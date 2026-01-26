ÂæÏÑ¥«¥Õ¥§¡Ö½Õ¿åÆ²¡×¤Ë¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ò³«»Ï ÊÂ¤Ð¤º¡¦ÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢ËÜ³ÊÂæÏÑÃã¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë
¢¡¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´Å¹ÊÞ
ÍøÍÑÊýË¡¡§½Õ¿åÆ²¸ø¼°LINE¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢Instagram¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤´ÃíÊ¸¡¦·èºÑ¸å¡¢»ØÄê»þ´Ö¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Õ¿åÆ² ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡Ûhttps://order.site/chun-shui-tang-sf/ja/jpn(https://order.site/chun-shui-tang-sf/ja/jpn)
½Õ¿åÆ²¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¡ª¥É¥ê¥ó¥¯50%¥ª¥Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÃíÊ¸ÊýË¡¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ç50%¥ª¥Õ¡¡
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê
¡¦ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê
¹õÅüàèàá¥¿¥Ô¥ª¥«¥é¥Æ¤ò½ü¤¯Á´¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦Â¾¥¯ー¥Ý¥ó¤ä³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¢¡¡Ú½Õ¿åÆ²SNS¡Û
Instagram: https://www.instagram.com/chunshuitang.jp/
X: https://twitter.com/chunshuitang
LINE: https://miniapp.line.me/2005082952-bJ1LqMZN
¢¡¡Ú½Õ¿åÆ²(¥Á¥å¥ó¥¹¥¤¥¿¥ó)¡Û¤È¤Ï
¥¿¥Ô¥ª¥«¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½Õ¿åÆ²¤ÏÂæÏÑ¡¦ÂæÃæ¤Ç1983Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÂæÏÑ¥«¥Õ¥§¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¤ªÃã¤Î°û¤ßÊý¤ò³«È¯¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÁÅý¤Î¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£ー¤ò¥¢¥¤¥¹¥¹¥¤ー¥È¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¹¤¯ÄêÃå¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢ÂæÏÑ¥íー¥«¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¡×È¯¾Í¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÂæÏÑÁ´ÅÚ¤Ç60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡£2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦Âå´±»³¤ØÆüËÜ½é½ÐÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï3»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÁÇºà´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Æ¥£ー¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡ÈÂæÏÑ¥¹¥¤ー¥Ä¥Öー¥à¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¥¢¥ì¥ó¥¸¥Æ¥£ー¤ÈÂæÏÑÃã¿©¤Î¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«Ãæ