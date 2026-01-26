¡Ú¹âÃÎ¸©»ÍËü½½Ä®¡Û»ÍËü½½Ä®¤È¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼ÒÊñ³çÅªÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ëµÚ¤ÓÄù·ë¼°¤Î³«ºÅ
»ÍËü½½Ä®¤È¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í¤¹¤ë¿ÍÅª¡¦ÊªÅª»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ËÜÄ®¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤È¡¢Ä®Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¶¨ÄêÄù·ë¤Ë·¸¤ëÄù·ë¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æü¡¡»þ¡¡¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡14»þ00Ê¬¡¡³«»Ï¢¡¾ì¡¡½ê¡¡¡¡»ÍËü½½Ä®Ìò¾ìËÜÄ£ÅìÄ£¼Ë £±³¬Â¿ÌÜÅªÂç¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹âÃÎ¸©¹â²¬·´»ÍËü½½Ä®¶×Ê¿Ä®16-17¡Ë¢¡Äù·ë¼Ô¡¡¡¡¹âÃÎ¸©¹â²¬·´»ÍËü½½Ä®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä®Ä¹¡¡ÃæÈø¡¡Çî·û¡Ê¤Ê¤«¤ª¡¡¤Ò¤í¤Î¤ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹âÃÎ¼ç´É»ÙÅ¹Ä¹¡¡µÈÅÄ¡¡½¡ÂÙ¡Ê¤è¤·¤À¡¡¤à¤Í¤Ò¤í¡ËÍÍ¢¡Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ëÏ¢·È»ö¹à ¡¡¡Ê£±¡Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡Ê£²¡ËºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡Ê£³¡Ë°Ü½»Â¥¿Ê¤ä´Ñ¸÷»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡Ê£´¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢»ÍËü½½Ä®¤Î³èÀ²½¤äÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È