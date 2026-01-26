¡Ø¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¹¤¿¤á¤Î½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ÙÎß·×94ËüÉô¤ÎÌ¾Ãø¤¬1/21¤Ë¡Ú²»À¼DLÈÇ¡Û¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
Í¸Â²ñ¼Ò¥Ù¥ì½ÐÈÇ(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Ï¡¢±Ñ²ñÏÃ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°½ñ¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¡Ø¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¹¤¿¤á¤Î½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ò¡¢¡Î²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥É²þÄûÈÇ¡Ï¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î21Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¹¤¿¤á¤Î½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ö½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¡×¥·¥êー¥º¤ÎÃæ³Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢µìÈÇÃ±ÂÎ¤Ç¤âÎß·×94ËüÉô¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²þÄû¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¸ú²Ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢³Ø½¬´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»À¼Äó¶¡ÊýË¡¤òCD¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É·Á¼°¤Øºþ¿·¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë³Ø½¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¡×¤ò¡Ö»È¤¨¤ë±Ñ¸ì¡×¤ØÊÑ¤¨¤ëÄêÈÖ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡Ø¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¹¤¿¤á¤Î½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î´ðËÜÊ¸·¿¤ò»È¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤«¤é±Ñ¸ì¤Ø½Ö»þ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÎý½¬¤òÂçÎÌ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Î¸ì½ç¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°½ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÊÃ±¤ÊÊ¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
――Â¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤ÎÊÉ¤ò¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¡¦À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¦·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¹½À®¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²þÄû¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§²»À¼DL²½¤Ç¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò²þÄû¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²»À¼¤òCDÉÕÂ°¤«¤é²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊý¼°¤ØÊÑ¹¹
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î³Ø½¬¤ËÅ¬±þ¤·¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ä¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡¦³Ø½¬¼Ô¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²»À¼¤Î³Æ¥Õ¥ìー¥º´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯»þ´Ö¤ò¡¢½¾Íè¤Î¥Ïー¥É¥âー¥É(1.5ÉÃ)¤Ë²Ã¤¨¡¢´ðËÜ¥âー¥É(2.5ÉÃ)¤òÍÑ°Õ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±þÍÑÊÔ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â
Æ±»þ´©¹Ô¤Î¡Ø¥¹¥é¥¹¥éÏÃ¤¹¤¿¤á¤Î½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Î²»À¼DLÉÕ²þÄûÈÇ¡Ï¡Ù¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸·¿¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£
´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
2ÅÀÆ±»þ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¢£¤³¤ÎÅÙ¡¢½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿¹Âô ÍÎ²ðÃøºî¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.beret.co.jp/lp/moment_english/
¿¹Âô ÍÎ²ð¼° ±Ñ¸ì¾åÃ£¥Þ¥Ã¥×
¢£ÆÉ¼Ô¡¦³Ø½¬¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡¦¼Â´¶(¼Â¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë)
Â¿¤¯¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬ËÜ½ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¸å¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤¬¸ý¤«¤é½Ð¤ë´¶³Ð¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ø½¬¤Î·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ä¸ý¥³¥ß¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦È¿¼ÍÅª¤Ë±ÑÊ¸¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Ãæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÊÃ±¤ÊÊ¸¤Ç¤â¡¢½Ö»þ¤Ë±Ñ¸ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë±ÑÊ¸¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤¬¹¥É¾
¡¡ÎãÊ¸¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¹½À®¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö³Ø½¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤Î³Ø½¬¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãæ³ØÊ¸Ë¡¤ÎÀ°Íý¤ËÌòÎ©¤Ä
¡¡¡ÖÊ¸Ë¡¤Î´ðÁÃ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¤¢¤ê¡¢´ðÁÃÎÏ¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¸Ç¤á¤Î³Ø½¬½ñ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¤âÂ¿¿ô³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏÆ»¤ÊÈ¿Éü¤¬¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶
¡¡·ÑÂ³³Ø½¬¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·«¤êÊÖ¤¹¤Û¤É¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡¡¡§¡Ø¡Î²»À¼DLÉÕ²þÄûÈÇ¡Ï¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¹¤¿¤á¤Î½Ö´Ö±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù
Ãø¼Ô¡¡¡§¿¹Âô ÍÎ²ð
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü
Äê²Á¡¡¡§ËÜÂÎ1,700±ß¡ÜÀÇ
È½·¿¡¡¡§»ÍÏ»È½¡¦ÊÂÀ½
ISBN¡¡¡§978-4-86064-813-8
È¯¹Ô¡¡¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥Ù¥ì½ÐÈÇ