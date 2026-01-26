¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×Ä¾·ÂÌó16cm¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¡×¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥·ー¥º¥Ê¥ë ¥Æ¥¥µ¥¹¡Ù
¡¡¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ë§²ì ¹ä¡¢°Ê²¼¡§¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡ÊRandy¡Çs Donuts¡Ë¡×¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥·ー¥º¥Ê¥ë ¥Æ¥¥µ¥¹¡Ù¤ò2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥Éー¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ1¹æÅ¹¤Î²°º¬¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÄ¾·ÂÌó10m¡Ê32¥Õ¥£ー¥È¡Ë¤ÎµðÂç¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä·¿¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤¬¸Å¤¯¤«¤é³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤±Ç²è¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¹ñÆâ1¹æÅ¹¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÄ¾·ÂÌó4m¤ÎµðÂç¥Éー¥Ê¥Ä·¿¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ë¤Ï¹â¤µÌó3m¡ßÉý Ìó2.7m¤ÎÂç·¿¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¡¢ËèÆü¼êºî¤ê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óËÉÙ¤Ê40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤òºÇÂçÌó1,000¸Ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹¡×¤ò¡¢12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡×¤òÅìµþ±Ø¹½Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¿·È¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥·ー¥º¥Ê¥ë ¥Æ¥¥µ¥¹¡Ù¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Ä¾·ÂÌó16cm¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¡×¥Éー¥Ê¥Ä¤ËÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Î¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢ÀÖ¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦Çò¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û*²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ø¥·ー¥º¥Ê¥ë ¥Æ¥¥µ¥¹¡ÊSEASONAL TEXAS FEB.¡Ë¡Ù¡¡580±ß
¹Âç¤Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Ä¾·ÂÌó16cm¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖºÇÂç¥µ¥¤¥º¡ÊÄêÈÖ¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÄ¾·ÂÌó1.5ÇÜ¡Ë¤Î¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¡ÊTEXAS¡Ë¡×¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢ÀÖ¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦Çò¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¼çÍ×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¡¡*²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ
¢£¥Éー¥Ê¥Ä
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
ÄêÈÖ¤Î¥°¥ì¥¤¥º¥É¤ä¥·¥å¥¬ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ê¤É¡¢ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¡£´Å¤¹¤®¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¡£
¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡ÊGLAZED RAISED¡Ë¡Ù¡¡360±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¤ー¥¹¥È¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥å¥¬ー¥°¥ì¥¤¥º¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¿Íµ¤NO.1¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´Å¤µ¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ô¥ó¥¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥º ¥¢¥¤¥¹¥±ー¥¡ÊPINKSPRINKLES ICED CAKE¡Ë¡Ù¡¡380±ß
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥±ー¥À¸ÃÏ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
ìÔÂô¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÅù¡Ë¤ä¥Õ¥ìー¥ÐーÅù¡¢´Å¤µ¤ä¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡Ø¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬ー¥Ä¥¤¥¹¥È¡ÊCINNAMON SUGAR TWIST¡Ë¡Ù¡¡440±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤Í¤¸¤ê·Á¾õ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¹â¤¤¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ô¥ó¥¯¥ì¥¤¥º¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥º¡ÊPINK RAISED W/SPRINKLES¡Ë¡Ù¡¡440±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥·ー
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥ó¥°Æþ¤êÅù¡Ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ¡£
¡ØËõÃã¥ì¥¤¥º¥É¡ÊMATCHA TEA RAISED¡Ë¡Ù¡¡480±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢¾¯¤·¶ìÌ£¤Î¤¢¤ëËõÃã¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¸¥§¥êー¥Õ¥£¥ë¥É¡ÊSTRAWBERRY JELLY FILLED¡Ë¡Ù¡¡480±ß
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Î´Å¤¯¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿©ºà¡Ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ä¥¯¥Ã¥ー¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥åÅù¡Ë¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¤ÇìÔÂô¤Ê¾¦ÉÊ¡£
