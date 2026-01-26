Ä²¤¬¤è¤í¤³¤Ö¿·½¬´·¡ª¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î¥«¥é¥À¤ÎÉÔÄ´¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥±¥¢¥µ¥×¥ê¡ÖGLUCUT¡Ê¥°¥ë¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬£±/26¡Ê·î¡Ë¿·È¯Çä¡ª
¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¥«¥é¥À¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò
¶áÇ¯¤ÎÄ²³è¥Öー¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡×¡£¤·¤«¤·¡¢´°Á´¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤â¿´ÍýÅª¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ÖGLUCUT¡Ê¥°¥ë¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢£±Æü£´Î³¡ÊÌÜ°Â¡Ë¤ò¿©¸å¤Ë°û¤à¤À¤±¤Ç¡¢Ä²¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¤òºÇÂçÌó 70% Ê¬²ò*¡£°û¤à¤À¤±¤Î¤ª¼ê·Ú¤Ê¿·½¬´·¤¬¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¥«¥é¥À¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ë¾¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡öDglu-MB0601 ¶Ý³ô¤òÅº²Ã¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤òÍÑ¤¤¤¿È¯¹Ú»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Ê¿¶ÑºÇÂçÌó70%Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ê¼«¼Ò¥Çー¥¿¡Ë
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛGLUCUT¡Ê¥°¥ë¥«¥Ã¥È¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û\4,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û120Î³¡¡¡öÌó1¤«·îÊ¬
¡ÚÈÎÏ©¡Û¸ø¼°EC¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û£±Æü£´Î³¡ÊÌÜ°Â¡Ë¤ò¡¢¿©¸å¤Ë¿å¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸¶ºàÎÁÌ¾¡ÛÆý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á(Æý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¡¢¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó)(ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à)(´Ú¹ñÀ½Â¤)¡¢¥¤¥Ì¥ê¥ó(¿©ÊªÁ¡°Ý)¡¢Æý»À¶Ýº®¹çËö(Æý»À¶Ý¡¢¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó)¡¢ÅÃÊ´¡¢¹òÊªÈ¯¹Ú¥¨¥¥¹Ëö(¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¹òÊªÈ¯¹ÚÃê½ÐÊª)(¾®Çþ¤ò´Þ¤à)¡¢¥Õ¥é¥¯¥È¥ª¥ê¥´Åü¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à´ÞÍ¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¢¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë(¥¯¥í¥à´ÞÍ¹ÚÊì¡¢¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó´ÞÍ¹ÚÊì¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó´ÞÍ¹ÚÊì¡¢¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó)/HPMC¡¢¥¸¥§¥é¥ó¥¬¥à¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢ÈùÎ³Æó»À²½¥±¥¤ÁÇ¡¢D-¥½¥ë¥Ó¥Èー¥ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥°¥ë¥³¥ó»ÀÆ¼¡¢¥°¥ë¥³¥ó»À°¡±ô¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ì¥·¥Á¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¢ÍÕ»À¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¥¬¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12
¥°¥ë¥Æ¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯°Õ¼±¤È¿©À¸³è¤È¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¡Ø¥°¥ë¥Æ¥ó¡¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö²æËý¤»¤º¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¥Û¥ó¥Í¤È¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ëºá°´¶¤òÊú¤¨¤ë¾ÃÈñ¼ÔÁü¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï9³ä°Ê¾å¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï£²³äÌ¤Ëþ
Á´ÂÎ¤Î 86.3% ¤¬ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Ë¡Ö´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¡¢92.1%¤¬¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡×¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ò¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¼ÂÁ©¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï18.7%¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£
£³¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï¡Ø¾®ÇþÉÔÄ´¡Ù¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÏÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Î¤¿¤á¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ë´Ø¿´
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¿¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê241Ì¾¡Ë¤ÎÍýÍ³¡ÊMA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦ÈþÍÆ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡Ê52.3%¡Ë¡×¡ÖÈ©¹Ó¤ì¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î²þÁ±¡¦Í½ËÉ¡Ê49.4%¡Ë¡×¡ÖÄ²¤Î·ò¹¯(Ä²³è)¡Ê46.1%¡Ë¡×¤ÈÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÌÜÅª¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¤Þ¤¿£³¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï¡Ö¿©¸å¤ÎÉÔÄ´(Ê¢Éô¤ÎÄ¥¤ê¡¢Ì²µ¤¡¢¤À¤ë¤µ) ¡Ê34.9%¡Ë¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¾®ÇþÉÔÄ´¡Ù¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤¬½µ£´²ó°Ê¾å¥°¥ë¥Æ¥ó¿©ÉÊÀÝ¼è¤â¡¢Êú¤¯ºá°´¶
¥°¥ë¥Æ¥ó¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡Ê37%¡Ë¡×¡Ö½µ¤Ë4～5²óÄøÅÙ¡Ê13.5%¡Ë¡×¤¬Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¡Ö½µ¤Ë2～3²óÄøÅÙ¡Ê21.4%¡Ë¡×¤â´Þ¤á¤ë¤È7³ä°Ê¾å¤Ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥°¥ë¥Æ¥ó¿©ÉÊÀÝ¼è¤Ë¤è¤ëÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Ø¤Îºá°´¶¤ò¡Ö¤È¤¤É¤´¶¤¸¤ë¡Ê39.1%¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤ë¡Ê15.3%¡Ë¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤ËÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯°Õ¼±¤È¿©À¸³è¤È¤Î³ëÆ£¡Ø¥°¥ë¥Æ¥ó¡¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¤òÊú¤¨¤ë¾ÃÈñ¼Ô
