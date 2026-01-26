¡Ú»²²ÃÌµÎÁ|¸½ÃÏ»²²Ã ÀèÃå100Ì¾¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ーÅù¤Î°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡×Âè4²ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¦Ì¡²è²Èµ¯¶È¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ーÅù¤Î°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦µ¯¶È²ÈÅù¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ーÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨¥é¥Ü¡Ë¤òÅìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊTCIC¡ËÆâ¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀèÃ¼µ»½ÑÅù¤ÎÃÎ¼±¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¼ÔÅù¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÅ¸³«Åù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¸½ÂåÈÇ¥È¥¥ïÁñµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¶¼°Ò¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÈÉð´ï¡É¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤Þ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁÏºî¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤¬°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆAIÉ½¸½¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÀÚ¤êÂó¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¡ÖOBETA AI STUDIO¡×¤È¡¢Ìó8,000¿Í¤¬½¸¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¿¿µÕ¤ÎÀïÎ¬¤ò¼è¤ë2¼Ò¤¬ËÜ²»¤ÇÂÐÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤ò¡È»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÀìÌç²È¡É¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬AI¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ÁÏºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÁÏ¤ê¤ä»ö¶È²½¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¡¡ÅìµþÅÔ¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ーÅù¤Î°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡×Âè4²ó¥»¥ß¥Êー¡¡
¡ÖAI¤Ï¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤òÆó¶Ë²½¤µ¤»¤ë――¥¹¥¿¥¸¥ª·¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿ÎÌ»º¤ÎÌ¤ÍèÃÏ¿Þ¡×
¡üÆü»þ¡¡ 2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00～19:40¡Ê17:30³«¾ì¡Ë
¡ü²ñ¾ì¡¡ Åìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®2-46-1 ÃæÌîºä¾å¥µ¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¥Ä¥¤¥ó14³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡ÖÃæÌîºä¾å±Ø¡×Ä¾·ë¡Ë
¡üÄê°÷ ¡¡ÀèÃå100Ì¾¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢¼ç¤Ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ーÂÐ¾Ý¡Ë
¡ü³«ºÅ·Á¼° ¥ê¥¢¥ë¡Ê½¸¹ç·¿¡Ë¢¨¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡ÊÌ¾»É¸ò´¹²ñ¡Ë¤¢¤ê
¡ü»²²ÃÈñ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¡ü¿½¹þÄùÀÚ 2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë17:00
¡ü¼çºÅ ÅìµþÅÔ¡Ê»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
1. ÅìµþÅÔ¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥¢¥Ë¥áー¥¿ーÅù°éÀ®»Ù±ç»ö¶È/¸½ÂåÈÇ¥È¥¥ïÁñµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¡³µÍ×ÀâÌÀ¡Ê10Ê¬¡Ë
2. ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê70Ê¬¡Ë
¡¡¡Ú¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡Û
¡¡¡¦¡ÖOBETA AI STUDIO¡×¤¬¸Ø¤ëÀìÇ¤AI¸¦µæ°÷¤Î³èÆ°¤È¤Ï～¤Û¤ó¤È¤Ë»È¤¨¤ëÀ¸À®AI¤ÎºÆÄêµÁ～
¡¡¡¦ ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ï¡ãÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎAI³Êº¹¡ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡ª¡ª
¡¡¡¦ AIÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ³×¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡¡- AI±ÇÁü¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎKWAIDAN¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤¬ÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦¤ò·Ò¤°
¡¡¡¡- #SOZO¥³¥é¥Ü¤¬Â¥¤¹AI¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ø¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²Ô¤°¡×°Õ¼±
¡¡¡¦OBETA AI¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡ÈAI¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÎ®µ·¡É¤È#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤¬À¸¤à¡Ö¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°é¤ÄAI¿Íºà¡×～Î¾¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ç¶¦ÁÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©～
¡¡¡¡- À¸À®AI»þÂå¤Î¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤ÎÌ¤ÍèÁü¤È¼è¤ë¤Ù¤ÀïÎ¬ ― ¸Ä¿Í¤ÏÁÈ¿¥¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï²ñ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡ª¡©
3. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®¥¿¥¤¥à¡Ê20Ê¬¡Ë
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO¡¡¾®Ìî Î¼ ÍÍ¡Û
Ä¹Ç¯¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¡£ 2006Ç¯DLEÆþ¼Ò¡£2025Ç¯¤è¤êÂåÉ½¼èÄùÌòCEO·ó CCO¤òÌ³¤á¤ë¡£
¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤Ï2026Ç¯¤ËÀ¸ÃÂ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¥·¥êー¥º¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI¤ÎÎ´À¹¤ò¸«¿ø¤¨À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖOBETA AI STUDIO¡×¤òÀßÎ©¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿TV¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎKWAIDAN¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÂ¼ ¾¡Íø ÍÍ¡Û
35Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÏ¢Â³µ¯¶È²È¡£¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎAI³Êº¹²ò¾Ã¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÁÏºîµ¡²ñ¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¤ò±¿±Ä¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·ÏÀ¸À®AI¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ[#SOZOÈþ½Ñ´Û]¤ª¤è¤ÓÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£[#SOZO¥Ó¥ì¥Ã¥¸]¤ò±¿±Ä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÇÏ¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³Ë¤Ë¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³ÚÊ¬Ìî¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬AI¥¢¥Ë¥á¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¼õÂ÷À©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ¤äÃÏ°è¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·AI¥¢¥Ë¥áー¥¿ー°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ ¹¥Ê¸¡Û¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
1995Ç¯¡Ê³ô¡Ë³ÑÀî½ñÅ¹¡Ê¸½¡Ê³ô¡ËKADOKAWA¡ËÆþ¼Ò¸å¡¢Ì¡²è¡¢¾®Àâ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥²ー¥àÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Ç¤Î´ë²è¡¦»ö¶È³«È¯¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ë·È¤ï¤ë¡£2004Ç¯·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë½Ð¸þ¤·TIFFCOMÁÏÀß¡¢2007Ç¯～2013Ç¯³ÑÀî¥°¥ëー¥×¹á¹ÁË¡¿ÍÃóºß¡¢2016Ç¯°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥á¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñÀßÎ©¡£2020Ç¯10·îÄ«ÆüÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Æþ¼Ò¡¢¸½ºß¡¢ABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¥¼¥í¥¸ー¥¢¥¯¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¥È¥¤¥¸¥¢¥àÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡£
4. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®¥¿¥¤¥à¡Ê15Ê¬¡Ë
¢¨ÅÐÃÅÆâÍÆ¡¦»þ´ÖÇÛÊ¬¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏTCIC¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
°Ê²¼¤ÎPeatix¤Î¿½¹þ¤ßÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tokyo-anime-manga-5.peatix.com
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¡¥»¥ß¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É
Email¡§info_animemanga@abc-anime.co.jp¡¡
¢§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー
¡¦¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯¿®¤·¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¤¤Êý
¡¦°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¥é¥Ü¤ä»Ù±ç»Üºö¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¢£³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó(¥¨ー¥Óー¥·ー¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢ABC ANIMATION, INC.)¤Ï¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦À½ºî¡¢½Ð»ñ»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ø¤ÎÈÖÁÈÈÎÇä¤È¾¦ÉÊ²½¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ ¹¥Ê¸
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-1-12 PMO¿·½É¸æ±ñÁ°4³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§TV¡¦·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÇÉÀ¸¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥àÈÎÇä¡¢³¤³°ÈÎÇä¡¢ÊªÈÎ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈÅ¸³«¤Ê¤É
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.abc-anime.co.jp
¡ã°Ê¾å¡ä