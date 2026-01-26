¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ÑÅÙ¤Ç¼«Í³¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¤ò¡£¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬ÊÑ¤¨¤ë¿·ÄêÈÖ¡£CRASH GATE¤è¤ê1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò´Ø²È¶ñ¡ÊÊ¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÕÅÄ ½¨¼ù¡¢°Ê²¼´Ø²È¶ñ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCRUSH CRASH PROJECT¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢°Ê²¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯ÄÉµá¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¡¢Ä¾±ÄÅ¹CRASH GATE¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥²ー¥È¡Ë¡¢´Ø²È¶ñ¥·¥çー¥ëー¥à¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¡¢82,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ÎCRASH GATE¤Ç¤Ï¡¢3D¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æó¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÇØÌÌ¤ÏÌµ¹ü¤Êµ¡¹½¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¤¿¤á¡¢ÇØ·Ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÉÉÕ¤±¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¿ô¡£¤½¤ó¤Ê¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î³«È¯¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢µ¡¹½¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÀß·×¡£360ÅÙ¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤Î·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¥â¥À¥ó¤ËÈþ¤·¤¯
½¾Íè¤Î¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤ÇÂÅ¶¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÇØÌÌ¤Î»Å¾å¤²¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¡¹½¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¡£Éô²°¤ÎÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤â¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÂÌÌ¹â¤òÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ò¹¤¯³«ÊüÅª¤Ë¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ÆÈÎ©¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬³ð¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¯¤Ä¤í¤®
¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÙºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢2Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¡£ÊÒÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇØ¤â¤¿¤ì¤òÎ©¤Æ¤ÆÆÉ½ñ¤ò¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡¢µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤³ÑÅÙ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥¡¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÍèµÒÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¡£°ìÂæ¤Ç²¿Ìò¤â¤³¤Ê¤·¡¢Êë¤é¤·¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢Â¿µ¡Ç½¤Ê¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
3.Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡¹½
¥Ù¥Ã¥ÉÍÑ¤ÎµÓ¤ÏÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò²¼¤í¤·¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿µÓ¤ò°ú½Ð¤¹
¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢ÇØ¤â¤¿¤ìÎ¢¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑµÓ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÇØ¤òÅÝ¤¹¤À¤±¡£¥½¥Õ¥¡»ÈÍÑ»þ¤ÏµÓ¤òÇØÌÌÆâÉô¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿³°´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤Ï3ÃÊ³¬¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥®¥¢¤òºÎÍÑ¡£¸åÊý¤«¤é°ìÅÙÁ°¤Ë²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1ÃÊ³¬
2ÃÊ³¬
3ÃÊ³¬¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¾ðÊó
CORDUROY-BK
CORDUROY-LIONBARK
URL¡§https://www.crashproject.jp/products/product-45369/
Æ±»þ³«ºÅ¡§3D¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーÂÎ¸³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
CRASH GATE¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉô²°¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤ä¥µ¥¤¥º´¶¡¢À¸³èÆ°Àþ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë3D¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Æ±»Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤ä¿§¹ç¤¤¤Ê¤É»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤¿»þ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÈÌÀ¡¢¥é¥°¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£3D¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¤ËCRASH GATEÅ¹ÊÞ¤Ç3D¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢15Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç»È¤¨¤ë1Ëü±ß¥ª¥Õ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¡¦³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§CRASH GATE Á´Å¹ÊÞ
¡¦¤´ÍøÍÑÊýË¡¡§¤ªÉô²°¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò¤´»ý»²¤Î¤¦¤¨¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Éô²°¤ÎÀ£Ë¡¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê½ñ¤¤Î¿ÞÌÌ¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://crashgate.jp/blogs/articles/3d2026cp)
Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥²ー¥ÈÄ¾±ÄÅ¹¡¢´Ø²È¶ñ¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤ÆÈÎÇä
>¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´¹ñ¼è°·Å¹ ¡¡https://www.crashproject.jp/shop/
>¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥²ー¥È¤ÎÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡¡ https://www.crashproject.jp/shop/#shop_list
CRUSH CRASH PROJECT¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´Ø²È¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬ºî¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤È¼Â¸³Àº¿À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë»ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥æー¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¶õ´Öºî¤ê¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤êÁª¤ó¤ÀÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¡¢À½ÉÊ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
> ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.crashproject.jp/
> ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ CRASH GATE ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://www.crashgate.jp/
>Instagram¡§ https://www.instagram.com/crashgate_shop/
³ô¼°²ñ¼Ò´Ø²È¶ñ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²È¶ñ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë²È¶ñ¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î²È¶ñÅ¹¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±²È¶ñ¤Î²·ÈÎÇä¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä¹©Ì³Å¹¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤Î²È¶ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÄó¶¡¤ä¶õ´ÖÀß·×¤ÎÂ¾¡¢´Ø²È¶ñÂçÀîËÜÅ¹¤äCRASH GATE¡¢¥¢¥È¥ê¥¨ÌÚÇÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤â±¿±Ä¡£¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥·ー¥ó¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¹¬¤»¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
