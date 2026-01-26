³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥§¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÉÔ°Â¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOrchestra Holdings¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥§¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ·ÄÏº¡¢°Ê²¼¥ô¥§¥¹¡Ë ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¼ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤äEU¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Ë¡¡ÊCRA¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼Áµ¬³ÊÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡¢¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯ÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡×¤ò2026Ç¯£³·îËö¡Ê¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¹âÅÙ²½¤äË¡µ¬À©¡¦ÉÊ¼Áµ¬³Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºòº£¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ï²¿¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2026Ç¯9·î¤«¤éÊó¹ðµÁÌ³¤¬²Ý¤µ¤ì¤ëEU¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Ë¡¡ÊCRA¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼ÒÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬º¤Æñ¤ÊÎÎ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÁêÃÌ²ñ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤ÎÉý¹¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò¡¢30Ê¬ÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔ°Â¡×¡Ö¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤·Ú¤Ê¤´ÁêÃÌ¤ä¼ÁÌä¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð±Ä´ë²è¤äÀ½ÉÊ´ë²èÃ´Åö¤Ê¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/139307/table/32_1_6da2b6d6d1decf166df3fb9faa691943.jpg?v=202601261121 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥§¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼ ·ÄÏº
½êºßÃÏ¡§¡ÎÅìµþËÜ¼Ò¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー8³¬
ÀßÎ©¡§2003Ç¯7·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉÊ¼Á¸¡¾Ú»ö¶È¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È
URL¡§https://www.ves.co.jp/