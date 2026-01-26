¡Ú¥Æ¥£ー¥ó»ïNo.1»¨»ï¥Ë¥³¥é¡ÛÀìÂ°ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¡×2´üÀ¸¤¬¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
Ãæ³ØÀ¸No.1¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¡Ê12·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥³¥éÀìÂ°ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¡Ê¡áÄÌ¾Î¥Ë¥³¥¬¡Ë¡×2´üÀ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º1´üÀ¸¤è¤ê·ÑÂ³¤Î¾®ÎÓÑÛ¡¹°¦¡Ê¤ê¤ê¤¢¡Ë¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿5Ì¾¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê6Ì¾¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÃæ2¡¦¹õºê¼ÓÎÉ¡¢Ãæ1¡¦µÜß·²ÖÎç¡¢¾®6¡¦¾åÌî¤ß¤¯¤â¡¢Ãæ1¡¦¾®ÎÓÑÛ¡¹°¦¡¢Ãæ1¡¦¤·¤å¤ê¡¢Ãæ1¡¦¹âÌøÀéºÌ¡ÊPhoto/Fujii Daisuke,Kusumoto Takaki¡Ë
¡¡¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÀË¤·¤¯¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÆ¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ë¥³¥éÀìÂ°ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¾Þ¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¥Ë¥³¥é¤ÎPR³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º1´üÀ¸¤è¤êÂç¿¹¤Ò¤«¤ë¡¦°ª¤«¤ó¤Ê¤Î2Ì¾¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¸«»ö¥Ë¥³¥éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ê¡áÄÌ¾Î¥Ë¥³㋲¡Ë¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¤Ï¤Þ¤µ¤Ë ¡ÈÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¸õÊäÀ¸¡É ¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢1´ü¤«¤é·ÑÂ³¤Î¾®ÎÓÑÛ¡¹°¦¡Ê¤ê¤ê¤¢¡Ë¡¢¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹õºê¼ÓÎÉ¡Ê¤µ¤é¤Ô¤ç¤ó¡Ë¡¢¤·¤å¤ê¡Ê¤ª¤·¤å¤ê¡Ë¡¢¹âÌøÀéºÌ¡Ê¤Áー¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢µÜß·²ÖÎç¡Ê¤«¤ì¤ó¡Ë¡¢¾åÌî¤ß¤¯¤â¡Ê¤ß¤¯¤â¤ó¡Ë¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê6Ì¾¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡£»ïÌÌ¤ä³ÆSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£·î¤è¤ê¥Ë¥³¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¥Ö¥í¥°¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£2´üÀ¸¤Î6Ì¾¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º2´üÀ¸¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¹õºê¼ÓÎÉ¡Ê¤¯¤í¤µ¤¡¦¤µ¤é¡Ë
¡ÊPhoto/Fujii Daisuke¡Ë
2011Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î14ºÐ¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡£161cm¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤µ¤é¤Ô¤ç¤ó¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¿©¤ÙÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤Ë¤«¤¯¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·ÏÅý¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤ªÍÎÉþ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤êËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¾®ÎÓÑÛ¡¹°¦¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ê¤ê¤¢¡Ë
¡ÊPhoto/Kusumoto Takaki¡Ë
2012Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î13ºÐ¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡£159cm¡£·²ÇÏ¸©¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤ê¤ê¤¢¡£
¥Ë¥³¥é1´üÀ¸¤«¤é·ÑÂ³¡£¤Ë¤ã¤ó¤³¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¥¬ー¥ë¡£¥Ï¥êー¥Ý¥Ã¥¿ー¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Ë¥Ï¥Þ¤êÃæ¡£
¡ÖÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤êËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¤·¤å¤ê
¡ÊPhoto/Fujii Daisuke¡Ë
2012Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î13ºÐ¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡£149cm¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥êー½êÂ°¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤ª¤·¤å¤ê¡£
Âç¿Í¸«¤¨¡ß¥Éー¥êー´¶¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥àÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤¬¹¥¤¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤ä¥³ー¥Ç¤ÎÈ¯¿®¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤êËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¹âÌøÀéºÌ¡Ê¤¿¤«¤ä¤Ê¤®¡¦¤Á¤µ¡Ë
¡ÊPhoto/Fujii Daisuke¡Ë
2013Ç¯3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î12ºÐ¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡£158cm¡£·§ËÜ¸©¡£
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤Áー¤Á¤ã¤ó¡£
¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤¿¤ìÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¡£
¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤êËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Ë
µÜß·²ÖÎç¡Ê¤ß¤ä¤¶¤ï¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë
¡ÊPhoto/Kusumoto Takaki¡Ë
2012Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î13ºÐ¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡£164cm¡£¿ÀÆàÀî¸©¡£
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤«¤ì¤ó¡£
¤Þー¤ë¤¤¤ª¤Ç¤³¤Î¸µµ¤·Ï½÷»Ò¡£ÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¤µ¤ó¤ÎËÜ¤¬¤È¤¯¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢ÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥Ë¥³¥é¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤êËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¾åÌî¤ß¤¯¤â¡Ê¤¦¤¨¤Î¡¦¤ß¤¯¤â¡Ë
¡ÊPhoto/Fujii Daisuke¡Ë
2013Ç¯11·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î12ºÐ¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¡£155cm¡£Åçº¬¸©½Ð¿È¡£
¥â¥Ç¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥åー¥º½êÂ°¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ï¤ß¤¯¤â¤ó¡£
¸µµ¤100ÇÜ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ïーÁ´³«¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¡£
¡Ö¥Ë¥³¥é¥¬ー¥ë¥º2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¡¢¥Ë¥³¥éÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¸µµ¤¡¦Í¦µ¤¡¦¾Ð´é¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥Ë¥³¥é1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤è¤êËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ú¥Æ¥£ー¥ó»ï¡Ønicola¡Ù¤È¤Ï¡©¡Û¡¡
1997Ç¯ÁÏ´©¡¢º£Ç¯¤Ç29¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢³Ø¹»¥Í¥¿¡¢·ÝÇ½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ï¸½ºßÃæ1～¹â1¤Þ¤Ç27Ì¾¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¼ç¤Ê¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ëOG¤Ï¡¢¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¡¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¡¢±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤µ¤ó¡£
¢£»¨»ï¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥Ë¥³¥é¡¡2025Ç¯1¡¦2·î¹çÊ»¹æ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÆÃÊÌÄê²Á¡Û860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
