Patentix株式会社、「J-Startup KANSAI 2025」に選定
ÎáÏÂ8Ç¯1·î26Æü
Patentix³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°áÈå ËÍ´¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢´ØÀ¾È¯¤ÎÍË¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup KANSAI¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖJ-Startup KANSAI 2025¡×¤ÎÁªÄê´ë¶È19¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖJ-Startup KANSAI¡×¤È¤Ï
¡ÖJ-Startup KANSAI¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖJ-Startup¡×¤ÎÃÏ°èÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯ÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¿þÌî¤Î³ÈÂç¡×¤«¤é¡¢½ÅÅÀ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë´ë¶È¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¹â¤µ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤Ø¤ÈÊý¿Ë¤¬Å¾´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Ê¤É53Ì¾¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁªÄê¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·µ¬¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ r-GeO2¡Ê¥ë¥Á¥ë·¿Æó»À²½¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡Ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ÎÆÈ¼«À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£¸å¤Ï¡¢»öÌ³¶É¤ä¥µ¥Ýー¥¿ー´ë¶È¤Ë¤è¤ëPR»Ù±ç¡¢³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¸»Ù±ç¡¢Âç´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÍ¥¶øºö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò °áÈå ËÍ´¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡ÖJ-Startup KANSAI¡×¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªÄê¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤³¤Î´ØÀ¾¤ÎÃÏ¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§ÁªÄê¼°¡Ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJ-Startup KANSAI¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÁªÄê¾Ú¤Î¼øÍ¿¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆüÄø¡§ ÎáÏÂ8Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ～20»þ
¾ì½ê¡§ ¥³¥ó¥°¥ì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥Ûー¥ëA¡Ë
¼çºÅ¡§ ¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Patentix³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§Èõ¸ý¡¡Åµ»Ò
E-mail: info@patentix.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§077-599-1558
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î»²¾È¸µ¡ÊJ-Startup KANSAI ¥Úー¥¸¡Ë
https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/Startup/J-Startup/news/jsk_sentei2025.html