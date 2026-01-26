ÆüËÜ¤ÎÄ®¹©¾ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£Í§°ÂÀ½ºî½ê¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñºÝ¸«ËÜ»Ô¡ÖAmbiente 2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äDIY¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÍ§°ÂÀ½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Í§°Â ·¼Â§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü～10Æü¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ¾ÃÈñºâ¸«ËÜ»Ô¡ÖAmbiente¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Æ¡Ë2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¿¦¿Í¤¬Å´¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ä¤¯¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öby TOMOYASU S.S.¡×¤È¤·¤Æ½é¤Î³¤³°½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÍÏÀÜÀ×¤ò¤¢¤¨¤Æ±£¤µ¤ºµ»½ÑÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¢ÅÉÁõ¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖiF¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¡×¤Ë¤Æ¥´ー¥ë¥É¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÁÝ½üÆ»¶ñ¥·¥êー¥º¡ÖBRUSHUP¡×¤Ê¤É¡¢Ìó40ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAmbiente¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAmbiente¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥Æ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ¾ÃÈñºâ¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£¡ÖDining¡×¡ÖLiving¡×¡ÖGiving¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢À¤³¦160¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖLiving¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐÅ¸¡£Ã±ÆÈ½ÐÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ®¹©¾ì¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤È¡¢µ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î6Æü～2025Ç¯2·î10Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¦¥É¥¤¥Ä
²ñ¾ì¡§Messe Frankfurt
Í§°ÂÀ½ºî½ê½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡§Hall3.0 A10
Ambiente¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öby TOMOYASU S.S.¡×¿·ºî14ÅÀ¤ò½éÈäÏª
¡Öby TOMOYASU S.S.¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ëÅ´¹©µ»½Ñ¤äÌÚ¹©µ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡Ö¼ýÇ¼¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢µ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿14ÅÀ¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤ÊÊÉÉÕ¤±¤Î¥é¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¼ýÇ¼Ãª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈþ¤·¤¤¼ýÇ¼¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¥¦¥©ー¥ë¥·¥§¥ë¥Õ sumika
¡Ö±£¤µ¤Ê¤¤Èþ³Ø¡×Å´ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄó°Æ
Åö¼Ò¤Î¿¦¿Í¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¢¥ó²È¶ñ¤ÎÀ½ºî¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢ÍÏÀÜÀ×¤òÃ°Ç°¤ËËá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÌ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥«¥éーÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÅ´¤Î¿§¤ä¼Á´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¥¤»¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢ÅÉÁõ¡×¤Î¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ñ¤®ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²Ã¹©¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ®¹©¾ì¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÈÅö¼Ò¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍÏÀÜ¤ÎÍÍ»Ò
ÍÏÀÜ¤Ç·Ò¤¤¤ÀÅ´¤òËá¤¾å¤²¤ë
·Ò¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤»Å¾å¤²
iF¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÎÁÝ½üÆ»¶ñ¥·¥êー¥º¡ÖBRUSHUP¡×
¡ÖBRUSHUP¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTENT¡×¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤«¤é¤Ê¤ëÁÝ½üÆ»¶ñ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Å´¡¦ÌÚ¡¦ºþÌÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤àÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëåÌÌ©¤ÊÍÏÀÜ¤ÈËá¤¤Îµ»½Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖiF¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤Ë¤ÆºÇ¹â¾Þ¤Î¥´ー¥ë¥É¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿µ¡Ç½Èþ¤òËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBRUSHUP¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§ https://kagu.tomoyasu.co.jp/shop/brushup.html
