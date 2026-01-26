¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ¤ËÇ¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡Ö¥«¥Ê¥¬¥ï¥¥ã¥Ã¥È¥«ー¥Ë¥Ð¥ë2026¡×³«ºÅ¡ª¡Ú´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î)～2·î28Æü(ÅÚ)¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSTABLES¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÛ»ÜÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ±ØÄ¾·ë¤Î¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ6³¬2416MARKET¤Ë¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇ¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥«¥Ê¥¬¥ï¥¥ã¥Ã¥È¥«ー¥Ë¥Ð¥ë2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥¬¥ï¥¥ã¥Ã¥È¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤ÎÂè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ´ë²è¤Ï¡¢³ùÁÒ¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯¤Í¤³»¨²ß¤Î¤ªÅ¹¡Ö³ùÁÒ¤Í¤³¥µ¥í¥ó¡×¤ä¡¢²£ÉÍÇÏ¼ÖÆ»¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Öcatcorp¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¯¥Ã¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÇ¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤òÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä2416MARKET¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://www.2416market.jp
¥«¥Ê¥¬¥ï¤ÎÇ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
µ¤¤Þ¤Þ¤µ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö³ùÁÒ¤Í¤³¥µ¥í¥ó¡×¤ä¡¢ÊÝ¸î¥Í¥³¤¿¤Á¤¬¼Ò°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Öcatcorp¡×¤Ê¤É2416MARKET¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¸·Áª¤·¤¿»¨²ß¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥°¥Ã¥º¡¢¿©´ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¿ÀÆàÀî¤Î¿Íµ¤¥¯¥Ã¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤òÅ¸³«¡£Á°²ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖMAM.MARL¡Ê¥Þ¥ó¥Þー¥ë¡Ë¡×¤Î¡¢ËÜ´ë²è¸ÂÄê¡¦¿ÀÆàÀî¸©»º¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥Ã¥ー¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£‹Å¸³«Í½Äê¥Ö¥é¥ó¥É›¡Ö³ùÁÒ¤Í¤³¥µ¥í¥ó¡×¡Ú³ùÁÒ¡Û¡¦¡Öcatcorp¡×¡Ú²£ÉÍ¡Û¡¦Kiln Kamakura¡Ê¥¥ë¥ó¥«¥Þ¥¯¥é¡Ë¡Ú³ùÁÒ¡Û¡¦¤á¤°¤ß¾Æ²Û»ÒÅ¹¡ÚÀîºê¡Û¡¦MAM.MARL¡Ú²Æì¡Û¡¦À±ÍÓ¼Ò¡Ú²£ÉÍ¡Û¡¦¥è¥·¥Î ¥Þ¥æ¥³¡ÚÂç°ë¡Û¡¦¤µ¤â ¤æ¤ê¤³¡Ú³ùÁÒ¡Û
2416MARKET¸ÂÄê¾¦ÉÊ
³ùÁÒ¤Î¹©Ë¼¤«¤é¡¢Å·Á³¹ÚÊì¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤È¥¯¥Ã¥ー¤ä¥¹¥³ー¥ó¤Ê¤É¤Î¾Æ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëKiln Kamakura¡Ê¥¥ë¥ó¥«¥Þ¥¯¥é¡Ë¤«¤éËÜ´ë²è¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Í¤³¶ÒÃåÆþ¤ê¥¯¥Ã¥ー \3,500¡ÊÀÇ¹þ¡ËÇ¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¶ÒÃå¤Ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÇ¥¯¥Ã¥ー¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤¶ÒÃå¤È¥¯¥Ã¥ー¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2·î22Æü¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÀÇ¹þ\2,222°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍÀèÃå222Ì¾ÍÍ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö¥·¥ç¥¦¥í¥ó¥Ý¥¦¡×¤¬ÉÁ¤¯Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÁ´3¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¢2416MARKET¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿ï»þÇÛ¿®Í½Äê¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨¥ì¥·ー¥È¹ç»»ÉÔ²Ä
.17Café¸ÂÄêÇ¥É¥ê¥ó¥¯
¥«¥Ê¥¬¥ï¥¥ã¥Ã¥È¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡¢2416MARKET¥¨¥ê¥¢.17Café¡Ê¥É¥Ã¥È¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥«¥Õ¥§¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ç¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥Ã¥È ¥Û¥Ã¥È¥Á¥ã¥¤ \700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÅß¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥Á¥ã¥¤¤Ë²Ä°¦¤¤¡ÖÇ¤Î¼ê¥Á¥ç¥³¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡£Ç¤Î¼ê¥Á¥ç¥³¤Ï°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤·¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î´Å¤µ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ªMARKET¤ÎÇ¥°¥Ã¥º¤È°ì½ï¤Ë²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ë²è³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î)～28Æü(ÅÚ)ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§2416MARKET¡Ê¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ6³¬¡Ë±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ê¤É¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤https://www.2416market.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTABLESÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÉÛ»Ü Å¯Ìé½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÀéÂÌÌÚ3-35-12 3FÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯4·î1ÆüURL¡¡ ¡§http://www.stables.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSTABLES¡¡¡¡Ã´Åö¡§µµ°æ¡¦ÁêºäÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6803-8457¡ÊÊ¿Æü¡§10»þ～18»þ¡ËE-mail¡§s-kamei@stables.jp