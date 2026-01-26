¡Î³ô¼°²ñ¼ÒTimeTechnologiesÈ¯É½¡Ï¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¥°¥ëー¥×¤ÎTimeTechnologies¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡ÖLigla¡Ê¥ê¥°¥é¡Ë¡×¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ´Ø¸ý Êþ¹¨¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒTimeTechnologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¼ÆÅÄ ¹ä¡¢°Ê²¼¡§TimeTechnologies¡Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÃæÌî ¾Í»°Ïº¡¢°Ê²¼¡§¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ä¤«¤ë¢ö¤¤ç¤¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤Î¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢LINE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖLigla¡Ê¥ê¥°¥é¡Ë¡×¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤ÎLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¤Î¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤Ä¤«¤ë¢ö¤¤ç¤¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤Î¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥â²èÌÌ
¢£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤È³µÍ×
¡¡À¸À®AI¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿FAQ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Æ°±þÅú¡×¤«¤é¡Ö¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¡×¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*1¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¹Í¤¨¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÍÑÅÓ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡Ê*2¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó²½¤ÎÂ¥¿Ê¡¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î½¼¼Â¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤Î¸ø¼°¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤Ê¤¢¤Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê*3¡Ë¡×¤È¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖLINE¡ßAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥ì¥·¥Ô¸¡º÷¡×¤Î¼Â¸½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¾åµAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï¡¢LINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÇÛ¿®¤¹¤ë°ìÊý¸þ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÁÐÊý¸þ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖLigla¡×¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÎÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¡¡¹â¤¤±þÅúÀºÅÙ¤ÈÂ®ÅÙ¡§9,000ÅÀ°Ê¾åÂ¸ºß¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤«¤é¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÂ®¤ÇÄó°Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹Â®ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¡£
£²¡¥¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¸õÊä¤ò¼«Æ°Äó°Æ¡§¤Ê¤¢¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î²óÅú¥á¥Ã¥»ー¥¸¸õÊä¤òÁªÂò»è·Á¼°¤Ç¼«Æ°É½¼¨¡£Ê¸»úÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤¿¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¸õÊä¤Î¼«Æ°Äó°Æ¤Î¥¤¥áー¥¸
£³¡¥¡¡¥¬ー¥É¥ìー¥ëÂÐ±þ¡§¡ÖÉÂµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¡×¤ä¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¡×¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤Î°Â¿´¡¿°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÐÏÃÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¡£
¥¬ー¥É¥ìー¥ëÂÐ±þ¤Î¥¤¥áー¥¸
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡TimeTechnologies¤Ï¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤¬50Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é·ÑÂ³¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¤Î¡¢¿·¤·¤¤·Á¤òµ»½ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¡¹âÈø ¹·Ê¿»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËèÆü¤Î¸¥Î©¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ÈÅö¼Ò¤ÎËÉÙ¤Ê¥ì¥·¥Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ê¤¢¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë¸¥Î©Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖLigla¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒTimeTechnologies¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¼ÆÅÄ ¹ä ¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥¥Ã¥³ー¥Þ¥óÍÍ¤Î¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¹½ÃÛ¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖLigla¡×¤¬»ý¤ÄAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¹âÅÙ¤Ê±þÅúÀºÅÙ¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ±¿ÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¥¬ー¥É¥ìー¥ëµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤È¡¢¹½ÁÛ¤«¤é¤ï¤º¤«1¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¹½ÃÛ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âAI¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÐÊý¸þ¤«¤Ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿¼²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤´»²¹Í¾ðÊó
¡ü ¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼µURL¤ª¤è¤ÓQR¥³ー¥É¤è¤ê¡¢LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¡¿¥Èー¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡https://lin.ee/myNftr7
¡ü ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.brainpad.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥£ー¥¥åー¥Ö
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 3655¡Ë
ÀßÎ©¡§2004Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ´Ø¸ý Êþ¹¨
»ñËÜ¶â¡§597É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§589Ì¾¡ÊÏ¢·ë¡¢2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥µー¥Ó¥¹
¡ü ³ô¼°²ñ¼ÒTimeTechnologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://timetechnologies.ltd/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ Ï»ËÜÌÚ¥Æ¥£ー¥¥åー¥Ö
ÀßÎ©¡§2019Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¼ÆÅÄ ¹ä
»ñËÜ¶â¡§17É´Ëü±ß¡Ê2022Ç¯4·î15Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§LINEÆÃ²½·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖLigla¡Ê¥ê¥°¥é¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
