµ³Î¤ËÁÛÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢0570ÈÖ¹æÍøÍÑ»þ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÌÏÃ»þ´Ö¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤Î³Û¤¬ÍøÍÑÁ°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹²Ý¶â¡É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³.¡§6³ä°Ê¾å¤¬¡È0570ÈÖ¹æ¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤Ïí´í°¤¹¤ë¡É¤È²óÅú¡£
0570ÈÖ¹æ¤ÎºÎÍÑ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¼êÃÊ¤ÎÍÑ°Õ¡×¡Ö¸ÜµÒÇÛÎ¸¡×¡ÖºÎÍÑÇØ·Ê¤Î¹çÍýÀ¡×¤¬¸°
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤¬0570ÈÖ¹æ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¹ÔÆ°¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¼êÃÊ¤òÃµ¤¹¡×¤¬57.2¡ó¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¼«ÂÎ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤¬7.3¡ó¤È¡¢6³ä°Ê¾å¤¬0570ÈÖ¹æ¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤òÁªÂò¤»¤º¡¢ÊÌ¤Î¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
0570ÈÖ¹æ¤Î¤ß¤ÎÁë¸ýÀß·×¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ÎÊ¬´ô¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢0570ÈÖ¹æ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¼Â»Ü¤¹¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢67.8¡ó¤¬¡ÖÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂåÂØÏ¢Íí¼êÃÊ¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¥áー¥ë¤Ê¤É¡Ë¤Î°ÆÆâ¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢44.5¡ó¤¬¡ÖÄÌÏÃÎÁ¤ÎÌÜ°Â¡Ê1Ê¬¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤ä¹ç·×ÌÜ°Â¡Ë¤Î°ÆÆâ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢0570ÈÖ¹æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÎÍÑÇØ·Ê¤Ë°¼Á¥¯¥ìー¥à¤Ø¤ÎÂÐºö¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÆþÅÅ¿ô¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¡¢¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬0570ÈÖ¹æ¤ÎºÎÍÑ¤ò¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢0570ÈÖ¹æ¤Ï¡ÖÄÌÏÃÎÁÉéÃ´¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑÇØ·Ê¤Î¹çÍýÀ¤È¸ÜµÒÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤¹ ¡È¾ò·ïÉÕ¤»¿Æ±·¿¤ÎÈÖ¹æ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÄ´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÄÌÏÃÎÁ¤ÎÀÁµá¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ÜµÒ¤¬´¶¤¸¤ë0570ÈÖ¹æÍøÍÑ»þ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÌµÎÁÂåÂØ¼êÃÊ¤äÄÌÏÃÎÁ¤ÎÌÜ°Â¤ÎÊ»µ¡¢Æ³ÆþÍýÍ³¤ÎÌÀ¼¨¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë¤ÏÍ¸ú¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢0570ÈÖ¹æ¤ÎºÎÍÑÇØ·Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç¤ÏÌó9³ä¤¬¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢50～60Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿Ç¯ÎðÁØ¤Û¤É¡¢¹çÍýÅª¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤¬ÍÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Äñ¹³´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
0570ÈÖ¹æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÅÏÃÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢0120ÈÖ¹æ¤Ê¤ÉÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î°Ý»ý¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¤Î¸«²ò
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤¿¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤ÎÈÖ¹æÀß·×¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¡¡¼èÄùÌò BIZTEL»ö¶ÈÉôÄ¹ ºä¸µ ¹ä
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é²þ¤á¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¡ÖÁ°¡×¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
0120ÈÖ¹æ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢0570ÈÖ¹æ¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Á°¤Î¡Ö¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¡×¡¢ÍøÍÑ¸å¤Î¡ÖÄÌÏÃÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æó½Å¤ÎÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢0570ÈÖ¹æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂåÂØ¼êÃÊ¡Ê¥áー¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤òÊ»Àß¤·¡¢¸ÜµÒ¤ËÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤Ø¤ÎÁ«°Ü¤Ï¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¤Æ³Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼0570ÈÖ¹æ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢0570ÈÖ¹æ¤ÏÆþÅÅ¿ô¤òÅ¬Àµ²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Î»ýÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÍøÅÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè½Å»ë¤¹¤ë¤Ù¤¡Ö¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¡×¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢¸ÜµÒ¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¶ÛµÞ¤ÎÍÑ·ï¤ä¡¢º¤¤ê»ö¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Ë¤¯¤¤Ê£»¨¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º0120ÈÖ¹æ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥àー¥º¤ËÍ¿ÍÂÐ±þ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡ÖÂ¿³ÑÅª¤Ê±¿±ÄÀß·×¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼õÉÕµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î»ÑÀª¤ò±Ç¤·½Ð¤¹½ÅÍ×¤ÊÀÜÅÀ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë±¿±ÄÀß·×¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²÷Å¬¤ÊÅÅÏÃ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëBIZTEL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BIZTEL¤Ï2006Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Æ¥ì¥Õ¥©¥Ëー¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ´ë¶È¸þ¤±ÅÅÏÃ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢2,000¼ÒÄ¶¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¿ô¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤è¤êÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þー¥Æ¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾ 2025Ç¯ÅÙÈÇ ¥¯¥é¥¦¥É·¿CRM»Ô¾ìÊÔ¡ÊÂè9ÈÇ¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à9Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢Âè1°Ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¤è¤êÈ¯´©¤µ¤ì¤¿¡Ø¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì2025Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ê¥ó¥¯¤¬SaaS¤ÎCTI(ÅÅÏÃ¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÎÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à)¤Î¹ñÆâ¥·¥§¥¢Âè1°Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡¢¶â³Û¥Ùー¥¹¡Ë¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://biztel.jp/(https://biztel.jp/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î²ÔÆ°Âæ¿ô¤ò»ý¤ÄÀìÍÑ¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Öat+link¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢9Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢Âè1°Ì¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBIZTEL¡×¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖPCI DSS Ready Cloud¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ·Ï»ö¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2011Ç¯10 ·î¤«¤é¤Ï´ä¼ê¸©´äÀôÄ®¤Ë¤¢¤ë¼«Á³ÊüËÒÍïÇÀ¾ì¡Ö¤Ê¤«¤Û¤éËÒ¾ì¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.link.co.jp/(https://www.link.co.jp/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
