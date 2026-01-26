Ê£¿ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Ä´±¿¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×µ»½Ñ¤ò³«È¯～Ê£¿ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤È³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¸¦µæ¤Ë¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê¶¨Ä´Áö¹Ô¤ò»Ù±ç～
¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ½ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡ÖÊ£¿ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¬»¶¶¨Ä´±¿¹Ô´ðÈ×Åù¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾ÚÄ´ºº¸¦µæ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ê³Ø¸¦ÅÔ»Ô¤ª¤è¤ÓµþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯ÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¶¨Ä´±¿¹Ô¤ª¤è¤Ó¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´¤«¤Ä±ß³ê¤Ê±¿¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë±¿¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ôÍÑÅÓ¡¦Ê£¿ô¥áー¥«ー¤Î¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢·úÊªÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÁ´¤ËÏ¢·ÈÁö¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥µ¥ó¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¬»¶¶¨Ä´·¿¤Î±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Æ¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÂ°À¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î£´¼¡¸µ»þ¶õ´Ö¾ðÊó(¶õ´ÖID)Íø³èÍÑ¤ª¤è¤ÓºÂÉ¸ÊÑ´¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥áー¥«ー¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÅÏ¤êÏ²¼¤ä¥¹¥íー¥×¡¢²°³°¶õ´Ö¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¡¢º£¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹Å¸³«¤Ë»ñ¤¹¤ë´ðÈ×µ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾Ú³µÍ×¡Û¢¨Åö¼Ò´ØÏ¢¥Ñー¥È
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î2Æü～3Æü¡Ê¶¨Ä´±¿¹Ô¼Â¾Ú¡Ë
¾ì½ê¡§¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ê¥×¥é¥¶
Ìò³ä¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¶¨Ä´±¿¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡
¢¨ËÜ·ï¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµþÅÔ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¼Â»Ü¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦·Á¤Ç»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏµþÅÔÉÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d50415-234-441018cb4023ad39dcab5fcbb8c3006d.pdf
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦DX¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ëー¥×
E-Mail ¡§atam@at45.aisantec.jp