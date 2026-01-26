ÅìµþËÇ°×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Âè6²óÁ´¹ñÃÎºâÁÏÂ¤¼ÂÁ©¹Ã»Ò±à2025¤Ë¶¨»¿¡¡Society5.0»þÂå¤ÎÃæ¹â¹»À¸¤Î¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ò¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ù±ç
ÅìµþËÇ°×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼TBH¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÄÚÆâ ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í »³¸ýÂç³Ø Âç³Ø¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½ ÃÎÅªºâ»º¥»¥ó¥¿ー¡Ê»³¸ý¸©±§Éô»Ô¡¢¥»¥ó¥¿ーÄ¹ À¸ÅÄ ÍÆ·Ê¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØÂè6²óÁ´¹ñÃÎºâÁÏÂ¤¼ÂÁ©¹Ã»Ò±à2025¡Ù¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£TBH¤Ï2022Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¸½ºßIoT ¤ä AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³×¿·¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢À¤³¦¤Î»º¶È¹½Â¤¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë Society 5.0 ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤·¤¤³ØÎÏ´Ñ¤Ç¤Î¶µ°é¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢PBL¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ùー¥¹¥É¥éー¥Ë¥ó¥°¡ËÅù¤Ç¹â¹»À¸¤¬¾¦ÉÊ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÂÁ©¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ÎÁÏÂ¤¡¦ÊÝ¸î¡¦³èÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÁ´¹ñÃÎºâÁÏÂ¤¼ÂÁ©¹Ã»Ò±à¡Ù¤Ï2020Ç¯¤ÎÂè°ì²ó¤«¤éÃÎÅªÁÏÂ¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î´ÑÅÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¤³¤ì¤é²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î¼ÂÁ©¤òÃÎÅªºâ»º¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢È¯É½¤ä¶¦Í¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÁÏÈ¯¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤è¤êÆâ³ÕÉÜ ÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É¤Î¸å±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿È¯É½²ñ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨»¿¤Î·Ð°Þ
TBH¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³¸ýÂç³ØÃÎÅªºâ»º¥»¥ó¥¿ー¤¬·Ç¤²¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤Ë¤â¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Âè6²óÁ´¹ñÃÎºâÁÏÂ¤¼ÂÁ©¹Ã»Ò±à2025¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§00～12¡§30¡¡¡ÊÈ¯É½¿ô¤Ë¤è¤ê±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°
¾ÜºÙ¡ÊÈ¯É½¹»°ìÍ÷¤Ê¤É¡Ë¡§https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=11525
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÈ¯É½²ñ¡Ë»²´Ñ¿½¹þ¤ß¡¡
Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êzoom¡Ë¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»²´Ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤Æ»²´Ñ¤Î¤´°ÆÆâ¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://forms.gle/PPhmx3Rdb6WXiak99¡ÊÄùÀÚ¡§2/5¡ÊÌÚ¡Ë¡¦ÀèÃå200 Ì¾ÄøÅÙ¡Ë
¢£ »³¸ýÂç³Ø Âç³Ø¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½ ÃÎÅªºâ»º¥»¥ó¥¿ーHP¡§https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/
https://prtimes.jp/a/?f=d98548-182-d0d7e235b44449a0b9757de8ffc91690.pdf
»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþËÇ°×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-1¡¡µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó27F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÚÆâ½¨²ð¡Ë¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¹ñÆâ³°¤Î16»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¹ç·×17¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë»ö¶È³«È¯·¿¾¦¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢1947Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é78¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥áー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥µ¥×¥é¥¤¤Î£´¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Áí¹çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤âÊÑ³×¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Í³ïèÃ£¤ÊÊ¸²½¤Î²¼¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤¬°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÀ¸³è¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
