NTTÈÇLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡Ötsuzumi 2¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿LLM¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¸¡¾Ú¤ò³«»Ï
¡¡Ãæ¹ñÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÀî¸¹ä¡¢°Ê²¼¡ÖÃæ¹ñÅÅÎÏ¡×¡Ë¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åç¹î½Å¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¶¦Æ±¤Ç¡¢NTT³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¢¨£±¡Ê°Ê²¼¡ÖLLM¡×¡Ë¡Ötsuzumi 2¢¨£²¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿LLM¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Îá¤ä³Æ´±¸øÄ£¤Îµ¬À©¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ËÂ§¤Ã¤¿¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸øÅªµ¡´Ø¤ØÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤Ïµ¬À©Åù¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ñÎÁºîÀ®¡¦³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤Ë»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡¦³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖAI¥¢¥×¥ê¡×¡Ë¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³Å¬ÍÑ¤Ë¡¢¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆRAG¢¨£³¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ³Î¤Ë²óÅúÀ¸À®¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë½½Ê¬¤ÊÀºÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä½ã¹ñ»º¤ÎLLM¡Ötsuzumi 2¡×¤ËÅÅµ¤»ö¶È¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¤Î¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³Åª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê²óÅúÀ¸À®¤äÆÈ¼«¤Î¶ÈÌ³¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿LLM¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ötsuzumi 2¡×¤ËÃæ¹ñÅÅÎÏ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê´ÑÅÀ¤ÇÁªÄê¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿LLM¤Î¹½ÃÛ¤È¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯1·î¤«¤é3·îËö¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹½ÃÛ¤·¤¿LLM¤ÎÀºÅÙÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦²Ã¹©
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤¬Æ±¼Ò¤Î¼ÒÆâ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¼ê°ú¡¢²áµî¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ø¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤ä»²¾ÈÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¥Çー¥¿¤òÃæ¿´¤Ë¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢¥Çー¥¿¤òLLM¡Ötsuzumi2¡×¤Î³Ø½¬¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¼°¤Ø²Ã¹©¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡Ötsuzumi 2¡×¤Î³Ø½¬
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢¡Ê1¡Ë¤Ç²Ã¹©¤·¤¿¥Çー¥¿¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ø³«¾ðÊóÅù¤ò¡Ötsuzumi 2¡×¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿LLM¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¸¡¾Ú¡¦ÀºÅÙÉ¾²Á
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÇÄ´¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤»ö¹àÅù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿QA½¸¤òºîÀ®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Ø½¬Á°¸å¤Î¡Ötsuzumi 2¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¶¦ÄÌ¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊóÅù¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙÀµ³Î¤Ë²óÅú¤Ç¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÀºÅÙ¤ÎÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤ÎÀºÅÙÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ötsuzumi 2¡×¤ËºÆ³Ø½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢LLM¤ÎÀºÅÙ¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥áー¥¸¿Þ¡ä
3¡¥Î¾¼Ò¤ÎÌò³ä
¡¦Ãæ¹ñÅÅÎÏ
¡¡-ÅÅµ¤»ö¶È¤äÃæ¹ñÅÅÎÏ¸ÇÍ¤Î¶ÈÌ³¾ðÊóÅù¤Î³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦Äó¶¡
¡¡-ÀºÅÙÉ¾²ÁÍÑQA½¸¤ÎºîÀ®
¡¡-³Ø½¬Á°¸å¤ÎLLM¤ÎÀºÅÙÉ¾²Á
¡¦NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¡-³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¤Î²Ã¹©
¡¡-¡Ötsuzumi 2¡×¤Î³Ø½¬
¡¡-Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤ÎÀºÅÙÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿LLM¤Î²þÁ±¡ÊºÆ³Ø½¬¡Ë
4¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤«¤ÄÉý¹¤Ê¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ç¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥¢¥°¥ëー¥×DXÀïÎ¬¢¨£´¤Ç·Ç¤²¤¿AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢LLM¤Î³Ø½¬¤Ê¤É¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÅÅÎÏ¶È³¦ÆÃÍ¤ÎÃÎ¼±¤ä¥ëー¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏIOWN¢¨£µ¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¡¦»º¶È¤ÎDXÂ¥¿Ê¤È¶¦ÁÏ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÅÅÎÏ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿LLM¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡§Large Language Models)¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÎÍý²ò¤äÊ¸¾Ï¤ÎÀ¸À®¤ËÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ³Ø½¬¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¸À¸ì¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤·¡¢¤½¤ÎÅý·×Åª¤Ê·¹¸þ¤ò¤â¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÊÂ¤Ó¤äÊ¸¾Ï¤Î¹½Â¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAIµ»½Ñ¤ò»Ø¤¹¡£
¢¨£²¡§tsuzumi (R)¤ÏNTT³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡£tsuzumi¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡Ötsuzumi 2¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä½ã¹ñ»º¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.rd.ntt/research/LLM_tsuzumi.html
¢¨£³¡§RAG (Retrieval-Augmented Generation)¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®»þ¤Ë¡¢³°Éô¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿äÏÀ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëµ»½Ñ¡£
¢¨£´¡§Ãæ¹ñÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËºöÄê¡£2030Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»ëÅÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡£
https://www.energia.co.jp/press/2025/16170.html
¢¨£µ¡§IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)¹½ÁÛ¤È¤Ï¡¢NTT¤¬Äó¾§¤¹¤ë¼¡À¤Âå¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¡£
https://group.ntt/jp/group/iown/
¡ÖIOWN(R)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¡£