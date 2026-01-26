¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ªÅìµþ½é½ÐÅ¹¡¢¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥éー¥á¥ó4Å¹ÊÞ¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡×¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿±¿±Ä¡§»°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆâ£µF¤Ë¤¢¤ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥éー¥á¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª¿·¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖNEO¹ñµ»´Û¡×¡ª
¡¡¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û¡×¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖNEO¹ñµ»´Û¡×¡£Ê¸²½¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤ªÂæ¾ì¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£Á´¹ñ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥éー¥á¥ó¤¬½¸¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁÇºà¤äµ»¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½¸ÀÑ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñµ»´Û¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤äÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëÁõ¾þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥éー¥á¥óÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¿®µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê°ìÁØÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀäÉÊ¥éー¥á¥ó4Å¹ÊÞ¤¬¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë½é¾åÎ¦¡ª
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ½é½ÐÅ¹¤Î¡Ö¥éー¥á¥ó³¤ÌÄ¡×¤ä¡ÖÌÍ¤ä Ä»¤Î·Ü¼¡¡×¡¢Á´¹ñ¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶Ë¾åÃæ²Ú¤½¤Ð Ê¡Ì£¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤ó¤¿¤óÄâ175¡ë DENO¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«·ÑÂ³Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»¥ËÚ¤ß¤½¤Î¡×¡Ö¶âß·Ç»¸üÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó ¿ÀÀç¡×¤â°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´£¶Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤ªÂæ¾ì¸ÂÄê¥éー¥á¥ó¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¿·¤¿¤Ë½¸¤¦ÀäÉÊ¥éー¥á¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥éー¥á¥ó¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥éー¥á¥ó¤Ç±¿»î¤·¡ª1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥éー¥á¥ó¤ª¿©»ö·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥éー¥á¥ó1ÇÕ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤¿¤ë¡Ö¹ñµ»´Û Éñ¤¯¤¸¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤ª¿©»ö·ô1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥éー¥á¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè´Û¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×
¾ì½ê¡§¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡¡£µF
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»ÜÀßHP¡§https://www.aquacity.jp/
¢£¡ÖNEO¹ñµ»´Û¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆâÁõ¤â¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖNEO¹ñµ»´Û¡×¡£Ê¸²½¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤ªÂæ¾ì¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£Á´¹ñ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥éー¥á¥ó¤¬½¸¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁÇºà¤äµ»¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½¸ÀÑ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñµ»´Û¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤äÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëÁõ¾þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥éー¥á¥óÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¿®µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤Î¥Ñー¥¹¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£6Å¹ÊÞÃæ4Å¹ÊÞ¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡º£²ó¡¢¿·Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ½é½ÐÅ¹¤Î¡Ö¥éー¥á¥ó³¤ÌÄ¡×¤ä¡ÖÌÍ¤ä Ä»¤Î·Ü¼¡¡×¡¢Á´¹ñ¤Ç£²Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶Ë¾åÃæ²Ú¤½¤Ð Ê¡Ì£¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤ó¤¿¤óÄâ175¡ë DENO¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«·ÑÂ³Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»¥ËÚ¤ß¤½¤Î¡×¡Ö¶âß·Ç»¸üÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó ¿ÀÀç¡×¤â°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´£¶Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤ªÂæ¾ì¸ÂÄê¥éー¥á¥ó¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¿·¤¿¤Ë½¸¤¦ÀäÉÊ¥éー¥á¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Ë¥åー¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ¡ä ¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥éー¥á¥ó³¤ÌÄ¡×
