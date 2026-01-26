TOKYO¦Â¡¢½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¡¦°ìÉô²ÈÄÂÌÈ½ü¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ä½»¤ßÂØ¤¨¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
Êª²Á¹âÆ¤È½»µïÈñ¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÖTOKYO¦Â¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¥·ー¥º¥ó¡Ê2·î～4·î¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¤È°ìÉô²ÈÄÂÌÈ½ü¤ò¼´¤È¤·¤¿Æþµï»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥»¥¤¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º4-5-4¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÍÅÄ ÎÉÇ·¡Ë¤¬¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGG¥Ï¥¦¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÅìÆüÊëÎ¤5-51-8 ÀéÍÕ²°¥Ó¥ë4F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜ¸å ºÐÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÖTOKYO¦Â¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÈËË»´ü¡Ê2·î～4·î¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Æþµï»þ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï²ÈÄÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢Éß¶â¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¦Á°²ÈÄÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Æþµï»þ¤Î½é´üÈñÍÑ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈñÍÑÉéÃ´¤¬¡ÖÁªÂò»è¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ò¶¹¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌäÂê¤Ï²ÈÄÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹
°ìÈÌÅª¤ÊÄÂÂß½»Âð¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó»þ¤Ë¿ô½½Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Î¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤äÃ±¿È¼Ô¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤ÇÅìµþ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½é´üÈñÍÑ¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö½»´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¯¤Æ¤â½»¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÎ®Æ°À¤ä¿Í¤Î°ÜÆ°¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOKYO¦Â¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀáÌóÅØÎÏ¤À¤±¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë½»µïÈñ¹½Â¤¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¤Ç¡¢Ãù¶â¤ò¸º¤é¤µ¤º¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ø
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢TOKYO¦Â¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤Î³ä°ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½é´üÈñÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯½Õ¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤ËÁª¤Ù¤ëÆþµï»Ù±ç»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2·î¡§
Áá¤á¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤ÎÆþµï»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ä¤¹¤¤TOKYO¦Â ¤é¤¯¤é¤¯¥¹¥¿ー¥È³ä¡×
¡¦3·î¡§
Ä¾Á°¡¦¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÆþµï»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö3·îËö¤Þ¤Ç¡ª¶î¤±¹þ¤ßÆþµï±þ±ç³ä¡×
¡¦4·î¡§³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Ê¤É¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÆþµï»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÖÍèÆüÄ¾¸å¤Ç¤â°Â¿´¡Ã½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ ±þ±ç³ä¡×
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æþµï»þ¤Î½é´üÈñÍÑÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¡¢Å¾¶Ð¤Ê¤É¤Ç¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ä½»¤ßÂØ¤¨¤òÁ°¸þ¤¤«¤ÄÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¤ªÍ§Ã£¾Ò²ðÀ©ÅÙ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÊÎ®ÆþÂ¥¿Ê»Üºö¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼Â»Ü»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ç¼¡È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§TOKYO¦Â¤ò¿·µ¬¤Ç¸Ä¿Í·ÀÌó¤µ¤ì¤ëÊý
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～4·î30Æü¡Ê»Üºö¤Ë¤è¤ê´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¡¢°ìÉô²ÈÄÂÌÈ½üÅù¤ÎÆþµï»Ù±ç
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§TOKYO¦Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°LINE
¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¡¡¦¶¦±×Èñ¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤ÏÌÈ½üÂÐ¾Ý³°
¡¡¡¦Æþµï¸å3¥ö·î°ÊÆâ¤Ë²òÌó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµ¤ÏÁÌ¤Ã¤ÆÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¦ËÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¦°ìÉô²ÈÄÂÌÈ½ü¤ÎÆâÍÆ¡¦´ü´Ö¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ TOKYO¦Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦´ë¶ÈÀâÌÀ¡Ë
TOKYO¦Â¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÌó1,200Åï¡¢Ìó16,000¼¼¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³ÆÊª·ï¤Ï²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢Wi-FiÍøÍÑÎÁÌµÎÁ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤¬ÄÂÎÁ¡¦¶¦±×Èñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤Çµ¡Ç½Åª¤ÊÅÔ»ÔÀ¸³è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGG¥Ï¥¦¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¡¡TOKYO¦Â ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§ corporate@gghouse.co.jp
Tel¡§03-3805-1818(#)
URL¡§https://www.tokyobeta.jp/