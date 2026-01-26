ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Ç¥ó¥½ー¼çºÅ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñー¥È¥Êー³«È¯¥Áー¥àÉ½¾´À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿´Ö ¸²°ì¡¢°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー)¤Ï¡¢10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ¿·Ç·½õ¡¢°Ê²¼¡¢¥Ç¥ó¥½ー)¼çºÅ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñー¥È¥Êー³«È¯¥Áー¥àÉ½¾´À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦³«È¯¿ä¿ÊÎÏ¡¦¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þÎÏ¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢100¥Áー¥à°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñー¥È¥Êー³«È¯¥Áー¥àÉ½¾´À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯ÅÙ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Ç¥ó¥½ー¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ó¥½ー¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¡¦³«È¯¿ä¿ÊÎÏ¡¦ÂÐ±þÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¡¢³«È¯¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¥Áー¥à¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¼þÊÕ´Æ»ëECU¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉ½¼¨µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¥½¥Õ¥È³«È¯¡×
¢£¼õ¾ÞÍýÍ³
¼þÊÕ´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×¥½¥Õ¥È³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¿ÊÀ¤¬¹â¤¤Ê¬Ìî¤ÇÉÊ¼Á¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Ç¥ó¥½ー¤¬¤á¤¶¤¹°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ADASÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö³«È¯¤Ç¤ÏËÄÂç¤Ê²èÁü¥Çー¥¿¤Î½èÍý¤ä¼ÖÎ¾¤´¤È¤Î»ÅÍÍÂÐ±þ¤Ê¤É¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÅªÆñ°×ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌäÂêÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ÂÄê¤·¤¿³«È¯¿ä¿Ê¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á»º¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹µ¡Ç½¤äÀÇ½¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥½¥Õ¥È³«È¯¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¼ÖºÜ¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯¡¢³Æ¼ïECUÀ©¸æ¥½¥Õ¥È¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢³Æ¼ïÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¥Ñー¥È¥Êー¤ò±Û¤¨¤¿´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÈ¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥Õ¥È³«È¯¥µー¥Ó¥¹