¥°¥ë¥Æ¥ó¿©ÉÊÀÝ¼è¤ËÂÐ¤·ºá°´¶¤òÊú¤¯¿Í¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡¢ÀÝ¼è¸å¤Ë¿©À¸³è¤ÎÀáÀ©¡Ê72.9%¡Ë¡¢±¿Æ°¡Ê12.8%¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºá°´¶¤òÊú¤¯¿Í¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¡Ö·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï²æËý¤»¤º¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ê65.0%¡Ë¡×¤È¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Û¥ó¥Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～40Âå¤Î½÷À443Ì¾¡¢Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î18Æü¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
¾®ÇþÉÔÄ´¤Îº¬¸»¡¦Ä²¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤òºÇÂçÌó70¡óÊ¬²ò*¹¡ª
¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤»¤º¤ËÆâÂ¦¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ë¡¢¿©»ö¡Ü¡÷ ¤Î¤ª¼ê·Ú¤Ê¿·½¬´·
¾®ÇþÀ½ÉÊ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡¢¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¡×¡£¶áÇ¯¤Î¾®Çþ¤ÏÉÊ¼ï²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤Á¤ê¡¦¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿©Íß¤òËþ¤¿¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¾Ã²½¤Ç¤¤º¡¢¥«¥é¥À¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Çþ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦¥°¥ê¥¢¥¸¥ó¤È¥°¥ë¥Æ¥Ë¥ó¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥°¥ë¥Æ¥ó´ØÏ¢¼À´µ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥È¤ÎÄ²´ÉÆâ¤ª¤è¤ÓÂÎÆâ¤ÇÍ³²ºîÍÑ¤òµÚ¤Ü¤¹¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Êtoxic proteins¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹*²¡£
Dglu-MB0601¶Ý³ô¤òÅº²Ã¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤òÍÑ¤¤¤¿È¯¹Ú»î¸³¡Ê¼«¼Ò¥Çー¥¿¡Ë
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÃåÌÜ¤·¡¢ÈþÍÆÂç¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿Æý»À¶Ý¤¬¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÆý»À¶Ý*³¡ØDglu-MB0601¡Ù¤Ç¤¹¡£ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤ÎÆý»À¶Ý¤¬¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤òºÇÂçÌó 70¡ó Ê¬²ò*¹¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬¾Ã²½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ´Ä¶¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
*¹ Dglu-MB0601¶Ý³ô¤òÅº²Ã¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤òÍÑ¤¤¤¿È¯¹Ú»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Ê¿¶ÑºÇÂçÌó70%Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ê¼«¼Ò¥Çー¥¿¡Ë
*² ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó´ØÏ¢¤Î¼À´µ¤È¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡×
*³¡ÖDglu-MB0601¡×¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¤¿Æý»À¶Ý
»ÄÎ±¥°¥ë¥Æ¥ó¡ö1¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª
¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡õ¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¡¢¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È
GLUCUT¡Ê¥°¥ë¥«¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó*¹¤â¸«Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
- ¥ê¥Ý¥½ー¥à¥Ó¥¿¥ß¥ó
¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¿C¡¿E¡¿A¡¿D¡¿K
- ¥ê¥Ý¥½ー¥à¥ß¥Í¥é¥ë
¥¯¥í¥à¡¢¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡¢°¡±ô¡¢Æ¼¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó
- Digezyme(R)¡Ê¾Ã²½¹ÚÁÇ¡Ë
¥¢¥ß¥éー¥¼¡ÊÃº¿å²½Êª¡Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¢ー¥¼¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¡¢¥»¥ë¥éー¥¼¡Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ë
¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Æý»À¶Ý¡ØDglu-GLU70¡Ù¤¬¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Í¶È¯¤¹¤ë±ê¾É¤òÍÞÀ©*²¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ê£¹ç¾Ã²½¹ÚÁÇ¡¦Digezyme(R)¤¬¾Ã²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂÎÆâ¤Ç¹çÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤É¬¿Ü±ÉÍÜÁÇ¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ÊVD¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¡¢µÛ¼ýÀ¤Î¹â¤¤¥ê¥Ý¥½ー¥à¤ÇÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¡¢¥«¥é¥À¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
*¹¡ÖDglu-MB0601¡×¤¬Ê¬²ò¤·¤¤ì¤º¡¢¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤Î¤Þ¤ÞÄ²¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó
*²¡ÖDglu-GLU70¡×¶Ý³ô¤ò¥°¥ê¥¢¥¸¥ó¤¬´ÞÍ¤µ¤ì¤¿±Â¤È°ì½ï¤Ëº®¤¼¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ËÍ¿¤¨¤¿¼Â¸³»î¸³¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Í¶È¯¤¹¤ë±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤ÎÍ½ËÉµÚ¤Ó²þÁ±¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ìÆÃµö¤ò¼èÆÀ
¡Ú¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVITAS¡×¡Û
VITAS¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¥×¥é¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥Ë¥åー¥È¥ê¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
´°Á´¹ñÆâÀ¸»º¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½Â¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÊ£¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹ñºÝÅª¥¢¥ó¥Á¥Éー¥Ô¥ó¥°Ç§¾Ú¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò¼èÆÀ¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë´ë¶È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
