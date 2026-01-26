¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Âçºå´Ö¤ÎÊªÎ®´´ÀþÍ¢Á÷¤ÎÃ±ÆÈÊØÄê´ü±¿¹Ô¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï
ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÃÓ ¿®Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÍ¹ÊØ¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒT2¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§·§Éô ²íÍ§¡¢°Ê²¼¡ÖT2¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬¼è¤ê°·¤¦Í¹ÊØÊª¡¦¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î´´ÀþÍ¢Á÷*¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤ËT2¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿Ã±ÆÈÊØ¤ÎÄê´ü±¿¹Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖÃ±ÆÈÊØ¡×¡Ë¤ò2026Ç¯1·î26Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éT2¤Î¥ì¥Ù¥ë2*²¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÍÑ±¿¹Ô*³¤Ë»²²è¤·¡¢À¾Ç»±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´ôÉì¸©Âç³À»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÃÒ¡¢°Ê²¼¡ÖÀ¾Ç»±¿Í¢¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î²ÙÊª¤Ê¤É¤òº®ºÜ¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤«¤é¡¢¿ÀÆàÀîÀ¾Í¹ÊØ¶É¤«¤é¿·ÂçºåÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤Ç¤ÎÌó460km¤Î¶è´Ö¡Ê¥ì¥Ù¥ë2¼«Æ°±¿Å¾¶è´Ö*⁴¤ÏÅìÌ¾¹âÂ®¡¦°ËÀª¸¶JCT¤«¤éÌ¾¿À¹âÂ®¡¦ËÃæIC¤ÎÌó435km¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈÊØ¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÃ±ÆÈÊØ¤Ç¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á100%ºï¸º²ÄÇ½*⁵¤Ê¼¡À¤Âå¤Î·ÚÌýÂåÂØÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥Ö¥ë¥Ç¥£ー¥¼¥ë¡×¤ò°ËÆ£Ãé¥¨¥Í¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ»î¸³ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±§º´Èþ¹ÛÌý¤ª¤è¤Ó»°ÏÂ¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¡µë¤¹¤ë¡ÖB5·ÚÌý¡×*⁶¤ÎÍøÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸Í¢Á÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
½ÐÈ¯ÃÏ¤Î¿ÀÆàÀîÀ¾Í¹ÊØ¶É¤ÈT2¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥Ö¥ë¥Ç¥£ー¥¼¥ë¤òµëÌý¤¹¤ëÍÍ»Ò
T2¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Ë¥ì¥Ù¥ë4*⁷¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*¹ Í¹ÊØÊª¤ä¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ¤ÎÇÛÁ÷µòÅÀ¤Ë¼çÍ×¤ÊÍ¢Á÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë±¿¤Ö¤³¤È
*² ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î´Æ»ë¤Î²¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¹âµ¡Ç½¼«Æ°±¿Å¾
*³ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://t2.auto/news/2025/0701.pdf
*⁴ °ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤äÎÁ¶â½ê¡¢¹©»ö¶è´Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬°ì»þÅª¤Ë±¿Å¾Áàºî
*⁵ ²¹ÂÐË¡¡¦¾Ê¥¨¥ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¯
*⁶ ·ÚÌý¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤ò5¡óÌ¤Ëþº®¤¼¤¿ÄãÃºÁÇÇ³ÎÁ
*⁷ ÆÃÄê¤ÎÁö¹Ô´Ä¶¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°±¿¹ÔÁõÃÖ¤¬±¿Å¾Áàºî¤ÎÁ´Éô¤òÂåÂØ¤¹¤ë¾õÂÖ
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆóÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÃÓ ¿®Ìé
ÀßÎ©Æü¡§2007Ç¯10·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í¹ÊØ¶ÈÌ³¡¢¶ä¹ÔÁë¸ý¶ÈÌ³¡¢ÊÝ¸±Áë¸ý¶ÈÌ³¡¢°õ»æ¤ÎÇä¤ê¤µ¤Ð¤¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¼õÂ÷¶ÈÌ³¡¢Á°µ°Ê³°¤Î¶ä¹Ô¶È¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶È¤ª¤è¤ÓÂ»³²ÊÝ¸±¶È¤ÎÂåÍý¶ÈÌ³¡¢¹ñÆâ¡¦¹ñºÝÊªÎ®¶È¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¶È¡¢ÊªÈÎ¶È¤Ê¤É
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.post.japanpost.jp/index.html
¢£³ô¼°²ñ¼ÒT2
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä®ÆóÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ ÆüÈæÃ«¹ñºÝ¥Ó¥ë £±³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡·§Éô ²íÍ§
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯8·î30Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢´´ÀþÍ¢Á÷¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://t2.auto/