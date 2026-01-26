¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿»Æ©·¿NMNÍ¶Æ³ÂÎ¡ÖPentide-NMN¡×¡¡²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÁª½Ð
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µíÅçÈþ¼ù)¤¬³«È¯¡¦¶¡µë¤¹¤ë¿»Æ©·¿¢¨NMNÍ¶Æ³ÂÎ¡ÖPentide-NMN¡×¤¬¡¢2025Ç¯1·î15Æü(¿å)～17Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè16²ó ²½¾ÑÉÊ³«È¯Å¸¡ÎÅìµþ¡Ï¡×Æâ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆÃÊÌ´ë²è¤Ï¡¢Æ±Å¸¼¨²ñÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶ÎÁ¤Î³×¿·À¤ä¾ÍèÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤äµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÝ²¬ÆÆ»Ë»á¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤êÁªÄê¤µ¤ì¤¿¸¶ÎÁ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢
¢£ÃíÌÜÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖPentide-NMN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPentide-NMN¡×¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎNMN¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢NMN¤ò²½¾ÑÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤¹¤ëºÝ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÈéÉæ¤Ø¤Î¿»Æ©À¢¨¡¢¿åÍÏ±ÕÃæ¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤òÍ¶Æ³ÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤¿¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¿»Æ©·¿¢¨NMNÍ¶Æ³ÂÎ¤Ç¤¹¡£ ½¾Íè¤ÎNMN¸¶ÎÁ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢²½¾ÑÉÊ½èÊý¤Ø¤ÎÇÛ¹ç¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸¶ÎÁÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
Pentide-NMNÅ¸¼¨
¢£¥Öー¥¹Å¸¼¨¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¸¼¨¤ÎÃæ¿´¤Ï¿»Æ©·¿NMNÍ¶Æ³ÂÎ¡ÖPentide-NMN¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦Â¾¤Îµ¡Ç½À¸¶ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¦µæ¡¦½èÊýÃ´Åö¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÆÃÀ¤äÀß·×»×ÁÛ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÎÁ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼çÌò¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ä¹½À®¤È¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Öー¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¡¢²ñ´üÃæ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÎÁ¤ÎºîÍÑ¤äÆÃÄ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ÎÁÀß·×¤Î¹Í¤¨Êý¤äÉ¾²Á¤Î»ëÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤âÂ¿¤¯¡¢µ¡Ç½À¸¶ÎÁ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¼Ò¥Öー¥¹
¥Öー¥¹ÀµÌÌ
¢£²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸¶ÎÁÀß·×¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¶áÇ¯¡¢²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀ®Ê¬¤ÎÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×ÁÛ¤ÈÀß·×¤Ç¸¶ÎÁ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÍ³Íè¤äµ¡Ç½À¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î½èÊýÀß·×¤äÀ½ÉÊÀâÌÀ¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¶ÎÁ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖPentide-NMN¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¸¶ÎÁ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¡¢NMNÍ¶Æ³ÂÎ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ê³ØÅª»ëÅÀ¤È²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¸¶ÎÁ³«È¯¡¦Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µ¡Ç½À²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î³«È¯¡¦¶¡µë¤ò¹Ô¤¦¸¶ÎÁ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¡¢NMNÍ¶Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤È¡¢²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