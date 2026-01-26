価値住宅株式会社（所在地：東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル2階、代表：髙橋正典）が運営する全国不動産ネットワーク「売却の窓口」に、司法書士法人「不動産相続あんしんサポート株式会社」が新たに加盟したことをお知らせいたします。この提携により、不動産相続の法的手続きから売却までをシームレスに対応する新たなサービス体制が構築されました。

加盟の背景と社会的課題

近年、日本では高齢化社会の進行に伴い相続案件が増加しています。特に不動産の相続は、法的手続きの複雑さに加え、相続後の活用や売却判断に悩むケースが多く見られます。法務省の統計によれば、相続登記の未了問題も深刻化しており、2024年からは相続登記の義務化も始まりました。このような社会背景の中、「不動産相続あんしんサポート株式会社」では、これまで司法書士としての専門性を活かし相続手続きをサポートしてきましたが、相続後の不動産活用や売却に関する相談も多く寄せられていました。しかし、士業としての制約もあり、総合的なソリューションの提供に限界がありました。「お客様のお悩みを、士業だけではなく、不動産売買まで一気通貫して解決したい」という強い思いから、全国に加盟店ネットワークを持つ「売却の窓口」への加盟を決断しました。

新たな連携サービスの特長

今回の加盟により、以下のような一気通貫のサービスが実現します。1. 相続手続きから売却までのワンストップサービス 相続に伴う遺産分割協議や相続登記などの法的手続きから、不動産評価、売却活動までを一貫してサポートします。顧客は複数の業者と契約する手間が省け、相続から売却までの時間短縮も実現します。2. 専門知識の融合による高度なコンサルティング 司法書士の法的知識と「売却の窓口」が持つ不動産市場の専門知識を組み合わせ、相続税対策や最適な売却タイミングなど、多角的な視点からのアドバイスが可能になります。3. 「売却の窓口」独自の付加価値サービスの活用 「売却の窓口」が提供するAI査定システム、バーチャルステージング、建物インスペクション（建物検査）、各種保証サービスなどを活用し、相続不動産の円滑な売却をサポートします。「不動産相続あんしんサポート株式会社」の代表は「相続という人生の大きな転機において、法的手続きだけでなく、その後の不動産活用についても最適な選択ができるよう、総合的なサポートを提供したいと考えてきました。『売却の窓口』との連携により、お客様に寄り添った一気通貫のサービスが実現できることを嬉しく思います」とコメントしています。価値住宅株式会社の髙橋正典代表は「当社の『売却の窓口』は、不動産に新たな価値を見出し、適正な評価と売却を実現するネットワークとして全国展開してきました。今回、司法書士法人が加盟されることで、相続という重要な局面からのサポートが可能となり、より多くの方々の不動産に関する悩みを解決できると確信しています」と述べています。

売却の窓口とは

価値住宅株式会社が運営する全国不動産ネットワークで、不動産の適正な評価と売却を実現するためのサービスです。独自のAI査定システム、バーチャルステージングなどの先進技術を活用し、全国の加盟店ネットワークを通じて、売主にとって最適な不動産売却をサポートしています。

会社概要

・価値住宅株式会社所在地: 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル2階代表取締役: 髙橋正典事業内容: 不動産事業／住宅・リフォーム事業／住宅管理事業／フランチャイズ事業ウェブサイト: 【価値住宅株式会社】https://kachi-jyutaku.co.jp/【売却の窓口】https://baikyaku-mado.com/・不動産相続あんしんサポート株式会社事業内容: 不動産相続に関する法務サービス、相続登記、遺言・相続コンサルティング