¡Ø¥¹¥â¥¢¥º¥ì¥¤¥º¥É¡ÊS¡ÇMORES RAISED¡Ë¡Ù¡¡550±ß
ÊÆ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥â¥¢¡Ê¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥ì¥¤¥º¥É¡ÊCHOCOLATE CANDY RAISED¡Ë¡Ù¡¡550±ß
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤ÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ùー¥³¥ó¥áー¥×¥ë ¥í¥ó¥°¥¸¥ç¥ó¡ÊBACON MAPLE LONG JOHN¡Ë¡Ù¡¡550±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤ÎËÀ¾õ¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¥áー¥×¥ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë±öÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¥«¥ê¥«¥ê¥Ùー¥³¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ù¥¢¥¯¥íー¡ÊBEAR CLAW¡Ë¡Ù¡¡550±ß
Çö¤¯¿¤Ð¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤ê¤ó¤´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½Ä¡¦²£¤Î¥µ¥¤¥ºÌó12cm¤Î¥¯¥Þ¤ÎÄÞ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥é¥¦¥ó¥º¡ÊRANDY¡ÇS ROUNDS¡Ë¡×
¡Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È 4¸Ä¡ÊVARIETY MIX 4pc¡Ë¡Ù¡¡620±ß
Ä¾·ÂÌó5cm¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´Ý·¿¥Éー¥Ê¥Ä4¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
*¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¹ñÆâ1¹æÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¢©150-0034¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®13-1¡¡LOG ROAD DAIKANYAMA ¡¡L2Åï
*Åì²£Àþ¡ÖÂå´±»³¡×±ØÅÌÊâ4Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×±ØÅÌÊâ9Ê¬
±Ä ¶È »þ ´Ö¡§11¡§00～19¡§00¡¡
Äê¡¡µÙ¡¡Æü¡§ÌµµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
Å¹ ÊÞ ÌÌ ÀÑ¡§Ìó127.44Ê¿ÊÆ¡Ê38.55ÄÚ¡Ë
ÀÊ¡¡¡¡¡¡¿ô¡§Ìó40ÀÊ¡¡*¥Æ¥é¥¹ÀÊ´Þ¤à
Å¸ ³« ¾¦ ÉÊ¡§¥Éー¥Ê¥Ä40¼ïÎà°Ê¾å¡¢¥É¥ê¥ó¥¯20¼ïÎà°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÂ¾T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¡Ú¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¹ñÆâ2¹æÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38¡¡EATo LUMINE¡¡
*JR¿·½É±ØB1F¡¡²þ»¥Æâ¡ÊÀ¾²þ»¥ÊýÌÌ¡Ë
±Ä ¶È »þ ´Ö¡§ 8¡§00～22¡§00
Äê¡¡µÙ¡¡Æü¡§ ÌµµÙ¡Ê¡ÖEATo LUMINE¡×¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
Å¹ ÊÞ ÌÌ ÀÑ¡§ Ìó12Ê¿ÊÆ¡Ê3.64ÄÚ¡Ë
ÀÊ¡¡¡¡¡¡¿ô¡§ ¤Ê¤·
Å¸ ³« ¾¦ ÉÊ¡§ ¥Éー¥Ê¥Ä40¼ïÎà°Ê¾å¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¡Ú¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¹ñÆâ3¹æÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1－9－1 1F¡¡
*Åìµþ±ØÈ¬½Å½§ËÌ¸ý²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°
±Ä ¶È »þ ´Ö¡§ Ê¿Æü 9¡§30～20¡§30¡¿ÅÚÆü½Ë 9:00～20:30
Äê¡¡µÙ¡¡Æü¡§ ÌµµÙ¡Ê¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
Å¹ ÊÞ ÌÌ ÀÑ¡§ Ìó22.2Ê¿ÊÆ¡Ê6.7ÄÚ¡Ë
ÀÊ¡¡¡¡¡¡¿ô¡§ ¤Ê¤·
Å¸ ³« ¾¦ ÉÊ¡§ ¥Éー¥Ê¥Ä40¼ïÎà°Ê¾å¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¸ø¼°URL¡§ [ HP ]¡¡https://randysdonuts.jp¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [ Instagram ]¡¡https://www.instagram.com/randysdonutsjp/¡¡¡¡
¡Ú¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1.ËèÆü¼êºî¤ê¤Ç¿·Á¯¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×ºÇÂç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤òËèÆü¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËèÆü¿·Á¯¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¹âÉÊ¼Á¤ÊºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤ä¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÅÁÅý¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÄ¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡Ù¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¤ー¥¹¥È¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢´Å¤¯¤Æ±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥å¥¬ー¥°¥ì¥¤¥º¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´Å¤µ¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
4.ÆÈ¼«¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Éー¥Ê¥Ä¼«ÂÎ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤âÄÌ¾ï¤è¤êÂç¤¤¤¥Éー¥Ê¥Ä¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤´Ý·¿¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¡£Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÃæ¿´¤Ë27Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤È³¤³°¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·î26Æü¸½ºß¡Ë
https://randysdonuts.com/
¡Ú¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊGrit International. Co., Ltd.¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ë§²ì ¹ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-25-3¡¡LP·ÃÈæ¼÷1009
Àß¡¡Î©¡¡Æü¡§2021Ç¯3·î
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§1,500Ëü±ß
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§ÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¿¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô±¿±Ä
¸ø ¼° URL ¡§https://randysdonuts.jp/