¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤Ï96.7¡ó¤Ë¾å¾º
TSPÂÀÍÛ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓß· ²Å¸ç¡¢°Ê²¼¡ÖTSPÂÀÍÛ¡×¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷533Ì¾¤ËËÉºÒ·±Îý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£ËÉºÒ°Õ¼±¤äËÉºÒ·±Îý¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
2025Ç¯12·î8Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ÈÏ°Ï¤ÇÄÅÇÈÃí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¼óÅÔ·÷¤ò´Þ¤àÅìÆüËÜ¤Î14ÅÔÆ»¸©¤ÇÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¾¶á¤ÇÂç¤¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×¡Û
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Ø¤Î»²²ÃÎ¨¡¦°Õ¼±ÊÑ²½¡¦·±ÎýÆâÍÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Î¼Â»ÜÎ¨¤ä»²²ÃÎ¨¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆËÉºÒ°Õ¼±¤Î¿ä°Ü¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¡§¡¡Á´¹ñ¤Î20ºÐ°Ê¾å¤Î°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¶È¤·¡¢½µ3²ó°Ê¾å½Ð¼Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¼êË¡¡§¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Âè1²ó¡¡2023Ç¯6·î29Æü～30Æü¡¡(Í¸ú²óÅú¿ô¡§536Ì¾¡Ë
Âè2²ó¡¡2024Ç¯7·î29Æü～31Æü¡¡¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§533Ì¾¡Ë
Âè3²ó¡¡2025Ç¯8·î12Æü～13Æü¡¡¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§527Ì¾¡Ë
Âè4²ó¡¡2025Ç¯12·î11Æü～12Æü¡¡¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§533Ì¾¡Ë
¢¨Âè3²ó¡¢Âè4²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººµ¡´Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÊ¡°æ¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦ÉÙ»³¸©¡¦¿·³ã¸©¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý³°
¢£96.7¡ó¤Î´ë¶È¤ÇËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü
¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉºÒ·±Îý¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Á°²ó2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¤Ë2²ó°Ê¾å¡×¤¬16.7¡ó¡¢¡ÖÇ¯¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¤¬38.9%¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê²¼¤â¤·¤¯¤ÏÉÔÄê´ü¡×¤¬34.7¡ó¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ90.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¤Ë2²ó°Ê¾å¡×¤¬24.8¡ó¡¢¡ÖÇ¯¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¤¬60.8%¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê²¼¤â¤·¤¯¤ÏÉÔÄê´ü¡×¤¬11.1¡ó¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ96.7¡ó¤È¡¢2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº»þ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Äê´üÅª¤ËËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÉºÒ·±Îý¤Ø¤Î»²²Ã¤Î°Õ»×¤¬¸þ¾å
¿¦¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÉºÒ·±Îý¤Ø¤Î»²²Ã°Õ»×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËè²ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüÄø¤¬¹ç¤¨¤Ð»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Á°²ó2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï75.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï89.5¡ó¤È¡¢»²²ÃÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÉºÒ·±Îý¤ò30Ê¬Ì¤Ëþ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬6³ä¤òÀê¤á¤ë
ËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö15～30Ê¬Ì¤Ëþ¡×¤¬50.8¡ó¡¢¡Ö30Ê¬～1»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤¬30.2¡ó¡¢¡Ö10～15Ê¬Ì¤Ëþ¡×¤¬15.0¡ó¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï4.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤¬ËÉºÒ·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·±Îý¤ËÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï18.8¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï30.2%¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌó8³äÄøÅÙ¤¬»²²Ã¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç20.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëËÉºÒ·±Îý¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä
Â³¤¤¤Æ¡¢¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÉºÒ·±Îý¤ÎÆâÍÆ¤òÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡ÖÈòÆñÆ°Àþ¤Î³ÎÇ§¡×¤Ç69.8¡ó¡¢¼¡¤Ë¡ÖºÒ³²¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¡×59.9¡ó¡¢¡Ö½é´ü¾Ã²Ð·±Îý¡×45.3¡ó¡¢¡Ö¾Ã²Ð´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¼Â½¬¡×¤Ç36.0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¾Ã²Ð·±Îý¡¦ÈòÆñ·±Îý¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤òÊÑ¤ï¤é¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î°Õ¼±¤¬µÞ¾å¾º
¿¦¾ì¤ÇºÒ³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§ÊýË¡¤Î¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤ë¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï50.7%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï74.5%¤ËÂçÉý¤Ë¾å¾º¡£ÈòÆñ¾ì½ê¤Î°ÌÃÖ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï52.8¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï71.5¡ó¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·±Îý¸å¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â
¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤ÇºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤¬³è¤«¤»¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉºÒ·±Îý¤ò¡Ö¤«¤Ê¤ê³è¤«¤»¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬21.3%¡¢¡Ö¾¯¤·³è¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬58.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉºÒ·±Îý¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Î²óÅú¤¬¡Ö¡ÊËÉºÒ·±Îý¤¬¡Ë·Á¼°¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç45.2%¤Ç¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÀâÌÀ¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¡×¡Ê19.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö²ÐºÒ¡¦ÃÏ¿Ì¤Ê¤É°ìÉô¤ÎºÒ³²¤Ë¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê19.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌò³ä¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê12.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö·±Îý¸å¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê11.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁ´°÷»²²Ã¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê11.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö½ýÉÂ¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê11.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¼«È¯Åª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·±Îý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äê´üÅª¤Ê·±Îý¤ÇºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ÎÄ´ºº»þ¤è¤ê¤â¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Ø¤Î»²²Ã°Õ»×¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©ÅìÉô¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¡¢11·î¤Ë¤ÏÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¢12·î¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤âºÒ³²¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Á°²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»ÜÄ¾¸å¤Î9·î1Æü¤¬¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¡¢¤Þ¤¿8·î30Æü～9·î5Æü¤¬ËÉºÒ½µ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ·±Îý¤ä¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Ø¤Î»²²Ã¤Î°Õ»×¸þ¾å¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬°ì»þÅª¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖËÉºÒ·±Îý¤¬³è¤«¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö·Á¼°¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀâÌÀ¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉºÒ·±Îý¤ò»²²Ã¼Ô¤Ë¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´½¾¶È°÷¤¬ËÉºÒ·±Îý¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äê´üÅª¤ËËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¡¢»þ¤Ë¤ÏVR¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë·±Îý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¿å³²¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î¿ÓÂç¤ÊºÒ³²È¯À¸¤ò²¾Äê¤·¤¿¿Í°÷ÇÛÃÖ¤äµß±çÊª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¡¢¾Ã²Ð¡¦ÈòÆñ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊËÉºÒ·±Îý¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤äËÉºÒ´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÈËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/162_1_74413f5b06b3eeb5e9aa05b83f3f179f.jpg?v=202601261121 ]
2025Ç¯¤ÇÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TSPÂÀÍÛ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶õ´Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é´ë²è¡¦À©ºî¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´¶Æ°¤Î¾ì¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿»Ù±ç¤ÇÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ï¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë»öÁ°¼ý»Ù·×²è¤«¤é´ë²è¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦·úÃÛÀß·×¡¦»Ü¹©¡¦±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PR¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤â¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤éÇÝ¤ï¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶î»È¤·¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤äSDGs¡¦ESG¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£