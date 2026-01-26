ËÌ³¤Æ»Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¡¡È¯Çä70¼þÇ¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ÏÆ°¡ªÂè£±ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¾¡¸»¡Ê¤«¤Ä¤²¤ó¡Ë¿À¼Ò¡×Ê¬¼Ò¤òÀßÃÖ
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²í½Ó)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤¬2026Ç¯¤ËÈ¯Çä70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂè£±ÃÆ¤Ï¡¢»¥ËÚ±ØÁ°ÄÌÃÏ²¼Êâ¹Ô¶õ´Ö¡Ê¥Á¥«¥Û¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè20²óÅß¤ÎJP01¤Þ¤Ä¤êin¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡×¤Ë¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¹ç³Ê¡¦É¬¾¡¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Ö¾¡¸»¡Ê¤«¤Ä¤²¤ó¡Ë¿À¼Ò¡×Ê¬¼Ò¤òÀßÃÖ¤·¡¢´èÄ¥¤ë³§¤µ¤Þ¤ò¡È¾¡¤Ä¸»¡Ê¤«¤Ä¤ß¤Ê¤â¤È¡Ë¡É¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¡¢1938Ç¯È¯Çä¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡Ö³èÁÇ¡Ê¤«¤Ä¤â¤È¡Ë¡×¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±°ûÎÁ¤ÎÆý»À¶Ý¤Ï1956Ç¯¤ËÉÓÆþ¤ê¡ÖÀã°õ¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤Ø¡¢1979Ç¯¤Ë»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÌ³¤Æ»Ì±¤Ë°û¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈËÌ³¤Æ»Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¼õ¸³¤ä»î¸³¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤ËÎ×¤à³§ÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¡¸»¿À¼Ò¡×Ê¬¼Ò¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£³¨ÇÏ¤Ë´ê¤¤¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢£²Æü´Ö¹ç·×2,000Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¡Ê180ml¡Ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÇÛÉÛ»þ´Ö¡¡£±Æü£µ²ó¡¢³Æ²óÀèÃå200Ì¾ÍÍ¡¢£²Æü´Ö¹ç·×2,000Ì¾ÍÍ¡Ë¤¼¤Ò¡¢²ñ¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯Çä70¼þÇ¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä70¼þÇ¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡»1·î¡¦ÆüÎÈÀ½¥Ñ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥µ¥ó¥É¡×¡¦Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×³èÍÑ¡¡ÆÃ½¸¥ì¥·¥Ô·ÇºÜhttps://www.meg-snow.com/recipe/feature/katsugen_70th.html¡¦1·î29Æü-30Æü ¡ÖÂè20²óÅß¤ÎJP01¤Þ¤Ä¤êin¥Á¡¦¥«¡¦¥Û¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡»3·îÍ½ÄêÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹ËÌ³¤Æ»¡¢ËÌ³¤Æ»Çþ¼ò¾úÂ¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü ¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥óÉ÷Ì£¥µ¥ïー¡×¡»4·î/10·îÀã°õ¥Ñー¥éー¤È¤Î¥³¥é¥Ü ¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×»ÈÍÑ¥á¥Ë¥åー¡»5·îÈ¯Çä70¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡»10·îÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÆ»»º»Ò±þ±ç¡É¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³§ÍÍ¤Ø¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.meg-snow.com/recipe/feature/katsugen_70th.html
¢£¡Ö¾¡¸»¿À¼Ò¡×¤È¤Ï¡©
2005Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥Ä¥²¥ó¡×È¯Çä50Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ç³Êµ§´ê¤ÈÉ¬¾¡µ§´ê¤Î¼é¤ê¿À¤È¤·¤Æ»¥ËÚ¹©¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖÍïÇÀ¤ÈÆý¤ÎÎò»Ë´Û¡×¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³À¸¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¹ç³Ê¤äÉ¬¾¡¤òµ§´ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç70¼þÇ¯
¡ÖÀã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¡¢1938¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÇ¯¡Ö³èÁÇ(¤«¤Ä¤â¤È)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æý»À°ûÎÁ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³èÁÇ¡Ê¤«¤Ä¤â¤È¡Ë¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æý»À¶Ý¤Ï¡¢1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯¤ËÉÓÆþ¤ê¤Î¡ÖÀã°õ¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë1979¡Ê¾¼ÏÂ54¡ËÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¡×¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£https://www.meg-snow.com/100th/katsugen.html
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Àã°õ¥½¥Õ¥È¥«¥Ä¥²¥ó¼ïÎàÊÌ¡§Æý»À¶Ý°ûÎÁ È¯ÇäÃÏ°è¡§ËÌ³¤Æ»¾ÞÌ£´ü´Ö¡Ê³«ÉõÁ°¡Ë¡§15Æü´ÖÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Í×ÎäÂ¢(10¡î°Ê²¼)ÆâÍÆÎÌ¡¿´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§1000ml¡¿275±ß 500ml¡¿167±ß 300ml¡¿125±ß 180ml¡¿95±ß
¢£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¡¡0120-301-369¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ 9:00～17:00¡Ë¡Ú Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.meg-snow.com¡¡¡Û