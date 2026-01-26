ÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON¡Ê¥³¥É¥â¥ó¡Ë¡×Á´¹ñ24,000»ÜÀß¤ËÆ³Æþ ÊÝ¸î¼Ô¿ô¤ÏÌó407Ëü¿Í¤Ë―ÆüËÜ¤Î3.45¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø―
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÃÓµÁÂ§)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON¡×(°Ê²¼¡§¥³¥É¥â¥ó)¤ÎÍ½þÍøÍÑ¤Ç¤ÎÆ³Æþ»ÜÀß¿ô¤¬¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤Ë24,000»ÜÀß(¢¨1)¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î7Æü»þÅÀ¤ÎÍøÍÑÊÝ¸î¼Ô¿ô¤ÏÌó407Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎËþ0～14ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¿ô¡Ê¿ä·×1392.5Ëü¿Í¡Ë¤ÎÌó3.45¿Í¤Ë1¿Í¡ÊÌó29%¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÊÝ°é½ê¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ë²Ã¤¨¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¡ÊÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¢Êü²Ý¸å¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤éµÁÌ³¶µ°é´ü´Ö¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¤³¤É¤â»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÀ¿¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Í½þ·ÀÌóÃæ¤Î»ÜÀß¿ô¤Î¤ß¤ò½¸·×¡£¢¨2 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2024Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð¡£ ¡Ú»»½Ðº¬µò¡ÛÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¤ÎÃê½Ð¡§Æ±Ä´ºº¤Î¡ÖËþ0～14ºÐ¤Î»ùÆ¸¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡×¤ÏÌó744.7ËüÀ¤ÂÓ¡£ÊÝ¸î¼Ô¿ô¤Î»»½Ð¡§À¤ÂÓ¹½À®Èæ¤è¤ê1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÝ¸î¼Ô¿ô¤òÊ¿¶Ñ1.87¿Í¤ÈÀßÄê¡£Áí¿ô¡§744.7ËüÀ¤ÂÓ ¡ß 1.87¿Í ¡á Ìó1392.5Ëü¿Í¡£ ¡Ê407Ëü¿Í ¡à 1392.5Ëü¿Í ¡á Ìó29%¡Ë
¢£ÍøÍÑ»ÜÀß¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ôÃÍ¤È¿ä°Ü(2026Ç¯1·î7Æü»þÅÀ¤Î¸½ºßÍøÍÑ¿ô¡Ë
¡üÊÝ¸î¼Ô¿ô¡§Ìó407Ëü¿Í ¡Ê23,000»ÜÀßÆ³Æþ»þ¤è¤êÌó15Ëü¿ÍÁý²Ã¡Ë¡¡¡ü±à»ù/»ùÆ¸¿ô¡§±ä¤ÙÌó211Ëü¿Í ¡Ê23,000»ÜÀßÆ³Æþ»þ¤è¤êÌó9Ëü¿ÍÁý²Ã¡Ë ¡¡¢¨Ê£¿ô»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë±à»ù»ùÆ¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á±ä¤Ù¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ü¿¦°÷¿ô¡§Ìó48Ëü¿Í ¡Ê23,000»ÜÀßÆ³Æþ»þ¤è¤êÌó2Ëü¿ÍÁý²Ã¡Ë¡ü¥µー¥Ó¥¹·ÑÂ³ÍøÍÑÎ¨¡§99.8¡ó ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë¢§»²¹Í¡§23,000»ÜÀßÆ³Æþ»þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¡¡https://newscast.jp/news/3218875
¢£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ä°Ü
23,000»ÜÀßÆ³Æþ¸å¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë13¼«¼£ÂÎ¤Ç¥³¥É¥â¥óÆ³Æþ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢¸½ºß¹ç·×709¼«¼£ÂÎ¡¢·×6,766»ÜÀß(¢¨3)¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÎ©¤³¤É¤â»ÜÀß¤Ç¥³¥É¥â¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿¦°÷¿ô¤ÏÌó5,000¿ÍÁý¤¨¡¢137,444¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎÊÝ°éICT¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ(¢¨4)¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÎ©¤ÎÊÝ°é½ê¡¦³ØÆ¸ÊÝ°é¡¦¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤Ç¥³¥É¥â¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡¼«¼£ÂÎ¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÊÝ°é½ê¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡Ê³ØÆ¸ÊÝ°é¡Ë¡¦¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»Åù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨4¡¡¡ÖSaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ±àÄ´ºº 2024¡× ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë
¢£2025Ç¯10·î～2026Ç¯1·î¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼«¼£ÂÎ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡üÀÅ²¬¸©¾®»³Ä®¡¡¸ø±Ä½Îhttps://newscast.jp/smart/news/2369593¡üÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¡¡Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Öhttps://newscast.jp/smart/news/2838471¡üÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¡¡¸øÎ©ÊÝ°é»ÜÀßhttps://newscast.jp/smart/news/1232184¡ü»³Íü¸©ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡¡Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Öhttps://newscast.jp/smart/news/9821330¡ü²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¡¡¸øÎ©ÊÝ°é½êhttps://newscast.jp/smart/news/9887930
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¶È³¦¥·¥§¥¢No.1(¢¨5)¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON(¥³¥É¥â¥ó)¡× ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±à»ù/»ùÆ¸¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿À®Ä¹µÏ¿¤ä»ØÆ³°Æ¤Î¥¹¥Þー¥È¤ÊµÏ¿¡¢ÅÐ¹ß±à´ÉÍý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò¾ÊÎÏ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Á¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÊÝ°é¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ICT¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±EC¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢Á´¤Æ¤Î¤³¤É¤â»ÜÀß¿¦°÷¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÍ¥ÂÔ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¥×¥é¥¤¥à¡×¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ä³Ø¤Ó¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¢¨5¡¡¡ÖSaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ±àÄ´ºº 2024¡× ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë
¢¡¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¢¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄÈ¬ÃúÌÜ4ÈÖ13¹æ¡¡¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°10³¬¢¡»ñËÜ¶â¡§6,825Ëü±ß¢¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾®ÃÓ µÁÂ§¢¡ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¡×¤Î±¿±Ä¡¢¼Ì¿¿ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡¢·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦±à»ùÊç½¸»Ù±ç»ö¶È¡Ö¥Û¥¤¥·¥ë¡×¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Î±¿±Ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤»ö¶È¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¡¢¤³¤É¤â»ÜÀß¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î±¿±ÄÅù¡£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.codmon.com/¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.codmon.co.jp/