¤³¤ì¤¬ÇîÂ¿¤È¤ó¤³¤Ä¤Î¿Ê²½·Ï¡ª¡ª
µû²ð¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤ò¹¤á¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÁÊ¡²¬¤ÎÃÏ¤Ç³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥éー¥á¥óÀìÌç»ï¤Ë¤Æ3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡ª
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¡ªËÜ¾ìÇîÂ¿¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥¹ー¥×¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê³¤ÌÄ¤Î¥éー¥á¥ó¤òÀ§Èó¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µû²ð¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó
¡ÖÌÍ¤ä Ä»¤Î·Ü¼¡¡×
Ç»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¹ñ»º·Ü¤À¤±¤Î¥¹ー¥×
Âçºå¤òµòÅÀ¤ËµþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î·ÜÇòÅò¥éー¥á¥ó¡£¹ñ»º·Ü¤È¿å¤À¤±¤Ç8»þ´Ö¿æ¤¤¤¿Ç»¸ü¤Ç¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥¹ー¥×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ý¥¿ー¥¸¥å¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£ÆÃÀ½¤Î¾Ç¤¬¤·ÌîºÚ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¤ªÂæ¾ìÅ¹¤Î¸ÂÄê¥éー¥á¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¤Î¥Á¥ãー¥·¥åー¤ÏÄã²¹Ä´Íý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡ª
·Ü¤½¤Ð
¡Ö¶Ë¾åÃæ²Ú¤½¤Ð Ê¡Ì£¡×
ºÇ¹â¤Î¿©ºà¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶Ë¾å¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð
´Ý·Ü¤ä´¥Êª¤ò»È¤Ã¤¿¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¤ò»Ï¤á¡¢±ö¥éー¥á¥ó¤ä¡¢Çò¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬¶Ë¾å¡£
ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌÍ¤ä¡¢¤·¤Ã¤È¤ê»Å¾å¤²¤¿¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢¥á¥ó¥Þ¤¬¶Ë¾å¤Î°ìÇÕ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤ªÂæ¾ìÅ¹¤À¤±¤Î¶Ë¾å¤Ê¸ÂÄê¥éー¥á¥ó¤â¡¢½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÄº¤±¤Þ¤¹¡£
±ÀÆÝÌÍ
¡Ö¤¿¤ó¤¿¤óÄâ175¡¬ DENO¡×
ËÌ³¤Æ»É´Ì¾Å¹»ÍÀî¾Ê¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿ÎÁÍý¿Í¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÃ´Ã´ÌÍ
Ãæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿Å¹¼ç¤¬ÆÏ¤±¤ë¡ÈÃ´Ã´ÌÍ¤È°ìÉÊÎÁÍý¡É¡£ñ»Ò¤È¥Óー¥ë¡¢Ãæ²ÚÆé¤Î²»¤ä¹á¤ê¤¬¿©Íß¤òÍ¶¤¦¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚËÜÅ¹175¡¬DENOÃ´Ã´ÌÍ¤Î¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÂæ¾ì¸ÂÄê¤ÎÏÂµíÃ´Ã´ÌÍ¤ä¥ô¥£ー¥¬¥ó¥éー¥á¥ó¡¢ÅÀ¿´¡¢¥»¥Ã¥ÈÎÁÍý¤â½¼¼Â¡£ÁÏ¶È13Ç¯¡¢¤ªÂæ¾ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Ã´ÌÍ
¡ã·ÑÂ³Å¹ÊÞ¡ä
¡Ö»¥ËÚ¤ß¤½¤Î¡×
ÁÏ¶È130Ç¯¡¢ÆüËÜºÇËÌÃ¼¤ÎÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥éー¥á¥ó
Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡Ö¶âß·Ç»¸üÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó ¿ÀÀç¡×
¶âÂôÈ¯¾Í¤ÎÄ¶Ç»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¥éー¥á¥óÅ¹
ÆÃÀ½Ç»¸üÆÚ¹ü¾ßÌý¤éー¤á¤ó
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¡Ö¥éー¥á¥ó¤Ç±¿»î¤·¡ª1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥éー¥á¥ó¤ª¿©»ö·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥éー¥á¥ó¤Ç±¿»î¤·¡ª1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥éー¥á¥ó¤ª¿©»ö·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥éー¥á¥ó1ÇÕ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢¾¦ÉÊ·ô¤¬¤¢¤¿¤ë¡Ö¹ñµ»´Û Éñ¤¯¤¸¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤ª¿©»ö·ô1,000±ß·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥éー¥á¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê(ÅÚÆü½Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°)
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì 5F¡¡¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×³ÆÅ¹ÊÞ
ÅöÁª·ÊÉÊ¡§¡ÖÅìµþ¥éー¥á¥ó¹ñµ»´Û Éñ¡×¤ª¿©»ö·ô1,000±ß·ô
¢¨¡Ö¹ñµ»´Û Éñ¤¯¤¸¡×¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£