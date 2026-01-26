ANA¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º½êÍÎÓ¡ÖANAForest¡×¤¬OECD¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î³èÍÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥ÎÉ»öÎã¸½ÃÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡ANA¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ÇîÇ·¡¿°Ê²¼¡¢¡ÖANA¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢Åì¹Åç»Ô¡¢²ìÌÐÃÏÊý¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤È¡ÖÅì¹Åç»Ô¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¥Ñー¥È¥Êー¶¨Äê¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¶¨Äê¡×¡Ë¡×¤ò2024Ç¯1·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄù·ë¤·¡¢Åì¹Åç»ÔÆâ¤ÎÅö¼Ò½êÍÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¹¤Å¤¯¤ê³èÆ°¡ÖANA¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¡ÊANAForest¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åì¹Åç»Ô¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê³èÆ°¡ÖANAForest¡×¤¬¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢OECD¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÇÀÂ¼¿¶¶½¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¡Ê»ë»¡ÃÏ¡Ë¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËOECDÄ´ººÃÄ¤¬¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»ë»¡¤ª¤è¤Ó°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¸½ºß¡¢OECD¤Ï¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¿¶¶½¤¬¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Î¡ÖÀ¸³è¤Î¼Á¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¹ÎÓ»ñ¸»¤òÃÏ°è¿¶¶½¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÎÉ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏÄ´ºº¤·¡¢¹ñÊÌ¥ì¥Ýー¥È¤ª¤è¤ÓOECDÁ´ÂÎ¥ì¥Ýー¥È¤ØÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ANAForestÁªÄê¤ÎÍýÍ³
¡¡º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢OECDÂ¦¤è¤ê¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÃ´¤¤¼ê¤¬¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò»ë»¡¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢Åì¹Åç»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖANAForest¡×¤¬¸½ÃÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÅöÆü¤Î¼Â»Ü³µÍ×
ÅöÆü¤Ï¡¢OECDÄ´ººÃÄ¤¬Åì¹Åç»ÔÊ¡ÉÙÄ®¤Î¡ÖANAForest¡×¤òË¬¤ì¡¢¿¢¼ù¡¦Â¤ÎÓ²Õ½ê¤Î»ë»¡¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Åö¼ÒÃ´Åö¼Ô¤È¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë 13:25 ～ 14:35¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ ¾ì½ê¡§ ANAForest¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÊ¡ÉÙÄ®µ×Ë§¡Ë
¡¦ ¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
◦ ANAForest¡Ê¿¢¼ù¡¦Â¤ÎÓ²Õ½ê¡Ë¤Î»ë»¡
◦ ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹
¢£¡ÖÅì¹Åç»Ô¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åì¹Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤¬Í¤¹¤ëºÒ³²ËÉ»ß¤ä¿å¸»¤«¤óÍÜ¤Ê¤É¤Î¸ø±×Åªµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¡Ê´ë¶È¤Î¿¹¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅì¹Åç»Ô¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢¿¹ÎÓÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ê¤é¤Ó¤ËÅì¹Åç»Ô¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÁØ¤Î¿¹ÎÓ¤Î»ý¤Ä¸ø±×Åªµ¡Ç½¤Îµý¼õ¤äÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖANA¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¡ÊANAForest¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò½êÍÎÓ¡ÊÌó133ha¡Ë¤Ç¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¿¹ÎÓÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇµÛ¼ýÎÓ¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Î¤»³¤ÎÊÝÁ´´ÉÍý¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡¢¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ÎÍø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ËÜ¶¨Äê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åì¹Åç»Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ìÌÐÃÏÊý¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ª¤è¤ÓÃÏ°è½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANA¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶áÆ£ÇîÇ·
ÁÏ¶È¡§1961Ç¯8·î1Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-14-1¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥¹ÆüËÜ¶¶
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÊÝ¸±
URL¡§https://www.anaf.co.jp/